Η Ινδονησία καθησυχάζει τους τουρίστες: «Οι εξωσυζυγικές σχέσεις επιτρέπονται για εσάς»

Η είδηση ​​ότι η Ινδονησία απαγορεύει δια νόμου τις εξωσυζυγικές σχέσεις για όλους όσους βρίσκονται στην επικράτεια τής έκανε τον γύρο του κόσμου και προβλημάτισε πολύ κόσμο...

Στις αρχικές ανακοινώσεις, οι αρχές της χώρας μάλλον δεν έλαβαν υπόψη ότι η χώρα τους είναι ένας ελκυστικός προορισμός για τους τουρίστες, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση στους επαγγελματίες του τουρισμού σε δημοφιλή θέρετρα, όπως το Μπαλί.

Ο Wayan Koster, ο κυβερνήτης του νησιού , έπρεπε να ξεκαθαρίσει τις διατάξεις του νόμου, διαβεβαιώνοντας τους τουρίστες ότι δεν πρέπει να ανησυχούν.

Σύμφωνα με τον Koster, η απαγόρευση δεν ισχύει για αυτούς. «Ο πρόσφατα επικυρωμένος ποινικός νόμος της Ινδονησίας δεν θα θέσει σε κίνδυνο τους επισκέπτες του Μπαλί», είπε.

Η ποινική δίωξη για εξωσυζυγική σεξουαλική επαφή θα είναι δυνατή μόνο εάν οι γονείς, οι σύντροφοι ή τα παιδιά των κατηγορουμένων κινήσουν νομική διαδικασία.

Επίσης, ο επικεφαλής τουρισμού του Μπαλί, Tjo-korda Bagus Pemayun, δήλωσε ότι οι ξένοι δεν πρέπει να αναβάλουν την επίσκεψή τους στο νησί και ότι τα ξενοδοχεία δεν θα ζητήσουν από τους πελάτες τους «απόδειξη γάμου».

1. Bali's tourism chief Tjo-korda Bagus Pemayun says foreigners should not be put off from visiting the island, after Indonesia passed a bill criminalising premarital sex and cohabitation.



He told CNA hotels will not ask customers for proof of marriage.https://t.co/x1ScT7zqoY https://t.co/0Tw8SKQFIB pic.twitter.com/NJ4Jw8yLJe