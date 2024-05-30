Nέο βίντεο που δείχνει τον όμηρο Αλεξάντερ Τρουπάνοφ δημοσίευσε η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Telegram την Πέμπτη.
Islamic Jihad released video of Israeli hostage Sasha Trupanov -
https://t.co/l48K3Kn2cN #IslamicJihad #Hamas #Gaza pic.twitter.com/FKkRxFxRwm— Agencia AJN (@AgenciaAJN) May 30, 2024
Ο Τρουπάνοφ στο βίντεο επιβεβαιώνει ότι είναι υγιής και λέει στην κάμερα ότι «ο Ισραηλινός Στρατός προσπάθησε να με σκοτώσει μερικές φορές, ευχαριστώ την ταξιαρχία al-Quds».
Στο μήνυμά του ο όμηρος απευθύνεται στους διαδηλωτές και τους καλεί να συνεχίσουν την πίεση στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι «δεν θέλω να είμαι το επόμενο στατιστικό στοιχείο. Δεν θέλω να είμαι ο επόμενος στη σειρά, παρακαλώ βοηθήστε με να επιστρέψω σπίτι».
Το νέο βίντεο έρχεται μετά από ένα προηγούμενο που δημοσιεύτηκε από την PIJ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο οποίο φαίνεται ο Τρουπάνοφ να λέει, «περιμένετε υπομονετικά, θα στείλω ένα μήνυμα τις επόμενες ημέρες».
