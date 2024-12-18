Η Δανία, η οποία εποπτεύει την ασφάλεια μέσα και γύρω από τη Γροιλανδία, προειδοποίησε την Τετάρτη για αυξημένο κίνδυνο στρατιωτικής σύγκρουσης στην Αρκτική, λόγω της επιθετικής και απειλητικής συμπεριφοράς της Ρωσίας.



Μια ετήσια έκθεση της Δανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας ανέφερε ότι οι εντάσεις εξαπλώνονται στην Αρκτική, με τη Μόσχα να υιοθετεί μια πιο επικίνδυνη προσέγγιση και να επιδεικνύει ελάχιστη διάθεση για διεθνή συνεργασία. Η έκθεση έρχεται στον απόηχο αυξανόμενων αναφορών και δημοσιευμάτων για κίνδυνο Τρίτου Παγκόσμιου Πολέμου.

«Η Ρωσία δίνει προτεραιότητα στην περιοχή και θα επιδείξει ισχύ μέσω επιθετικής και απειλητικής συμπεριφοράς, η οποία θα συνεπάγεται μεγαλύτερο κίνδυνο κλιμάκωσης από ό,τι είχαμει δει προηγουμένως στην Αρκτική», προειδοποιεί η έκθεση.Η Ρωσία αναμένεται να παραχωρήσει απρόθυμα στην Κίνα μεγαλύτερη πρόσβαση στην Αρκτική. Η Κίνα, με τη σειρά της, είναι πιθανό να χρησιμοποιήσει αυτή την πρόσβαση για να ενισχύσει τον ρόλο της στην περιοχή και να προωθήσει τα σχέδιά της για τη δημιουργία στρατιωτικής παρουσίας, αναφέρεται η έκθεση.Η Αρκτική έχει σημαντική στρατιωτική στρατηγική σημασία ως περιοχή ανάπτυξης πυρηνικών υποβρυχίων, τα οποία μπορούν να καλυφθούν κάτω από τον πάγο και, σε περίπτωση σύγκρουσης, να πλήξουν το μεγαλύτερο μέρος της Βόρειας Αμερικής, της Ευρώπης και της Ρωσίας.Η απόσταση πάνω από τον Βόρειο Πόλο είναι επίσης η συντομότερη διαδρομή μεταξύ Βόρειας Αμερικής και Ρωσίας, καθιστώντας πιθανό ότι βαλλιστικοί πύραυλοι θα πετούσαν πάνω από τον Βόρειο Πόλο προς τους στόχους τους σε ένα πιθανό σενάριο πολέμου σχολιάζει το Reuters.Η Γροιλανδία, ένα ημιαυτόνομο τμήμα του Βασιλείου της Δανίας, φιλοξενεί την αεροπορική βάση Πίτουφικ, ένα βασικό τμήμα του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης βαλλιστικών πυραύλων των ΗΠΑ.

