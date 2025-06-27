Ο Λευκός Οίκος έκανε λόγο χθες Πέμπτη για προόδους ως προς τις εμπορικές ανταλλαγές με την Κίνα, με αξιωματούχο της προεδρίας να διευκρινίζει πως τα δυο μέρη επικύρωσαν συμφωνία που αφορά ιδίως την επιτάχυνση των παραδόσεων σπάνιων γαιών στις ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης πως η Ουάσιγκτον «υπέγραψε» συμφωνία για το εμπόριο με την Κίνα, χωρίς όμως να δώσει καμιά άλλη λεπτομέρεια.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ξεκαθάρισε κατόπιν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο επικύρωσαν συμφωνία που είχε κλειστεί σε διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δυο κυβερνήσεις.

Ερωτηθείς για τη σιβυλλική δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο αμερικανός υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ αναφέρθηκε μιλώντας στην τηλεοπτική υπηρεσία του Bloomberg στις διαπραγματεύσεις στο Λονδίνο, τονίζοντας πως συμφωνία-πλαίσιο, που απαιτούσε έγκριση στο κορυφαίο επίπεδο, «υπογράφτηκε και επισφραγίστηκε».

Στα μέσα Ιουνίου, οι ΗΠΑ και η Κίνα συμφώνησαν στο Λονδίνο το «γενικό πλαίσιο» για την επίλυση των εμπορικών διενέξεών τους, που όμως έμενε να επικυρωθεί από τους προέδρους των δυο μεγαλύτερων οικονομικών του πλανήτη.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές ακολούθησαν εκείνες του Μαΐου στη Γενεύη, κατά τις οποίες οι δυο πλευρές συμφώνησαν να μειώσουν προσωρινά το επίπεδο των απαγορευτικών τελωνειακών δασμών που επέβαλαν η μια στην άλλη.

Οι σπάνιες γαίες αποτελούσαν διακύβευμα-κλειδί των διαπραγματεύσεων στη βρετανική πρωτεύουσα, με τις ΗΠΑ να αξιώνουν να επιταχυνθεί ο ρυθμός παραδόσεων αυτών των στρατηγικής σημασίας μετάλλων, που θεωρούσε απαράδεκτα χαμηλό ο Λευκός Οίκος.

Αυτές οι πρώτες ύλες χαρακτηρίζονται κρίσιμες για ποικίλα είδη, από τις ηλεκτρικές μπαταρίες (για οχήματα, για την αποθήκευση ενέργειας κ.λπ.), ως τα αιολικά συστήματα, περνώντας από προϊόντα της αμυντικής βιομηχανίας (πύραυλοι, ραντάρ, δορυφόροι...).

Το Πεκίνο ανέμενε από την πλευρά του η Ουάσιγκτον να αναθεωρήσει το καθεστώς ελέγχου των εξαγωγών συγκεκριμένων αμερικανικών προϊόντων, πάνω απ’ όλα τεχνολογικών, στην αγορά της Κίνας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.