Η αταίριαστη σχέση της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν με την Τζόρτζια Μελόνι

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει συνεργαστεί στενά με την Τζόρτζια Μελόνι, ειδικότερα στο ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης που αντιμετωπίζει η Ιταλία.

Η σχέση της Μελόνι και της φον ντερ Λάιεν φαίνεται να αντιμετωπίζει προκλήσεις με την πρόεδρο της Κομισιόν να έχει την πολιτική ευθύνη αναφορικά με την επιδίωξή της να επανεκλεγεί ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώ ταυτόχρονα καλείται να επιτύχει τον στόχο του κόμματός της να διατηρήσει την ισορροπία ισχύος του επόμενου Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς το παρόν, οι δυο τους επιδίδονται σε έναν επικίνδυνο χορό, προσπαθώντας να κρατήσουν τα προσχήματα και ταυτόχρονα να μην προσβάλλουν τους πολιτικούς χώρους που ανήκουν.

Για τη φον ντερ Λάιεν, το διακύβευμα είναι ιδιαίτερα υψηλό καθώς αποτελεί ζήτημα επιβίωσης ενώ η Μελόνι θα εξακολουθεί να είναι πρωθυπουργός και μετά, αναφέρουν αναλυτές, αναφέρει σε ανάλυσή του το POLITICO.

Μια αταίριαστη συνεργασία

Η Φον Ντερ Λάιεν, πρώην υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, έχει ως πρόεδρος της Κομισιόν από το 2019 διαχειριστεί φλέγοντα ζητήματα όπως την πράσινη μετάβαση, τη διαχείριση της κρίσης κόστους ζωής, την πανδημία του κορωνοϊού και την πανευρωπαϊκή υποστήριξη της Ουκρανίας.

Από το 2022 που έγινε πρωθυπουργός, η Μελόνι ηγήθηκε μιας δεξιάς ιταλικής κυβέρνησης, πίεσε ώστε να θέσει υπό τον έλεγχό της τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό και υποστήριξε την καταστολή της μετανάστευσης.

Ενώ το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, έδρα των Γερμανών Χριστιανοδημοκρατών της φον ντερ Λάιεν, είναι η μεγαλύτερη ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι ομάδες στα δεξιά του αναμένεται να αυξήσουν τα ποσοστά τους, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις .

Οι συνέπειες ήταν win-win: η φον Ντερ Λάιεν θα είχε ένα στήριγμα εάν ο σημερινός συνασπισμός των σοσιαλιστών και των φιλελεύθερων μείωναν τα ποσοστά τους στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και η Μελόνι θα μπορούσε να επιτύχει τη συμμετοχή της δεξιάς ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών στον επόμενο συνασπισμό.

Πολιτικά τοξική η συνεργασία

Η Φον ντερ Λάιεν δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με το ECR, το οποίο περιλαμβάνει τους Αδελφούς της Ιταλίας της Μελόνι, μετά τις εκλογές. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του ECR χαρακτηρίζονται από ευρωσκεπτικισμό και τοποθετούνται στα δεξιά του κόμματος της προέδρου της Κομισιόν.

Οι σοσιαλιστές και οι φιλελεύθεροι, που αποτελούν μέρος του σημερινού συνασπισμού της φον ντερ Λάιεν στις Βρυξέλλες, επιτίθενται ολοένα και περισσότερο στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Μελόνι για την επανεκλογή της στη θέση, διαμηνύοντας ότι δεν θα τη στηρίξουν.



Η φον Ντερ Λάιεν, δέχτηκε επίσης κριτική και από το δικό της κόμμα. Όταν η φον ντερ Λάιεν επισκέφτηκε τη Ρώμη για μια περιοδεία νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ακόμη και ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του ΕΛΚ, απέφυγε τις δημόσιες εμφανίσεις μαζί της.

Στις τάξεις των Χριστιανοδημοκρατών της Ιταλίας υπήρξαν έντονες συζητήσεις σχετικά με την αποστασιοποίηση από τη φον ντερ Λάιεν, με έναν, μάλιστα, βουλευτή να τη χαρακτηρίζει «κουτσό άλογο».

Η Μελόνι, από την άλλη, προσπαθεί να ικανοποιήσει τη βάση της χωρίς να επιτίθεται στη φον ντερ Λάιεν. Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε το ισπανικό ακροδεξιό κόμμα Vox νωρίτερα αυτό το μήνα, η Μελόνι είπε ότι «το αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών εκλογών θα μπορούσε να σημάνει το τέλος των αφύσικων και αντιπαραγωγικών πλειοψηφιών». Δεν κατονόμασε άμεσα τη φον ντερ Λάιεν, αν και η αναφορά αφορούσε σε μεγάλο βαθμό τον συνασπισμό της επικεφαλής της Επιτροπής στις Βρυξέλλες.

Η Μελόνι χρειάζεται τις εξουσίες των Βρυξελλών. Η Ιταλία έχει το δεύτερο υψηλότερο δημόσιο χρέος στην Ευρώπη μετά την Ελλάδα και το ετήσιο έλλειμμά της υπερβαίνει το όριο της ΕΕ. Αυτό θέτει τη Ρώμη σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς το νέο σύνολο δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ θα αναγκάσει τις Βρυξέλλες να τιμωρούν τις χώρες με μεγάλα ελλείμματα. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το δημόσιο χρέος της Ιταλίας θα φτάσει περίπου το 140% του ΑΕΠ το 2024 και αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται. Κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας, η Ρώμη επωφελήθηκε επίσης από την καλή σχέση με τις Βρυξέλλες.

Στη διάρκεια της έντονης ιταλικής προεκλογικής εκστρατείας για την ΕΕ, ο ακροδεξιός ηγέτης της Ιταλίας και εταίρος του συνασπισμού της Μελόνι, Ματέο Σαλβίνι, επέκρινε τη Μελόνι για τους στενούς δεσμούς της με τη φον ντερ Λάιεν. Ωστόσο, η Ιταλίδα πρωθυπουργός κρατά σκόπιμα ανοιχτές τις επιλογές της , συμπεριλαμβανομένης της πιθανής συνεργασίας με την ακροδεξιά ηγέτη, Μαρί Λεπέν.

Τέλος παιχνιδιού

Δείχνοντας τα χαρτιά τους τόσο νωρίς, η φον Ντερ Λάιεν και η Μελόνι κινδυνεύουν να συγκεντρώσουν περισσότερες επικρίσεις παρά οφέλη.

Στις κορυφαίες θέσεις της ΕΕ μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές, αναδείχθηκαν ιστορικά πρόσωπα από τη συνεργασία Γαλλίας και Γερμανίας. Όμως, αυτή η συνεργασία έχει αποκτήσει ρωγμές τα τελευταία χρόνια και η δύσκολη προσωπική σχέση μεταξύ του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Γερμανού Καγκελάριου Όλαφ Σολτς δεν βοηθά. Αφήνει ένα κενό εξουσίας που κατά καιρούς έχει καλύψει με επιτυχία η Μελόνι, για παράδειγμα με την στροφή της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ προς τα δεξιά. Αποτέλεσε επίσης βασική γέφυρα για την προσέγγιση του Ούγγρου ηγέτη Βίκτορ Όρμπαν ώστε να εγκριθεί η υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία.



