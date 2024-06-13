Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση εναντίον ελληνόκτητου εμπορικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι υεμενίτες αντάρτες Χούθι ανέλαβαν χθες Τετάρτη το βράδυ την ευθύνη για την επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον εμπορικού πλοίου, την πιο πρόσφατη ενέργεια στο πλαίσιο της εκστρατείας που διεξάγουν από τα τέλη της περασμένης χρονιάς εναντίον της διεθνούς ναυσιπλοΐας, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Με ανακοίνωσή τους, οι Χούθι επιβεβαίωσαν πως διεξήγαγαν «στρατιωτική επιχείρηση με στόχο το πλοίο Tutor στην Ερυθρά Θάλασσα, με ναυτικό drone, εναέρια drones και βαλλιστικούς πυραύλους».

Συμπλήρωσαν πως το πλοίο, που μετέφερε άνθρακα, υπέστη σοβαρή ζημιά κι ενδέχεται να βυθιστεί.

Νωρίτερα, δυο βρετανικές εταιρείες ασφάλειας της ναυσιπλοΐας ανέφεραν πως εμπορικό πλοίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου χθες, αφού χτυπήθηκε στην Ερυθρά Θάλασσα, ανοικτά της Υεμένης.

Το πλοίο επλήγη περίπου 68 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του λιμένα Χοντάιντα, που βρίσκεται στα χέρια των Χούθι, στη δυτική Υεμένη, σύμφωνα με την εταιρεία Ambrey.

Η εταιρεία ανέφερε σε ανακοίνωσή της πως το πλοίο «αντιστοιχεί στο προφίλ των στόχων (που γενικά επιλέγονται από πλευράς) των Χούθι», χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Άλλη εταιρεία ναυτικής ασφάλειας, η UKMTO, διευκρίνισε ότι το πλοίο Tutor, φορτηγό πλοίο υπό σημαία Λιβερίας, σύμφωνα με διάφορους ιστότοπους εξειδικευμένους στις θαλάσσιες μεταφορές, χτυπήθηκε από τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV) «λευκού χρώματος και μήκους πέντε ως επτά μέτρων».

Το φορτηγό «έβαλε νερό και δεν βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχο του πληρώματος», πρόσθεσε η ίδια πηγή, επικαλούμενη τον καπετάνιο του πλοίου, εξηγώντας πως υπέστη ζημιά το μηχανοστάσιο.

Διευκρίνισε ακόμη πως το Tutor «χτυπήθηκε δεύτερη φορά, από εναέριο βλήμα άγνωστου τύπου» κι ότι προσφέρεται βοήθεια στο σκάφος από πολεμικά πλοία στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποίησε νωρίτερα το ελληνικό Λιμενικό Σώμα, κανένα από τα μέλη του πληρώματος δεν τραυματίστηκε. Δεν υπάρχουν Έλληνες ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος. Κατά την ίδια πηγή, είναι πιθανό το φορτηγό να χρειαστεί να ρυμουλκηθεί σε ασφαλές λιμάνι.

Η επίθεση προστίθεται στις δεκάδες που άρχισαν να εξαπολύουν οι Χούθι τον Νοέμβριο εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν. Βύθισαν ένα πλοίο, κατέλαβαν δεύτερο, σκότωσαν τρεις ναυτικούς σε ορισμένες από τις επιθέσεις.

Στην εξουσία στο μεγαλύτερο μέρος του βορρά της εμπόλεμης Υεμένης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σανάα —την κατέλαβαν το 2014—, οι αντάρτες, σύμμαχοι του Ιράν, λένε ότι δρουν σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, όπου το Ισραήλ διεξάγει πόλεμο εναντίον της Χαμάς μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου.

Από τον Νοέμβριο, έχουν προσπαθήσει δεκάδες φορές να πλήξουν με drones και πυραύλους πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, προκαλώντας σοβαρό πρόβλημα στο παγκόσμιο εμπόριο διά θαλάσσης στην περιοχή αυτή στρατηγικής σημασίας.

Οι Χούθι λένε πως στοχοποιούν πλοία που κατ’ αυτούς «συνδέονται» με το Ισραήλ, Στην περίπτωση του Tutor, ανέφεραν πως το έπληξαν επειδή η εταιρεία στο οποίο ανήκει δεν έλαβε υπόψη «την προειδοποίηση» των ανταρτών να μην πηγαίνουν πλοία «σε λιμάνια» του Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ, ο κυριότερος σύμμαχος του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο, συγκρότησαν τον Δεκέμβριο διεθνή δύναμη για την προστασία της ναυσιπλοΐας σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή. Άλλη ναυτική δύναμη, που βαφτίστηκε Ασπίδες, αναπτύχθηκε επίσης φέτος από την ΕΕ.

Από τον Ιανουάριο, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, δρώντας σε αρκετές περιπτώσεις σε συνεργασία με αυτές της Βρετανίας, πλήττουν θέσεις και εγκαταστάσεις των Χούθι στην Υεμένη.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες χθες ότι προχθές Τρίτη κατέστρεψαν δυο συστήματα εκτόξευσης αντιπλοϊκών βαλλιστικών πυραύλων (ASBMs) των Χούθι σε περιοχή της Υεμένης ελεγχόμενη από το κίνημα των ανταρτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

