Μακρόν: Ο Λουί Αρνό αφέθηκε ελεύθερος από τις αρχές του Ιράν

Ο Λουί Αρνό, φυλακισμένος στο Ιράν από τον Σεπτέμβριο του 2022, αφέθηκε ελεύθερος, ανακοίνωσε αργά το βράδυ χθες Τετάρτη ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, καλώντας την Τεχεράνη να αποφυλακίσει «χωρίς καθυστέρηση» άλλους τρεις Γάλλους που εξακολουθούν να κρατούνται στη χώρα.

«Ο Λουί Αρνό είναι ελεύθερος. Θα επιστρέψει αύριο (σ.σ. σήμερα) στη Γαλλία, έπειτα από πολύ μακρά φυλάκιση στο Ιράν», ανακοίνωσε ο αρχηγός του κράτους μέσω X. «Ευχαριστώ τους φίλους μας στο Ομάν κι όλους όσοι εργάστηκαν για αυτή την ευτυχή κατάληξη», πρόσθεσε ο κ. Μακρόν.

«Απόψε, σκέφτομαι επίσης τη Σεσίλ, τον Ζακ και τον Ολιβιέ. Καλώ το Ιράν να τους απελευθερώσει χωρίς καθυστέρηση», συμπλήρωσε.

«Ο Λουί Αρνό αποχώρησε από τη φυλακή της Εβίν τα ξημερώματα χθες Τετάρτη. Τον είδε γιατρός, ο οποίος διαπίστωσε πως ήταν σε θέση να ταξιδέψει αεροπορικώς», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο διπλωματική πηγή. «Βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο σουλτανάτο του Ομάν και θα επιβιβαστεί σε πτήση για το Παρίσι», πρόσθεσε η ίδια πηγή, προτού καταλήξει: «Αίσιο τέλος για τον συμπατριώτη μας».

Ο τριαντάρης άρχισε τον Ιούλιο του 2022 να κάνει τον γύρο του κόσμου κι έφθασε ως το Ιράν, «χώρα που ονειρευόταν να επισκεφθεί για πολύ καιρό, λόγω του πλούτου της ιστορίας της και της φιλοξενίας των κατοίκων της», εξηγούσε η μητέρα του Σιλβί Αρνό πριν από μερικούς μήνες.

Μετά την είδηση της απελευθέρωσης του παιδιού της, η κυρία Αρνό είπε στο AFP χθες βράδυ πως αισθάνεται «τεράστια χαρά», που όμως «δεν θα είναι πλήρης προτού επιστρέψουν η Σεσίλ, ο Ζακ και ο Ολιβιέ», οι υπόλοιποι τρεις Γάλλοι που παραμένουν σε ιρανικές φυλακές.

Ο Λουί Αρνό συνελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2022, μαζί με άλλους Ευρωπαίους, που κατηγορήθηκαν ότι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις που πυροδότησε ο θάνατος της Μαχσά Αμινί, νεαρής κουρδικής καταγωγής που πέθανε στα χέρια της αστυνομίας ηθών.

Συνταξιδιώτες του αφέθηκαν ελεύθεροι, όμως ο Λουί Αρνό παρέμεινε στη φυλακή προτού καταδικαστεί, τον Νοέμβριο, να εκτίσει πέντε χρόνια φυλάκιση για προπαγάνδα και επίθεση στην ασφάλεια του ιρανικού κράτους.

Η καταδίκη του χαρακτηρίστηκε «απαράδεκτη» από τη γαλλική διπλωματία.

«Οι κατηγορίες σε βάρος του (...) είναι εντελώς ανυπόστατες», δεν έπαυε να διατρανώνει η μητέρα του.

Οι υπόλοιποι τρεις Γάλλοι στα μπουντρούμια του Ιράν είναι η δασκάλα Σεσίλ Κολέ και ο σύντροφός της Ζακ Παρί, ζευγάρι που συνελήφθη τον Μάιο του 2022, κι ο Ολιβιέ, που η οικογένεια δεν επιθυμεί να δημοσιοποιηθεί το επώνυμό του.

«Προφανώς θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για τους υπόλοιπους τρεις Γάλλους οι οποίοι παραμένουν φυλακισμένοι στο Ιράν», τόνισε η πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στο Κε ντ’ Ορσέ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

