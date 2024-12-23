Η Βηρυτός καλεί Παρίσι και Ουάσινγκτον να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου κάλεσε σήμερα το Παρίσι και την Ουάσινγκτον να "ασκήσουν πίεση" στο Ισραήλ για να "επιταχύνει" την αποχώρηση του στρατού του από τον νότιο Λίβανο, σχεδόν ένα μήνα μετά την έναρξη της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία μετέχουν στην πενταμελή επιτροπή, μαζί με τον Λίβανο, το Ισραήλ και τη δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL/FINUL), η οποία είναι αρμόδια να επιτηρεί την εφαρμογή της εκεχειρίας και κάθε πιθανή παραβίασή της.

Η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στις 27 Νοεμβρίου, έπειτα από δύο μήνες ανοιχτού πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και του φιλοϊρανικού ισλαμιστικού κινήματος. 'Εκτοτε, τα δύο στρατόπεδα αλληλοκατηγορούνται για επανειλημμένες παραβιάσεις.

"Για να μπορέσει ο στρατός να εκπληρώσει πλήρως τις αποστολές του, η επιτροπή πρέπει να ασκήσει πίεση στον ισραηλινό εχθρό για να τεθεί τέλος σε όλες τις παραβιάσεις", δήλωσε ο Νατζίμπ Μικάτι από την περιοχή Χιάμ, κατά τη διάρκεια περιοδείας στον νότο της χώρας.

Στις 11 Δεκεμβρίου, ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι αναπτύχθηκε γύρω από το Χιάμ, που απέχει πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα, σε συντονισμό με τη UNIFIL, μετά μια αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από την περιοχή αυτή.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας, ο στρατός του Λιβάνου και οι κυανόκρανοι του ΟΗΕ πρέπει να αναπτυχθούν στον νότιο Λίβανο και ο ισραηλινός στρατός πρέπει να αποχωρήσει από εκεί εντός 60 ημερών.

"Είναι απαραίτητο να ασκηθεί πίεση στις πλευρές (που εμπλέκονται) στη συμφωνία εκεχειρίας, δηλαδή στους Γάλλους και τους Αμερικανούς, για να επιταχυνθεί η διαδικασία πριν την εκπνοή της προθεσμίας των 60 ημερών", πρόσθεσε ο Μικάτι.

"Η καθυστέρηση και οι αναβολές δεν προέρχονται από τον στρατό του Λιβάνου, αλλά από την ισραηλινή πλευρά, που δεν προχωρά", δήλωσε.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI μετέδωσε σήμερα ότι "ο ισραηλινός εχθρός συνεχίζει την εισβολή και τις επιθέσεις του στα εδάφη του νοτίου Λιβάνου" όπου "ύψωσε την ισραηλινή σημαία" σε έναν λόφο μεταξύ των περιοχών Μπαγιάντα και Νακούρα.

Ο Μικάτι δήλωσε επίσης ότι θέλει να επιλυθούν "όλες οι διαφορές σε σχέση με τη Μπλε Γραμμή (τη γραμμή οριοθέτησης από τον ΟΗΕ μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ σ.σ.) ώστε να μην υπάρχει καμιά δικαιολογία σε οποιαδήποτε ισραηλινή κατοχή των εδαφών μας".

Δήλωσε ότι συνεργάζεται με την "Παγκόσμια Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αραβικές χώρες και τους διεθνείς εταίρους μας, για τη δημιουργία ενός καταπιστευτικού ταμείου, στο οποίο ο καθένας θα μπορεί να συνεισφέρει ώστε να ανοικοδομηθούν όλα όσα έχουν καταστραφεί στον νότιο Λίβανο".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

