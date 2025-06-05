Εντάλματα σύλληψης για 20 Ταϊβανέζους εξέδωσαν οι αρχές της Κίνας, ισχυριζόμενες ότι εμπλέκονται σε υποθέσεις χάκινγκ στην ηπειρωτική Κίνα, προσφέροντας μάλιστα και αμοιβή σε όσους δώσουν πληροφορίες, όπως ανακοίνωσε το επίσημο κινεζικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Xinhua.

Το γραφείο δημόσιας ασφάλειας της Γκουανγκζού δήλωσε ότι οι χάκερς δρούσαν για λογαριασμό του Δημοκρατικού Προοδευτικού Κόμματος (DPP) της Ταϊβάν, που τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας του νησιού, προσθέτοντας ότι επικεφαλής τους είναι ένας άνδρας ονόματι Νινγκ Ενγουέι. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Το γραφείο της Γκουανγκζού μάλιστα έδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες, τα ονόματα και τους αριθμούς ταυτοτήτων των Ταϊβανέζων.

Πιο συγκεκριμένα, οι κινεζικές αρχές κατηγορούν την Ταϊβάν ότι οργάνωσε και σχεδίασε κυβερνοεπιθέσεις σε βασικούς τομείς όπως ο στρατός, ο τομέας αεροδιαστημικής, οι κυβερνητικές υπηρεσίες, η ενέργεια και οι μεταφορές, η ναυτιλία, αλλά και σε εταιρείες έρευνας επιστήμης και τεχνολογίας στην Κίνα, καθώς και στις διοικητικές περιοχές του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο, ανέφερε το Xinhua, σύμφωνα με το Reuters,

Το Xinhua, επικαλούμενο έκθεση για την κυβερνοασφάλεια, ανέφερε ότι ο «στρατός πληροφοριών, επικοινωνιών και ψηφιακού πολέμου» της Ταϊβάν συνεργάστηκε με αμερικανικές αντικινεζικές δυνάμεις για να διεξάγει πόλεμο επηρεασμού της κοινής γνώμης και γνωστικό πόλεμο εναντίον της Κίνας, να υποκινήσει κρυφά επανάσταση και να επιχειρήσει να διαταράξει τη δημόσια τάξη στην Κίνα.

Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν με ανακοίνωσή του δήλωσε ότι δεν πραγματοποιεί καμία «εταιρική κυβερνοεπίθεση» και ότι οι αμοιβές που προσφέρει η Κίνα για τους 20 Ταϊβανέζους καταδεικνύουν «την αγενή και παράλογη στάση των Κινέζων κομμουνιστών για τον εκφοβισμό και τον εξαναγκασμό του λαού της Ταϊβάν».

«Πρόσφατες δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τσεχικής Δημοκρατίας που καταδικάζουν τις οργανώσεις χάκερ των Κινέζων κομμουνιστών για την πραγματοποίηση κυβερνοεπιθέσεων αποδεικνύουν ότι οι Κινέζοι κομμουνιστές δεν είναι μόνο περιφερειακοί ταραξίες, αλλά και μια κοινή απειλή για το παγκόσμιο διαδίκτυο», πρόσθεσε το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν.

Ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας της Ταϊβάν δήλωσε επίσης στο Reuters ότι οι κινεζικές κατηγορίες είναι κατασκευασμένες και εντάσσονται στην προσπάθεια του Πεκίνου να αποστρέψει την προσοχή του κόσμου από την έρευνα των τσεχικών και ευρωπαϊκών αρχών για φερόμενες δραστηριότητες Κινέζων χάκερς στην περιοχή.

«Κατασκεύασαν μια ψευδή αφήγηση για να μετατοπίσουν την προσοχή. Είναι μια τυπική συμπεριφορά του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος», δήλωσε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας δεδομένης της ευαισθησίας του θέματος.

