Περού: Υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξεγείρονται εναντίον «νόμου κατά των ΜΚΟ»

Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Περού εξέφρασαν χθες Πέμπτη αγανάκτηση μετά την υιοθέτηση από το κοινοβούλιο νόμου που απαγορεύει σε μη κυβερνητικές οργανώσεις να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη καταγγέλλοντας παραβιάσεις.

Το κείμενο, που χαρακτηρίστηκε «νόμος κατά των ΜΚΟ» από οργανώσεις της λεγόμενης κοινωνίας των πολιτών, προωθήθηκε από παρατάξεις της δεξιάς, που πλειοψηφούν στο κοινοβούλιο· εγκρίθηκε προχθές Τετάρτη και διαβιβάστηκε στην κυβέρνηση χθες Πέμπτη.

Αυτή η τελευταία και η πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε έχουν στη διάθεσή τους 15 ημέρες για να αποφασίσουν αν θα υποστηριχτεί το νομοσχέδιο και επικυρωθεί ή θα σταλεί πίσω στο Κογκρέσο ώστε να γίνουν τροποποιήσεις.

Αυτός «ο νόμος εναντίον των ΜΚΟ είναι ακόμη ένα πλήγμα για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Περού», σχολίασε η Promsex, μη κυβερνητική οργάνωση που υπερασπίζεται τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών, καταγγέλλοντας πως «παρακωλύει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη» και «διαιωνίζει την ατιμωρησία».

Το Ινστιτούτο για τον Τύπο και την Κοινωνία (Instituto Prensa y Sociedad, IPYS) από την πλευρά του συνέκρινε το κείμενο με «νομοθετήματα που υιοθετούνται από αυταρχικά καθεστώτα στη Λατινική Αμερική που πολεμούν την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι για να διατηρήσουν τον έλεγχό τους στην κοινωνία».

Το περουβιανό κοινοβούλιο επιδιώκει να ενισχυθεί η επιτήρηση των ΜΚΟ, οι οποίες επικρίνονται από συντηρητικούς επειδή προωθούν υποθέσεις κατά του κράτους για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για παράδειγμα την υπόθεση των εξαναγκαστικών στειρώσεων φτωχών γυναικών τα χρόνια του 1990.

«Είναι σημαντικό οι οικονομικοί πόροι που φθάνουν στη χώρα μέσω της διεθνούς συνεργασίας να φθάνουν σε αυτούς που προορίζονταν», τόνισε χθες ο πρόεδρος του περουβιανού Κογκρέσου, ο Εδουάρδο Σαλουάνα, υπερασπιζόμενος τον νόμο.

Κατά το κείμενο, οι ΜΚΟ θα κρίνεται πως διαπράττουν «σοβαρό αδίκημα» αν επιδιώκουν να «συμβουλεύουν, να συνοδεύουν ή να χρηματοδοτούν» προσφυγές στη δικαιοσύνη εναντίον του περουβιανού κράτους.

Οι ΜΚΟ θεωρούν πως ο νόμος είναι αντισυνταγματικός, καθώς δίνει de facto στην κυβέρνηση δικαίωμα αρνησικυρίας σε ενέργειες συλλογικοτήτων.

Ο νόμος που υιοθετήθηκε από το κοινοβούλιο συνάδει γενικά με τη ρητορική που χρησιμοποιεί η πρόεδρος Μπολουάρτε, που δεν διαθέτει κοινοβουλευτική ομάδα, ούτε ανήκει σε πολιτικό κόμμα.

Πηγή: skai.gr

