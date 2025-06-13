Οι Μπρους Σπρίνγκστιν, Έλτον Τζον, Πολ ΜακΚάρτνεϊ είναι μόνο μερικοί από τους αμέτρητους μουσικούς που απέτισαν φόρο τιμής στον εκλιπόντα Μπράιαν Γουίλσον, συνιδρυτή και δημιουργικό πνεύμα των Beach Boys, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 11 Ιουνίου σε ηλικία 82 ετών.

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν σε δήλωσή του επαινεί την κληρονομιά και την επιρροή του συνιδρυτή των Beach Boys στη δική του μουσική. «Ο Μπράιαν Γουίλσον ήταν η εφευρετική μουσικά φωνή σε όλη την ποπ, με ένα απόκοσμο αυτί για αρμονία» έγραψε ο τραγουδιστής στο Instagram.

«Ήταν επίσης ο οραματιστής ηγέτης του σπουδαιότερου συγκροτήματος της Αμερικής, των Beach Boys» τόνισε ο Μπρους Σπρίνγκστιν. «Αν δεν υπήρχαν οι Beach Boys, δεν θα υπήρχε το 'Racing In The Street'. Ακούστε το 'Summer's Gone' από το τελευταίο άλμπουμ των Beach Boys, That's Why God Made The Radio, και κλάψτε. Αντίο, Maestro. Τίποτα άλλο παρά αγάπη και ένα υπέροχο, διαρκές χρέος από όλους εμάς εδώ στην E Street» πρόσθεσε.

Τα εν ζωή μέλη των Beach Boys, Μάικ Λαβ και Αλ Τζαρντίν έγραψαν ο καθένας συγκινητικά μηνύματα για τον εκλιπόντα Μπράιαν Γουίλσον.

«Σήμερα, ο κόσμος έχασε μια ιδιοφυΐα, και εγώ έχασα έναν ξάδερφο εξ αίματος και σύντροφό μου στη μουσική» έγραψε ο Μάικ Λαβ. «Ο Μπράιαν Γούιλσον δεν ήταν απλώς η καρδιά των Beach Boys - ήταν η ψυχή του ήχου μας. Από την πρώτη φορά που τραγουδήσαμε μαζί ως παιδιά στο σαλόνι μου, ήξερα ότι υπήρχε κάτι υπερφυσικό μέσα του. Τα μουσικά του χαρίσματα ήταν απαράμιλλα. Οι μελωδίες που ονειρευόταν, τα συναισθήματα που εξέφραζε σε κάθε νότα - ο Μπράιαν άλλαξε την πορεία της μουσικής για πάντα» υπογράμμισε.

«Το ταξίδι μας μαζί ήταν γεμάτο με στιγμές λαμπρότητας, θλίψης, γέλιου, πολυπλοκότητας και, πάνω απ' όλα, αγάπης. Όπως όλες οι οικογένειες, είχαμε τα πάνω και τα κάτω μας. Αλλά μέσα από όλα αυτά, δεν σταματήσαμε ποτέ να αγαπάμε ο ένας τον άλλον και δεν σταμάτησα ποτέ να νιώθω δέος για το τι μπορούσε να κάνει όταν καθόταν μπροστά σε ένα πιάνο ή για τον αυθορμητισμό του στο στούντιο».

«Φίλε μου, συμμαθητή μου, συμπαίκτη μου στο ποδόσφαιρο, συνεργάτη μου στους Beach Boy και αδελφέ μου στο πνεύμα, θα νιώθω πάντα ευλογημένος που ήσουν στη ζωή μας για όσο καιρό ήσουν. Νομίζω ότι η πιο παρήγορη σκέψη αυτή τη στιγμή είναι ότι ξανασμίγεις με τον Καρλ και τον Ντένις, τραγουδώντας ξανά αυτές τις όμορφες αρμονίες. Ήσουν ένας ταπεινός γίγαντας που πάντα με έκανε να γελάω και θα γιορτάζουμε τη μουσική σου για πάντα. Μπράιαν θα μου λείψεις πραγματικά... ακόμα έχω τη ζεστασιά του ήλιου μέσα μου απόψε» έγραψε ο Αλ Τζαρντίν.

