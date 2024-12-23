Λευκός Οίκος: Ο Μάικλ Κράτσιος στη θέση νέου διευθυντή του Γραφείου Πολιτικής για την Επιστήμη και την Τεχνολογία

Την τοποθέτηση του ομογενή Μάικλ Κράτσιου στη θέση του Διευθυντή του Γραφείου Πολιτικής για την Επιστήμη και την Τεχνολογία στον Λευκό Οίκο (OSTP) ανακοίνωσε ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Μάικλ Κράτσιος θα είναι ο νέος διευθυντής του Γραφείου Πολιτικής για την Επιστήμη και την Τεχνολογία στον Λευκό Οίκο (OSTP) και βοηθός του προέδρου για θέματα επιστήμης και τεχνολογίας. Στην πρώτη θητεία μου, ο Μάικλ είχε επικυρωθεί ομόφωνα από τη Γερουσία ως επικεφαλής Τεχνολογίας των Ηνωμένων Πολιτειών στον Λευκό Οίκο. Υπηρέτησε επίσης ως υφυπουργός 'Αμυνας για την Έρευνα και τη Μηχανική στο Πεντάγωνο και έλαβε το Μετάλλιο Διακεκριμένης Δημόσιας Υπηρεσίας του Υπουργείου 'Αμυνας. Αποφοίτησε από το Πρίνστον και είναι διακεκριμένος συνεργάτης στο πανεπιστήμιο Στάνφορντ», σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτηση του.

Από την πλευρά του, ο Μάικλ Κράτσιος ευχαρίστησε τον νέο πρόεδρο για την εμπιστοσύνη που έδειξε για δεύτερη φορά στο πρόσωπο του. Όπως επισήμανε, «για να διασφαλίσουμε την ευημερία και την ασφάλεια του έθνους μας, πρέπει να απελευθερώσουμε επιστημονικές ανακαλύψεις και να εξασφαλίσουμε την τεχνολογική κυριαρχία της Αμερικής. Τώρα έχουμε τον πρόεδρο που θα το πραγματοποιήσει. Μια χρυσή εποχή για την αμερικανική καινοτομία βρίσκεται μπροστά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

