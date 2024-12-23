Η Γροιλανδία «δεν είναι προς πώληση», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της, απαντώντας σε μια νύξη του Ντόναλντ Τραμπ περί της ιδιοκτησίας και του ελέγχου αυτού του τεράστιου νησιού της Αρκτικής - ημιαυτόνομου τμήματος του Βασιλείου της Δανίας τα τελευταία 600 χρόνια - ήδη στο στόχαστρο «αγοράς» του Ρεπουμπλικάνου εκλεγμένου προέδρου κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο.

«Για λόγους εθνικής ασφάλειας και ελευθερίας σε όλο τον κόσμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πιστεύουν ότι η ιδιοκτησία και ο έλεγχος της Γροιλανδίας είναι απόλυτη αναγκαιότητα», έγραψε χθες ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος στο Truth Social (μέσο κοινωνικής δικτύωσης ιδιοκτησίας του), χωρίς να διευκρινίσει τι εννοούσε.

Αυτή η ασαφής δήλωσή του θυμίζει την πρόθεσή του την οποία είχε δηλώσει ανοιχτά το 2019, κατά την πρώτη του προεδρική θητεία, ότι είχε εξετάσει το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να αγοράσουν τη Γροιλανδία, κάνοντας λόγο για μια πιθανή «μεγάλη συναλλαγή ακινήτων» που θα ήταν «στρατηγικά ενδιαφέρουσα».

Η υπόθεση τότε είχε προκαλέσει διπλωματική κρίση με τη Δανία, κράτος μέλος του ΝΑΤΟ στην οποία ανήκει αυτή η παγωμένη περιοχή που έχει μέγεθος τέσσερις φορές μεγαλύτερο από αυτό της Γαλλίας.

Στις δηλώσεις Τραμπ το 2019 η - τότε και σήμερα - πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν χαρακτήρισε την πρόταση Τραμπ «παράλογη». Αντιδρώντας ο Ρεπουμπλικάνος τότε πρόεδρος επέκρινε την απόρριψή της και ακύρωσε μια επίσημη επίσκεψη στην Κοπεγχάγη.

«Η Γροιλανδία είναι δική μας», απάντησε σήμερα ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Μούτε Έγκεντε, την επομένη της ανάρτησης Τραμπ.

«Δεν είμαστε προς πώληση, και δεν θα είμαστε ποτέ. Δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε τον μακροχρόνιο αγώνα μας για ελευθερία», έγραψε ο Έγκεντε στο Facebook, προσθέτοντας: «Ωστόσο, πρέπει να παραμείνουμε ανοιχτοί στη συνεργασία και το διεθνές εμπόριο, και ιδιαίτερα με τους γείτονές μας».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας και το γραφείο της Φρεντέρικσεν δεν ήταν άμεσα διαθέσιμα για να σχολιάσουν τις δηλώσεις Τραμπ.

Η χθεσινή ανάρτηση Τραμπ συνοδευόταν από την ανακοίνωση διορισμού του επόμενου πρέσβη των ΗΠΑ στην Κοπεγχάγη, του Κεν Χάουερι, Αμερικανού πρώην πρέσβη στη Σουηδία, χρηματοδότη και συνιδρυτή της PayPal.

Ο πρώην και μέλλων πρόεδρος των ΗΠΑ, νωρίτερα το Σαββατοκύριακο, απείλησε να ανακτήσει τον έλεγχο της Διώρυγας του Παναμά.

Η Γροιλανδία

Αυτόνομη από το 1979, η Γροιλανδία, με πληθυσμό 56.000 κατοίκους, έχει τεράστια έκταση σχεδόν 2,2 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων, έχει τη σημαία της, τη γλώσσα της, τον πολιτισμό της, τους θεσμούς της και πρωθυπουργό.

Οι φυσικοί της πόροι (πετρέλαιο, αέριο, χρυσός, διαμάντι, ουράνιο, ψευδάργυρος, μόλυβδος) και η υπερθέρμανση του πλανήτη, που ανοίγει νέους θαλάσσιους δρόμους, διεγείρουν τις επιθυμίες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας και της Ρωσίας ιδιαίτερα.

Το Νουούκ, η πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, απέκτησε πρόσφατα έναν νέο διάδρομο προσγείωσης απογείωσης ώστε να μπορούν να φτάνουν μεγαλύτερα αεροσκάφη και η χώρα να αναπτύξει τον κλάδο του τουρισμού. Από το καλοκαίρι του 2025, η πρωτεύουσα θα συνδέεται με τη Νέα Υόρκη με δύο αεροπορικές πτήσεις την εβδομάδα.

Η Γροιλανδία φιλοξενεί την αεροπορική βάση Πίτουφικ, ένα βασικό τμήμα του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης των ΗΠΑ για βαλλιστικούς πυραύλους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

