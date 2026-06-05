Ζελένσκι μετά το «όχι» Πούτιν: Επιλέγει τον πόλεμο

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η απόρριψη από τον Βλαντίμιρ Πούτιν της πρότασής του για απευθείας συνάντηση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, που διαρκεί περισσότερο από τέσσερα χρόνια, αποδεικνύει ότι το Κρεμλίνο δεν επιθυμεί να βάλει τέλος στη σύγκρουση.

«Δυστυχώς, η ρωσική πλευρά επιλέγει για ακόμη μία φορά τον πόλεμο - όλοι άκουσαν την απάντηση. Μια αδύναμη απάντηση», ανέφερε ο Ζελένσκι στο βραδινό του βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

«Νομίζω ότι αυτή η απάντηση θα έχει απογοητεύσει πολλούς σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, απέρριψε το ενδεχόμενο άμεσης συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρά το σχετικό αίτημα του Ουκρανού προέδρου, υποστηρίζοντας ότι προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών.

Αναφερόμενος στην ανοικτή επιστολή του Ζελένσκι, ο Πούτιν δήλωσε ότι δεν βλέπει λόγο για μια συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο στην παρούσα φάση, υποστηρίζοντας ότι προηγουμένως θα πρέπει να υπάρξει πρόοδος σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία. «Πρέπει πρώτα να καταλήξουμε στη λύση», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι διάβασε μόνο συνοπτικά την επιστολή, την οποία του παρέδωσε την προηγούμενη ημέρα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Σχολιάζοντας την αναφορά του Ζελένσκι στην ηλικία του, τόνισε ότι «το βασικό δεν είναι η ηλικία, αλλά η ικανότητα για εργασία», ενώ εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι το Κίεβο δεν αντιμετωπίζει την κυβέρνηση Τραμπ ως πιθανή εγγυήτρια δύναμη μιας ειρηνευτικής διαδικασίας.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, που τοποθετήθηκε για πρώτη φορά στην ανοικτή επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε λανθασμένη τη δημοσιοποίηση των μεταξύ τους επαφών.

Πηγή: skai.gr

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