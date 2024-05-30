Κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα στον Μπένι Γκαντζ, και τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, καθώς το κεντρώο κόμμα του υπουργού πολέμου του Ισραήλ κατέθεσε πρόταση για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας στη Βουλή για τη διάλυση του κοινοβουλίου και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Η κίνηση ακολουθεί το τελεσίγραφο που απηύθυνε ο Γκαντς αυτόν τον μήνα προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, απαιτώντας να καταθέσει έως της 8 Ιουνίου σχέδιο για τη διακυβέρνηση της μεταπολεμικής Γάζας. Ο ίδιος είχε απειλήσει με αποχώρηση από τον συνασπισμό εάν δεν προχωρούσε η κυβέρνηση σε σχέδιο.

Ο Γκαντς εντάχθηκε στην κυβέρνηση του Νετανιάχου λίγο μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου πέρυσι που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

Το κεντρώο μπλοκ του Γκαντς διασπάστηκε τον Μάρτιο και το κόμμα του δεν έχει από μόνο του αρκετές έδρες στο κοινοβούλιο για να διαλύσει τον κυβερνώντα συνασπισμό.

Το Λικούντ του Νετανιάχου απάντησε στην τελευταία κίνηση του Γκαντζ λέγοντας ότι το Ισραήλ χρειάζεται ενότητα και ότι η διάλυση της κυβέρνησης θα έβλαπτε την πολεμική προσπάθεια.

Λίγο αργότερα, ο Γκαντζ απαίτησε από τον Νετανιάχου την άμεση σύσταση μιας κρατικής εξεταστικής επιτροπής για τις αποτυχίες που οδήγησαν στην καταστροφική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Το ρήγμα στην ισραηλινή κυβέρνηση είχε σηματοδοτήσει νωρίτερα και η διαφοροποίηση του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ, ο οποίος είχε επίσης καλέσει τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να συγκροτήσει σαφές σχέδιο για τη μεταπολεμική διακυβέρνηση της Γάζας.

Ο Νετανιάχου τότε απάντησε στον Γκαντζ με μία αιχμηρή δήλωση, λέγοντας «έστειλε τελεσίγραφο στον πρωθυπουργό αντί να στείλει στη Χαμάς»

Ειδικότερα, το γραφείο του Νετανιάχου σε ανακοίνωση που είχε εκδώσει ανέφερε ότι οι απαιτήσεις του Γκαντς θα σημαίνουν το «τέλος του πολέμου και ήττα για το Ισραήλ, εγκατάλειψη της πλειοψηφίας των ομήρων, αφήνοντας τη Χαμάς στην εξουσία και τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους».



