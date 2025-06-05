Η Τζόαν Αλεξάντερ από το Νιου Χάμσαϊρ είχε όνειρο να σπουδάσει και να γίνει καθηγήτρια. Και τα κατάφερε, στα 88 της.

Πριν από 60 χρόνια πήγαινε στο κολλέγιο, ενώ ήταν παντρεμένη. Εκείνη την περίοδο έμεινε έγκυος και η σχολή στην οποία φοιτούσε, της απαγόρευσε να συνεχίσει τις σπουδές της και να πάρει το δίπλωμά της.

Σύμφωνα με τη New York Post, το όνειρο της Τζόαν έγινε πραγματικότητα πριν λίγες ημέρες.

Η 88χρονη πλέον γιαγιά απέκτησε πανευτυχής το πτυχίο της στην εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο του Μέιν, αφού μια από τις κόρες της, η Τρέισι, επικοινώνησε με το πανεπιστήμιο νωρίτερα φέτος.

Η Τζόαν θα έπρεπε να είχε αποκτήσει το πτυχίο της το 1959, αλλά εκείνη την εποχή δεν της επιτρεπόταν να διδάξει ως φοιτήτρια — μια προϋπόθεση για την αποφοίτηση — επειδή ήταν έγκυος στην πρώτη από τις τέσσερις κόρες της.

Εξήντα χρόνια μετά, ο Τζάστιν Ντίμελ, αναπληρωτής κοσμήτορας του Κολλεγίου Εκπαίδευσης και Ανθρώπινης Ανάπτυξης, και άλλοι αξιωματούχοι του πανεπιστημίου αποφάσισαν φέτος ότι η Τζόαν μπορούσε να πάρει το πτυχίο της επειδή εργαζόταν ως βοηθός πλήρους απασχόλησης σε ένα πρόγραμμα προσχολικής ηλικίας στις αρχές της δεκαετίας του 1980, γεγονός που πληρούσε τις προϋποθέσεις αποφοίτησης.

Grandmother, 88, barred from graduating college due to pregnancy clinches diploma at Maine university 60 years later https://t.co/xCzlTmwyNt pic.twitter.com/bbOpvl3m02 — New York Post (@nypost) June 4, 2025

Η Τζόαν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το πτυχίο της υποβασταζόμενη αλλά απίστευτα ευτυχισμένη. Μετά την τελετή, δήλωσε: «ένα κενό (τραύμα) στην καρδιά μου έχει επουλωθεί».

Ο Ντίμελ είπε ότι συγκινήθηκε από την ιστορία της Αλεξάντερ και είπε ότι «η δέσμευσή της να ολοκληρώσει τις προπτυχιακές της σπουδές αποτέλεσε έμπνευση για μένα, τους συναδέλφους μου και την τάξη των αποφοίτων του 2025».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.