Nέο βίντεο που δείχνει τον όμηρο Αλεξάντερ Τρουπάνοφ δημοσίευσε η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Telegram την Πέμπτη.

Ο Τρουπάνοφ στο βίντεο επιβεβαιώνει ότι είναι υγιής και λέει στην κάμερα ότι «ο Ισραηλινός Στρατός προσπάθησε να με σκοτώσει μερικές φορές, ευχαριστώ την ταξιαρχία al-Quds».

Στο μήνυμά του ο όμηρος απευθύνεται στους διαδηλωτές και τους καλεί να συνεχίσουν την πίεση στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι «δεν θέλω να είμαι το επόμενο στατιστικό στοιχείο. Δεν θέλω να είμαι ο επόμενος στη σειρά, παρακαλώ βοηθήστε με να επιστρέψω σπίτι».

Το νέο βίντεο έρχεται μετά από ένα προηγούμενο που δημοσιεύτηκε από την PIJ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο οποίο φαίνεται ο Τρουπάνοφ να λέει, «περιμένετε υπομονετικά, θα στείλω ένα μήνυμα τις επόμενες ημέρες».



Πηγή: skai.gr

