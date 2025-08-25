Η Κίνα αυξάνει τον έλεγχο στην εξόρυξη και διαχείριση σπάνιων γαιών

Οι κινεζικές αρχές ανακοίνωσαν σειρά προσωρινών κανόνων για την ενίσχυση του ελέγχου και της διαχείρισης της εξόρυξης, της τήξης, αλλά και του διαχωρισμού σπάνιων γαιών.

Οι προσωρινοί αυτοί κανόνες δημοσιοποιήθηκαν στις 22 Αυγούστου από το υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Πληροφορικής, την Επιτροπή Εθνικής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων, αλλά και το υπουργείο Φυσικών Πόρων.

Το Πεκίνο επί τη βάσει των εθνικών αναπτυξιακών στόχων, των αποθεμάτων, αλλά και των ειδών σπάνιων γαιών, την ανάπτυξη της βιομηχανίας, την οικολογική προστασία, αλλά και τη ζήτηση της αγοράς, θα καθορίσει τα ανώτατα ετήσια επιτρεπόμενα όρια εξόρυξης, τήξης και διαχωρισμού των σπάνιων γαιών, ενώ τα σχετικά πλαφόν θα γνωστοποιηθούν στις εταιρίες του αναφερόμενου τομέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους προσωρινούς κανονισμούς.

Οι εταιρίες διαχείρισης ορυχείων θα μπορούν να πραγματοποιούν την εξόρυξη, της τήξη, αλλά και τον διαχωρισμό των σπάνιων γαιών σύμφωνα με τα επιτρεπόμενα όρια, ενώ θα πρέπει ν’ ακολουθούν πιστά τη νομοθεσία, αλλά και την εφαρμογή των κανονισμών.

