Κινητήρας επιβατικού αεροσκάφους της American Airlines πήρε φωτιά αφού εξετράπη από το δρομολόγιο που εκτελούσε κι έκανε κατεπείγουσα προσγείωση στο Ντένβερ (Τέξας, νότιες ΗΠΑ) χθες Πέμπτη, με αποτέλεσμα να χρειαστεί εσπευσμένη απομάκρυνση των επιβατών, χωρίς πάντως να αναφερθούν τραυματισμοί, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA).

Το δικινητήριο αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση 1006 της American Airlines, τύπου Boeing 737-800, είχε αναχωρήσει το Κολοράντο Σπρινγκς για το Ντάλας. Ωστόσο, αναγκάστηκε να προσγειωθεί σε άλλο αεροδρόμιο από αυτό που ήταν ο προορισμός του περί τις 17:15 (τοπική ώρα· στη 01:15 σήμερα ώρα Ελλάδας), διότι οι χειριστές αντιλήφθηκαν δονήσεις στον δεξιό κινητήρα, εξήγησε η FAA.

Η διεύθυνση της εταιρείας διαβεβαίωσε πως το αεροσκάφος προσγειώθηκε «με ασφάλεια» και «τροχοδρόμησε ως πύλη» του διεθνούς αεροδρομίου του Ντένβερ αφού αντιμετώπισε «πρόβλημα σχετιζόμενο με μηχανή», ευχαριστώντας τα «μέλη του πληρώματος» και την «ομάδα της στο Ντένβερ» για τον «ταχύ και αποφασιστικό» τρόπο που ενήργησαν για να εγγυηθούν «την ασφάλεια» των επιβαινόντων —των «πελατών», όπως το έθεσε— και όσων βρίσκονταν στο έδαφος, που αποτελούσε την «προτεραιότητα».

Στο Boeing επέβαιναν 172 επιβάτες και 6 μέλη πληρώματος.

Σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν δραματικά στιγμιότυπα με επιβάτες να βγαίνουν από το αεροσκάφος από το παράθυρο και να στέκονται στο φτερό του αεροσκάφους προτού απομακρυνθούν καθώς αναδίδονται καπνοί από τη μηχανή.

BREAKING: American Airlines plane catches fire at Denver airport pic.twitter.com/DwQvCCRrNz — BNO News (@BNONews) March 14, 2025

BREAKING: Passengers evacuate after American Airline plane catches fire at Denver International pic.twitter.com/lHuARdBep8 — Intel Point Alert (@IntelPointAlert) March 14, 2025

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανέφερε πως διενεργεί έρευνα για το συμβάν.

WATCH: Passengers evacuating after American Airlines plane catches fire at Denver airport pic.twitter.com/4WHCxCXpSY — BNO News (@BNONews) March 14, 2025

Η φωτιά στο 737 ακολουθεί σειρά αεροπορικών τραγωδιών που ήγειραν ερωτήματα για την ασφάλεια των αερομεταφορών στις ΗΠΑ. Τα πλέον πολύνεκρα σημειώθηκαν την 30ή Ιανουαρίου, όταν σύγκρουση αεροπλάνου της γραμμής με στρατιωτικό ελικόπτερο στην Ουάσιγκτον είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 67 άνθρωποι, και την 1η Φεβρουαρίου, όταν αεροσκάφος ιατρικών διακομιδών συνετρίβη σε συνοικία της Φιλαδέλφειας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά άνθρωποι, έξι επιβαίνοντες στο αεροσκάφος κι ένας στο έδαφος.

Πηγή: skai.gr

