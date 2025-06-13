Ισραήλ: Αδειάζουν τα σούπερ μάρκετ οι πολίτες 

Στην Ιερουσαλήμ, τα ράφια των σούπερ μάρκετ αδειάζουν γρήγορα με ανθρώπους που σπεύδουν να δημιουργήσουν αποθέματα με τρόφιμα και νερό.

Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας ξύπνησε γύρω στις 3 τα ξημερώματα από τις σειρήνες και μια τηλεφωνική ειδοποίηση που προειδοποιούσε για μια «σημαντική απειλή» - με τους Ισραηλινούς πολίτες να έχουν λάβει οδηγίες να παραμείνουν κοντά σε καταφύγιο.

Οι άνθρωποι αγοράζουν νερό, ψωμί, παιδικές τροφές, προϊόντα υγιεινής και μπαταρίες. Ο αριθμός των αγοραστών στην αλυσίδα σούπερ μάρκετ Carrefour αυξήθηκε κατά 300% το πρωί.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ αναφέρουν ότι κινητοποιούν υπηρεσίες αιμοδοσίας σε όλη τη χώρα, ενώ ορισμένα νοσοκομεία αναφέρουν ότι δίνουν εξιτήριο σε ασθενείς που είναι αρκετά καλά για να πάνε σπίτι.

Στη Δυτική Όχθη, έχει επιβληθεί lockdown σε όλες τις παλαιστινιακές πόλεις μέχρι νεωτέρας.

Όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για ιρανικά αντίποινα - με τον ισραηλινό στρατό να προειδοποιεί ότι 100 ιρανικά drones βρίσκονται απογειώθηκαν για να χτυπήσουν το Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε την Παρασκευή τους Ισραηλινούς πολίτες ότι μπορεί να χρειαστεί να περάσουν παρατεταμένες περιόδους σε καταφύγια ενόψει ενός αναμενόμενου χτυπήματος αντιποίνων από το Ιράν και τους κάλεσε να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του στρατού για τα μέτρα δημόσιας ασφάλειας.

Ο Νετανιάχου, μιλώντας σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του, δήλωσε επίσης ότι τα ισραηλινά πλήγματα έπληξαν ανώτερους Ιρανούς διοικητές, ωστόσο κατονόμασε τους διοικητές.

Moments ago, Israel launched Operation “Rising Lion”, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival.



This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat.



——



Statement by Prime Minister Benjamin Netanyahu: pic.twitter.com/XgUTy90g1S — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 13, 2025

Πηγή: skai.gr

