Aνοιχτή συνεδρίαση για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στο Παλαιστινιακό ζήτημα και την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) πραγματοποίησε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών κατόπιν αιτήματος της Αλγερίας.

Η Αλγερία ζήτησε τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας σε συνέχεια της εφαρμογής της ισραηλινής νομοθεσίας που απαγορεύει τη λειτουργία της UNRWA και τίθεται σε ισχύ στις 30 Ιανουαρίου 2025.

Ο επικεφαλής της UNRWA, Φίλιπ Λαζαρίνι, είχε κάνει λόγο για καταστροφικές συνέπειες εάν οι νόμοι αυτοί εφαρμοστούν πλήρως, τονίζοντας τους κινδύνους για τις ανθρωπιστικές προσπάθειες και την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Οι νόμοι αυτοί επίσης απαιτούν από την UNRWA να εκκενώσει τις εγκαταστάσεις της στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, εγείροντας ανησυχίες στον ΟΗΕ για πιθανή επέκταση ισραηλινών οικισμών στη γειτονιά Σεΐχ Τζαρά.



Τα περισσότερα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα εξέφρασαν τη στήριξή τους προς την UNRWA και τόνισαν τον κρίσιμο ρόλο της.

Ο κ. Λαζαρίνι είπε στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ότι σε δύο ημέρες, οι επιχειρήσεις της UNRWA στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη θα παραλύσουν, καθώς θα τεθεί σε ισχύ η νομοθεσία της ισραηλινής Κνεσέτ. Ανέφερε επίσης ότι η πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας της Κνεσέτ «θα είναι καταστροφική», προσθέτοντας ότι «θα υποβαθμίσει την ικανότητα των Ηνωμένων Εθνών ακριβώς τη στιγμή που η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να αυξηθεί σημαντικά».

Η νομοθεσία της Κνεσέτ, είπε ο κ. Λαζαρίνι αψηφά τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης και πρόσθεσε ότι περιφρονεί τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου.

Ο επικεφαλής σημείωσε ότι το προσωπικό της UNRWA είναι αποφασισμένο να παραμείνει και να προσφέρει μέχρι την τελευταία στιγμή.

Ο κ. Λαζαρίνι κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αντισταθούν στην εφαρμογή της νομοθεσίας της Κνεσέτ- να επιμείνουν σε μια πραγματική πολιτική πορεία προς τα εμπρός που θα οριοθετεί το ρόλο της UNRWA ως φορέα παροχής εκπαίδευσης και υγειονομικής περίθαλψης- και να διασφαλίσουν ότι μια οικονομική κρίση δεν θα τερματίσει απότομα το σωτήριο έργο της UNRWA.

Η Ελλάδα ζητεί τη στήριξη της UNRWA

Η Ελλάδα επανέλαβε την αταλάντευτη υποστήριξή της προς τη Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στη Μέση Ανατολή (UNRWA), καθώς ο οργανισμός συνεχίζει το ζωτικής σημασίας ανθρωπιστικό του έργο στη Γάζα, εν μέσω συνεχιζόμενης καταστροφής και δυστυχίας.

Μιλώντας στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της Ελλάδας για τις συνεχιζόμενες δυσκολίες στη Γάζα και τόνισε τον αναντικατάστατο ρόλο της UNRWA, λέγοντας ότι «σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, ο ρόλος της UNRWA είναι καθοριστικός και αναντικατάστατος. Το πολύτιμο έργο της δεν πρέπει να υπονομευθεί».

Η Ελλάδα ανανέωσε πρόσφατα τη εθελοντική της συνεισφορά στον οργανισμό και ψήφισε υπέρ της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης στις 11 Δεκεμβρίου 2024. Ο κ. Σέκερης επισήμανε την ανάγκη προστασίας του προσωπικού της UNRWA λέγοντας ότι «οι εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας πρέπει να προστατεύονται ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο».

Ο κ. Σέκερης καλωσόρισε τη πρόσφατη συμφωνία εκεχειρίας, χαρακτηρίζοντάς την ως μοναδική ευκαιρία για «να αντικατασταθεί η απελπισία με ελπίδα». Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η ανοικοδόμηση της Γάζας απαιτεί την εξειδίκευση της UNRWA.

«Οποιοδήποτε σενάριο για την "επόμενη ημέρα" στη Λωρίδα της Γάζας πρέπει να γραφτεί με την ουσιαστική υποστήριξη και την τεχνογνωσία της UNRWA» ανέφερε.

Η Ελλάδα ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να διατηρήσει τη δέσμευση της στην υποστήριξη του οργανισμού, τονίζοντας ότι η UNRWA έχει τη «δύναμη να προσφέρει στο παρόν» προστατεύοντας τα βασικά δικαιώματα χιλιάδων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, στη Γάζα.

Ο κ. Σέκερης κάλεσε το Ισραήλ να επανεξετάσει τη νομοθεσία που μπορεί να παρεμποδίσει τη δυνατότητα της UNRWA να λειτουργεί, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ Ισραήλ και UNRWA στο πλαίσιο της εκεχειρίας. Ενώ αναγνώρισε τις ανησυχίες του Ισραήλ για την ασφάλεια, υποστήριξε την εφαρμογή των συστάσεων της Έκθεσης της κ. Κολόνα και τη συμμόρφωση με τις αρχές της ουδετερότητας.

Η Ελλάδα τόνισε την ανάγκη αναζωογόνησης της πολιτικής διαδικασίας για μια λύση δύο κρατών, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο κ. Σέκερης υπογράμμισε ότι η «η μόνη μακροπρόθεσμη λύση για την περιοχή είναι να χαραχθεί ένας πολιτικός ορίζοντας για μια λύση δύο κρατών, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα το δικαίωμα του Ισραήλ να ζει με ειρήνη και ασφάλεια».

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης Ντάννυ Ντανόν, μίλησε στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας τονίζοντας ότι «εντός 48 ωρών, το κράτος του Ισραήλ θα σταματήσει τη συνεργασία του με την UNRWA».

«Η UNRWA πρέπει να σταματήσει τις δραστηριότητές της και να εκκενώσει όλες τις εγκαταστάσεις της στην Ιερουσαλήμ» ανέφερε.

Ο κ. Ντανόν διευκρίνισε ότι «η νομοθεσία απαγορεύει στην UNRWA να λειτουργεί εντός του κυρίαρχου εδάφους του κράτους του Ισραήλ και απαγορεύει οποιαδήποτε επαφή μεταξύ των ισραηλινών αρχών και της UNRWA. Επιπλέον, απαγορεύεται στην οργάνωση να διατηρεί οποιοδήποτε γραφείο αντιπροσώπευσης, υπηρεσία ή δραστηριότητα στα εδάφη μας. Το Ισραήλ θα τερματίσει κάθε συνεργασία, επικοινωνία ή επαφή με την UNRWA ή οποιονδήποτε ενεργεί για λογαριασμό της».

«Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από χρόνια καλόπιστων προσπαθειών για να σας αναγκάσουμε να δράσετε κατά της διείσδυσης της Χαμάς στην UNRWA. Η απόφαση αντανακλά επίσης μια ζοφερή πραγματικότητα: ότι η UNRWA έχει αποτύχει ηθικά και επαγγελματικά και έχει βλάψει ανθρώπους που υποτίθεται ότι θα λάμβαναν την απαραίτητη υποστήριξη» τόνισε ο κ. Ντανόν.

