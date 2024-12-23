Ζελένσκι: Περισσότεροι από 3.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί στο Κουρσκ

Περισσότεροι από 3.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν «σκοτωθεί» ή «τραυματιστεί» σε μάχες με τις ουκρανικές δυνάμεις στη ρωσική συνοριακή περιοχή του Κουρσκ, μέρος του εδάφους της οποίας κατέχουν, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αριθμός των Βορειοκορεατών στρατιωτών που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στην περιοχή του Κουρσκ έχει ήδη ξεπεράσει τις 3.000», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος μέσω ανάρτησής του στο Χ.

Οι αριθμοί αυτοί ξεπερνούν κατά πολύ τις εκτιμήσεις του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Νότιας Κορέας, το οποίο σήμερα ανέφερε ότι περισσότεροι από 1.100 Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ή τραυματισθεί πολεμώντας στο πλευρό της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε επίσης ότι υπάρχει κίνδυνος η Βόρεια Κορέα να στείλει περισσότερα στρατεύματα και στρατιωτικό εξοπλισμό για τον ρωσικό στρατό.

Η Ουκρανία αντιμέτωπη με τη ρωσική εισβολή εδώ και σχεδόν τρία χρόνια, εξαπέλυσε αιφνιδιαστική επίθεση στην περιοχή του Κουρσκ στις αρχές Αυγούστου, την πρώτη χερσαία επίθεση σε ρωσικό έδαφος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το Κίεβο εξακολουθεί να ελέγχει ένα μικρό τμήμα της περιοχής.

Αρκετές χιλιάδες Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν σταλεί στη Ρωσία τις τελευταίες εβδομάδες για να υποστηρίξουν τις ρωσικές δυνάμεις, σύμφωνα με τη Δύση.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Νότιας Κορέας δήλωσε επίσης ότι παρατήρησε προετοιμασίες που το έκαναν να πιστεύει ότι η Βόρεια Κορέα θα στείλει επιπλέον στρατεύματα και στρατιωτικό εξοπλισμό στη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.