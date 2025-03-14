Το Λονδίνο ανακοίνωσε σήμερα πως αυξάνει και 2 δισεκατομμύρια λίρες (2,38 δισεκ. ευρώ) τη δυνατότητα δανειακών χορηγήσεων αφοσιωμένων στην άμυνα από τη δημόσια υπηρεσία εξαγωγικών πιστώσεων (UKEF), για να τονωθούν οι εξαγωγές όπλων από βρετανικές βιομηχανίες.

Η απόφαση αυτή θα «ξεκλειδώσει νέες ευκαιρίες για βρετανικές εξαγωγές στο πεδίο της άμυνας», που αφορούν κυρίως «πυραύλους, αεροσκάφη και τεθωρακισμένα οχήματα», αναφέρει ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Ο μηχανισμός απευθείας δανεισμού του UKEF χορηγεί πιστώσεις σε άλλες κυβερνήσεις για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατά το οικονομικό έτος 2023-2024, μοιράστηκαν δανειακές χορηγήσεις 8,8 δισεκ. λιρών, εγγυήσεις και ασφαλίσεις για να υποστηριχθεί η ανάπτυξη των βρετανικών εξαγωγών στο πεδίο αυτό, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ έκανε σαφές τον περασμένο μήνα πως εννοεί να αυξήσει τις δαπάνες για την άμυνα στο 2,5% του ΑΕΠ ως το 2027, εξαιτίας των νέων διακυβευμάτων ως προς την ασφάλεια στην Ευρώπη, και θέλει περαιτέρω αύξησή τους, στο 3%, «κατά την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο», με άλλα λόγια από το 2029.

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης πρόσφατα συμφωνία για να προμηθεύσει το Κίεβο με πάνω από 5.000 πυραύλους για συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας που κατασκευάζονται σε εργοστάσιο της Thales στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, με κόστος 1,6 δισεκ. λιρών (1,9 δισεκ. ευρώ), καθώς και με νέα drones εφόρμησης.

Το Λονδίνο εξάλλου ανακοίνωσε στις αρχές του μήνα πως θα απλοποιήσει τις διαδικασίες αγοράς στρατιωτικού υλικού και θα «μειώσει το χαρτομάνι που επιβραδύνει την προμήθεια αμυντικού εξοπλισμού, από πλοία ως πυρομαχικά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.