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ο οποίος έχει χαρακτηρίσει το «God Only Knows» των Beach Boys το σπουδαιότερο τραγούδι που γράφτηκε ποτέ, απέτισε φόρο τιμής στον Μπράιαν Γουίλσον. «Ο Μπράιαν είχε αυτή τη μυστηριώδη αίσθηση μουσικής ιδιοφυΐας που έκανε τα τραγούδια του τόσο οδυνηρά ξεχωριστά» έγραψε ο ΜακΚάρτνεϊ. «Οι νότες που άκουγε στο κεφάλι του και μας έδινε ήταν απλές και ταυτόχρονα λαμπρές. Τον αγαπούσα και είχα το προνόμιο να βρίσκομαι κοντά στο λαμπερό του φως για λίγο. Πώς θα συνεχίσουμε χωρίς τον Μπράιαν Γουίλσον, "God Only Knows"(Ο Θεός Μόνο Γνωρίζει)» τόνισε.

«Άκουσα τα θλιβερά νέα για τον Μπράιαν σήμερα και σκέφτηκα όλα τα χρόνια που τον άκουγα και θαύμαζα την ιδιοφυΐα του» έγραψε ο Μπομπ Ντίλαν. «Αναπαύσου εν ειρήνη αγαπητέ Μπράιαν.

Ο Ρόνι Γουντ των Rolling Stones έγραψε «ο κόσμος μου πενθεί».

Σε ένα μακροσκελές αφιέρωμα στο Instagram, ο Questlove έγραψε: «Αν υπήρχε ένας άνθρωπος που δημιουργούσε τέχνη από απερίγραπτη θλίψη... αυτός ήταν ο Μπράιαν Γουίλσον».

Ο Μίκι Ντόλεζ των Monkees χαρακτήρισε τον Μπράιαν Γουίλσον «έναν αληθινό γίγαντα - όχι μόνο της μουσικής, αλλά του πνεύματος». «Οι μελωδίες του διαμόρφωσαν μια γενιά, οι αρμονίες του άλλαξαν το παιχνίδι και η ψυχή του διαπερνούσε κάθε νότα» σημείωσε.

Ο Έλτον Τζον θυμήθηκε τις συνεργασίες του με τον Γουίλσον, μεταξύ άλλων στο άλμπουμ του το 2010 με το «The Union». «Τον αγάπησα ως άνθρωπο και για μένα ήταν η μεγαλύτερη επιρροή στη σύνθεση τραγουδιών μου» έγραψε ο Έλτον Τζον. «Ήταν μια μουσική ιδιοφυΐα και επαναστάτης. Διαμόρφωσε τη μουσική για πάντα. Ένας πραγματικός γίγαντας» πρόσθεσε.

O Sting απέτισε φόρο τιμής στον εκλιπόντα τραγουδιστή των Βeach Boys με μία διασκευή του «God Only Knows» σε συναυλία του στη Γερμανία.

«Σήμερα, ένας από τους ήρωές μου πέθανε, ο Μπράιαν Γουίλσον των Beach Boys. Πήγε στον παράδεισο, οπότε θα τραγουδήσω ένα τραγούδι που αγαπώ», είπε και ερμήνευσε το κλασικό τραγούδι των Beach Boys.

Η είδηση του θανάτου του Μπράιαν Γουίλσον ανακοινώθηκε μέσω ανάρτησης της οικογένειάς του στο Instagram: «Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας πατέρας, Μπράιαν Γουίλσον, απεβίωσε. Είμαστε συντετριμμένοι και δεν έχουμε λόγια αυτή τη στιγμή. Παρακαλούμε σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας καθώς πενθούμε. Κατανοούμε ότι μοιραζόμαστε τη θλίψη μας με όλο τον κόσμο.» Η ανάρτηση έκλεινε με τη φράση «Love & Mercy», τίτλο του πρώτου του σόλο single και της βιογραφικής ταινίας του 2014 που αφηγήθηκε τη συναρπαστική και τραγική ιστορία του.

