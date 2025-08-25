Λαρς Κλίνγκμπεϊλ: Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στη Γερμανία

Η Ουκρανία μπορεί να συνεχίζει να βασίζεται στη Γερμανία διαμήνυσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών και αντικαγκελάριος Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, κατά τη διάρκεια της άφιξής του στο Κίεβο, στο πλαίσιο αιφνιδιαστικής επίσκεψης που πραγματοποιεί στη χώρα.

Ο Γερμανός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα πρέπει να γνωρίζει ότι η υποστήριξη του Βερολίνου προς την Ουκρανία δεν φθίνει, αντίθετα η Γερμανία ο δεύτερος μεγαλύτερος υποστηρικτής της Ουκρανίας παγκοσμίως και ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη.

«Ο Πούτιν δεν πρέπει να έχει αυταπάτες ότι η υποστήριξη της Γερμανίας προς την Ουκρανία θα μπορούσε να μειωθεί», δήλωσε ο Κλίνγκμπαϊλ, ηγέτης του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, του μικρότερου εταίρου της κυβέρνησης συνασπισμού των συντηρητικών του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Ο Κλίνγκμπαϊλ προέτρεψε επίσης τον Πούτιν να επιδείξει ενδιαφέρον για την ειρηνευτική διαδικασία που θα μπορούσε να τερματίσει τον πιο αιματηρό πόλεμο των τελευταίων 80 ετών στην Ευρώπη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει για τον τερματισμό του πολέμου όσο το δυνατόν γρηγορότερα, αλλά το Κίεβο και οι σύμμαχοί του φοβούνται ότι θα μπορούσε να επιδιώξει να επιβάλλει μια συμφωνία που θα βασίζεται στους όρους της Ρωσίας.

Ο Κλίνγκμπαϊλ δήλωσε ότι η Ουκρανία πρέπει να συμμετάσχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου και ότι απαιτείται κατάπαυση του πυρός και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας προκειμένου να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη.

«Για τον σκοπό αυτό, συντονιζόμαστε στενά σε διεθνές επίπεδο», πρόσθεσε ο Γερμανός αξιωματούχος.

Μεταξύ των επιλογών που παρουσιάστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα για την ασφάλεια της Ουκρανίας μετά από μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία, τόσο ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν όσο και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τάχθηκαν υπέρ της ανάπτυξης στρατευμάτων στο πλαίσιο της «Συμμαχίας των Προθύμων».

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει επίσης δηλώσει ανοιχτός στη συμμετοχή της Γερμανίας, αλλά αναμένεται ότι θα αντιμετωπίσει αντιδράσεις τόσο εντός όσο και εκτός του πολιτικού του φάσματος.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας, το Βερολίνο έχει στηρίξει την Ουκρανία με 50,5 δισ. ευρώ (59,18 δισ. δολάρια) από την αρχή του πολέμου.

Πηγή: skai.gr