Η Κίνα από τη μεριά της κατηγόρησε επίσης την Ταϊβάν ότι συνεργάζεται επί μακρόν με την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας των ΗΠΑ, την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες υπηρεσίες πληροφοριών στο πλαίσιο της «Στρατηγικής Ασίας-Ειρηνικού» των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας ότι η επιδίωξη της Ταϊβάν να αποκτήσει την ανεξαρτησία της στηρίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Το αμερικανικό υπουργείο πληροφοριών παρέχει εδώ και καιρό εκπαίδευση προσωπικού και υποστήριξη τεχνικού εξοπλισμού στον "στρατό πληροφοριών, επικοινωνιών και ψηφιακού πολέμου" της Ταϊβάν, και πολλές υπηρεσίες έχουν στείλει ομάδες "κυνηγών" στην Ταϊβάν, για να εξαπολύσουν κυβερνοεπιθέσεις στην Κίνα», σύμφωνα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από λογαριασμό που συνδέεται με την κινεζική κρατική τηλεόραση.

Στο στόχαστρο και η ταϊβανέζικη εταιρεία Sicuens

Παράλληλα, η κυβέρνηση της Κίνας ανακοίνωσε ότι απαγορεύονται όλες οι εμπορικές επαφές με την ταϊβανέζικη εταιρεία Sicuens International Company Ltd., της οποίας, όπως ισχυρίζεται, ηγείται ο επιχειρηματίας Πούμα Σεν και ο πατέρας του, χαρακτηρίζοντας τους δύο άνδρες υποστηρικτές της ανεξαρτησίας.

Η Sicuens, σύμφωνα με σχετικούς ιστότοπους, ειδικεύεται στην προμήθεια ανταλλακτικών ποδηλάτων από την Κίνα.

Ο Σεν είναι επίσης επικεφαλής της Ακαδημίας Κούμα, μιας οργάνωσης που ενθαρρύνει τον λαό της Ταϊβάν να προετοιμαστεί για πιθανή εισβολή.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν ως δικό της έδαφος, το οποίο θα τεθεί υπό τον έλεγχό της με τη βία εάν χρειαστεί.

Η Ζου Φενγκλίαν, εκπρόσωπος του Γραφείου Υποθέσεων Ταϊβάν του υπουργικού συμβουλίου της Κίνας, δήλωσε ότι η Sicuens «έχει εμπορική και επιχειρηματική συνεργασία με ορισμένες επιχειρήσεις της ηπειρωτικής χώρας επιδιώκοντας οικονομικά οφέλη».

«Η ηπειρωτική πλευρά δεν θα επιτρέψει ποτέ σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με ένθερμους υποστηρικτές της "ανεξαρτησίας της Ταϊβάν" να επιδιώκουν κέρδη στην ηπειρωτική χώρα», φέρεται να είπε ο Ζου.

Η Κίνα επέβαλε πέρυσι κυρώσεις σε βάρος του Σεν και της Ακαδημίας Kuma, λέγοντας ότι ο Σεν «οργανώνει ενεργά και συστηματικά δραστηριότητες που προωθούν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν».

Ο ιστότοπος της Ακαδημίας αναφέρει ότι «στοχεύει στην προετοιμασία μιας προπολεμικής νοοτροπίας για τους πολίτες, η αποστολή μας είναι να καλλιεργήσουμε την ικανότητα αυτοάμυνας και τη θέληση για υπεράσπιση της Ταϊβάν. Παρέχουμε γνώσεις και δεξιότητες για να βοηθήσουμε τον κόσμο να αναγνωρίσει τις εχθρικές προσπάθειες παραπληροφόρησης τόσο σε ειρηνικές όσο και σε εμπόλεμες καταστάσεις».

Η Ταϊβάν έχει ανταποκριθεί στο κάλεσμα της ακαδημίας, ενισχύοντας τον δικό της στρατό, ενώ ορισμένοι ιδιώτες έχουν ανοίξει στρατόπεδα εκπαίδευσης για ανταρτοπόλεμο.



