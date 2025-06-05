Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα έχει σήμερα την πρώτη του συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο με τον Ντόναλντ Τραμπ. Όμως μετά την ενέδρα που έστησε ο αμερικανός πρόεδρος με τόσο στον Ουκρανό πρόεδρο όσο και στον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής, ο Μερτς πρέπει να είναι προετοιμασμένος σήμερα για όλα.

Η εχθρότητα του Τραμπ προς τους «κακούς, πολύ κακούς» Γερμανούς είναι διαβόητη, και ο Μερτς είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσει αιχμηρά ερωτήματα υπό το σκληρό βλέμμα των τηλεοπτικών καμερών σχετικά με τα σχόλιά του τη νύχτα των εκλογών τον περασμένο Φεβρουάριο ότι η Ευρώπη πρέπει να «επιτύχει ανεξαρτησία από τις ΗΠΑ» και ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι «σε μεγάλο βαθμό αδιάφορη για την τύχη της Ευρώπης».

Ο Μερτς θα πρέπει επίσης να αποφύγει τα παραπλανητικά σχόλια σε μια σειρά θεμάτων όπως για τις γερμανικές εξαγωγές αυτοκινήτων, την υποστήριξη προς το ΝΑΤΟ και την Ουκρανία και - ίσως το πιο αμήχανο - τη συμπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ προς το ακροδεξιό, αντιμεταναστευτικό κόμμα της αντιπολίτευσης Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), τη δεύτερη ισχυρότερη πολιτική δύναμη της χώρας.

Ο νέος καγκελάριος δεσμεύεται να ωθήσει τη Γερμανία σε μια ριζικά νέα κατεύθυνση όσον αφορά τα θέματα που ενδιαφέρουν τον Τραμπ, υποσχόμενος μια μαζική αύξηση των στρατιωτικών δαπανών και μια καταστολή της μετανάστευσης. Η επίσκεψη συμπίπτει επίσης με μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία που ελπίζουν οι Ευρωπαίοι να συνάψουν για τα αυτοκίνητα για την εκτόνωση του εμπορικού πολέμου μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ.

Η πρόσκληση του προέδρου προς τον Μερτς να μείνει στο Blair House, τον επίσημο ξενώνα του Λευκού Οίκου έχει επίσης προσφέρει στους Γερμανούς αξιωματούχους περαιτέρω αισιοδοξία ότι δεν πέφτουν σε παγίδα.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, μιλώντας ανώνυμα στο Politico, υποβάθμισε τον κίνδυνο πυροτεχνημάτων, χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση με τον Μερτς ως «απλώς μια ακόμη επίσκεψη ξένου ηγέτη».

Οι ηγέτες έχουν επανειλημμένα μιλήσει τηλεφωνικά και ο Μερτς προσπάθησε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Τραμπ προσκαλώντας τον στο γερμανικό χωριό των προγόνων του προέδρου, τη γενέτειρα του παππού του, Φρίντριχ Τραμπ.

Ο Γερμανός καγκελάριος φαίνεται να πιστεύει ότι οι τηλεφωνικές κλήσεις έγιναν σε πολύ καλό επίπεδο. Αυτή η καλή διάθεση που υπήρξε τηλεφωνικά ιο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης, Στέφαν Κορνέλιους ελπίζει ότι θα συνεχιστεί και κατά τη συνάντηση που θα έχουν στην Ουάσινγκτον.

Δύσκολο ξεκίνημα

Το ξεκίνημα όμως στις σχέσεις τους δεν ήταν καθόλου εύκολο. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι ντι Βανς σε ομιλία του στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου τον Φεβρουάριο, λίγες μέρες πριν οι συντηρητικοί του Μερτς κερδίσουν τις πρόωρες εκλογές, επιτέθηκε στους ηγέτες της κυρίαρχης ευρωπαϊκής κοινωνίας επειδή όπως είπε «φοβούνται» τους δικούς τους ψηφοφόρους, επισημαίνοντας το «τείχος προστασίας» της Γερμανίας γύρω από το ανερχόμενο AfD να εμποδίσει τους κεντρώους πολιτικούς να σχηματίσουν συνασπισμούς με το αποξενωμένο κόμμα.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο παρενέβη επίσης στη συζήτηση, κατηγορώντας την εσωτερική υπηρεσία πληροφοριών της Γερμανίας ότι ασκεί «μεταμφιεσμένη τυραννία» χαρακτηρίζοντας το AfD ως εξτρεμιστικό.