Ο Μπράιαν Γουίλσον, ο μουσικός, τραγουδοποιός και παραγωγός των Beach Boys συνέθεσε μερικές από τις πιο όμορφες ποπ μουσικές στην ιστορία.

Ως ηγετική δημιουργική δύναμη στους Beach Boys, ο Γουίλσον δημιούργησε έναν ξέγνοιαστο και μελαγχολικό ήχο που καθόρισε τον αβέβαιο ουτοπισμό της Καλιφόρνια στα μέσα του αιώνα. Το άλμπουμ των Beach Boys του 1966, Pet Sounds – του οποίου ήταν συνθέτης και παραγωγός ο Μπράιαν Γουίλσον θεωρείται όχι μόνο το αριστούργημα του συγκροτήματος, αλλά για πολλούς το σπουδαιότερο άλμπουμ όλων των εποχών.

Ο Γουίλσον γεννήθηκε στο Ίνγκλγουντ στη νότια Καλιφόρνια το 1942. Έμαθε πιάνο καθώς ο ίδιος και τα μικρότερα αδέρφια του, Καρλ και Ντένις, ερωτεύτηκαν την R&B, τη ροκ εν ρολ, το ντο-γουόπ και την ποπ. Παρά το γεγονός ότι είχε μερική κώφωση από το ένα αυτί μαζί με τον Καρλ συνεργάστηκαν με τον ξάδερφό τους, Μάικ Λαβ, για να σχηματίσουν το σχολικό συγκρότημα Carl and the Passions, φέρνοντας αργότερα τον Ντένις και τον φίλο του Αλ Τζαρντίν για να δημιουργήσουν τους Pendletones. Είχαν ενθαρρυνθεί από τον πατέρα του Γουίλσον, Μάρι, με τον οποίο ο Γουίλσον είχε μια περίπλοκη σχέση - όπως είπε αργότερα ο Μάρι τον κακοποιούσε και σωματικά.

Το πρώτο τραγούδι του Γουίλσον για το συγκρότημα, το οποίο σύντομα μετονομάστηκε σε Beach Boys, ήταν το «Surfin» του 1961 – το πρώτο από μια σειρά επιτυχιών που έγραψε, όπως τα «Surfin’ Safari», «Surfer Girl» και «Surfin’ USA», με το τελευταίο να φτάνει στο Νο. 3 των αμερικανικών charts και να εδραιώνει την επιτυχία τους.

Ο Γουίλσον άρχισε να κάνει χρήση ναρκωτικών και αυτό σε συνδυασμό με το έντονο φόρτο εργασίας του, πιθανότατα επιδείνωσε τα προβλήματα ψυχικής υγείας που είχαν ξεκινήσει όταν ήταν έφηβος και υπέφερε από άγχος.

«Υπήρχαν στιγμές που [η ψυχική του ασθένεια] ήταν αφόρητη, αλλά με τους γιατρούς και τα φάρμακα κατάφερα να ζήσω μια υπέροχη, υγιή και παραγωγική ζωή» είχε δηλώσει το 2019.

Ο Γουίλσον πούλησε τα δικαιώματα της μουσικής του στη Universal για 50 εκατομμύρια δολάρια το 2021 και εμφανίστηκε στην τελευταία του συναυλία σε κοινή περιοδεία με τους Chicago ένα χρόνο αργότερα.

Τον Ιανουάριο του 2024, πέθανε η σύζυγος του Μελίντα, με την οποία ήταν παντρεμένος σχεδόν 30 χρόνια. Τον επόμενο μήνα, ο Γουίλσον αποκάλυψε ότι έπασχε από μία νευρογνωστική διαταραχή παρόμοια με την άνοια.

Τα απομνημονεύματά του κυκλοφόρησαν το 1991 και το 2016 και η ζωή του αποτέλεσε θέμα, μεταξύ άλλων της ταινίας «Love & Mercy» του 2014, απεικόνιση του μουσικού που άλλαξε τον ήχο της Αμερικής και του ντοκιμαντέρ «Brian Wilson: Long Promised Road» του 2021.