Τα σχόλια του Βανς σόκαραν τον Μερτς, ο οποίος εξέφρασε τη νύχτα των εκλογών την αμφιβολία του για το αν το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να συνεχίσει να υπάρχει στην τρέχουσα μορφή του, δεδομένων των φόβων σχετικά με τον ρόλο των ΗΠΑ. Αυτό συνέβη λίγες μέρες αφότου τόνισε την ανάγκη για συνομιλίες για την ένταξη της Γερμανίας υπό την βρετανική και τη γαλλική πυρηνική ομπρέλα.

Από εκείνη όμως την ταραγμένη διπλωματική αρχή, οι σχέσεις Βερολίνου-Ουάσινγκτον έχουν αναθερμανθεί σημαντικά.

Η κυβέρνηση του Μερτς έχει καταβάλει συντονισμένη προσπάθεια να κερδίσει την υποστήριξη του Τραμπ. Έχει επίσης ανοίξει νέους ορίζοντες που προηγουμένως ήταν αδιανόητο να συμβεί, εκφράζοντας την προθυμία της να προχωρήσει σταδιακά προς την κατεύθυνση του 5% στις αμυντικές δαπάνες, ένα τεράστιο άλμα από το τρέχον επίπεδο του λίγο πιο πάνω από 2%.

Ο Μερτς έχει επίσης εγκαταλείψει τη συζήτηση για την επίτευξη «ανεξαρτησίας».

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες τον Μάιο, ο Μερτς δήλωσε ότι η στάση της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στην Ευρώπη είχε «προφανώς αλλάξει» υπό το φως των εντατικοποιημένων προσπαθειών της ΕΕ στον τομέα της άμυνας και ότι είχε γίνει «πιο αισιόδοξος για το μέλλον της συμμαχίας του ΝΑΤΟ». Οι ΗΠΑ, πρόσθεσε, είναι «απαραίτητες για την ασφάλεια της Ευρώπης σήμερα και για πολύ καιρό ακόμα».

Σε ένα συνέδριο στη Σιγκαπούρη το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγσεθ, ξεχώρισε τη Γερμανία ως παράδειγμα προς μίμηση για άλλα έθνη, αστειευόμενος μάλιστα καθώς έλεγε ότι «είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς... το λέω αυτό».

Υψηλά στοιχήματα

Ενώ δεν διακυβεύονται πολλά από αυτή τη συνάντηση για τους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, για τον Μερτς δεν ισχύει το ίδιο.

Η ικανότητα της Ευρώπης να αμυνθεί, μια κοινή στρατηγική για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και ο τερματισμός του πολέμου των δασμών που αποσταθεροποιεί την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από το αν θα έχουν μια καλή συνάντηση οι δύο πλευρές.

Σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει τη συζήτηση, η ομάδα του Μερτς θα φτάσει επίσης ακριβώς τη στιγμή που οι Ευρωπαίοι αρχίζουν να προσφέρουν απτά εμπορικά δώρα για να πάνε τα πράγματα καλά. Οι Βρυξέλλες προωθούν ένα σχέδιο για την ΕΕ να χαλαρώσει τους αυστηρούς κανόνες της για τα αυτόνομα αυτοκίνητα και να υιοθετήσει χαλαρότερους κανονισμούς στο πλαίσιο μιας ανανεωμένης προσπάθειας να πειστεί η κυβέρνηση Τραμπ να υποχωρήσει από τους δασμούς που επέβαλε στα εισαγόμενα αυτοκίνητα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων.

Αλλά είναι απίθανο τέτοιες τεχνικές λεπτομέρειες να αποδειχθούν καθοριστικές κατά τη διάρκεια της συνάντησης, πιστεύουν άτομα κοντά στον Μερτς.

Ο ίδιος ο Μερζ πάντως έχει παραδεχτεί τους κινδύνους των συνομιλιών με τον Τραμπ. «Όποιος βλέπει και βιώνει τον Τραμπ στην τηλεόραση ξέρει πώς μπορεί να πάει».

Πηγή: skai.gr

