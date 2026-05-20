Η Γερουσία των ΗΠΑ προωθεί ψήφισμα για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν

Η Γερουσία των ΗΠΑ συμφώνησε την Τρίτη να προωθήσει ένα μέτρο που θα υποχρεώσει τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να τον συνεχίσει, καθώς τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους Δημοκρατικούς για την προώθηση του ψηφίσματος που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είχε καταφέρει να μπλοκάρει για μήνες.

Ο γερουσιαστής Μπιλ Κάσιντι, Ρεπουμπλικανός από τη Λουιζιάνα που έχασε τις προκριματικές εκλογές το Σαββατοκύριακο, αφού αντιμετώπισε την αντίθεση του Τραμπ, ήταν το τελευταίο μέλος του κόμματός του που άλλαξε την ψήφο του και τάχθηκε στο πλευρό των Δημοκρατικών, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου. Αυτό, σε συνδυασμό με την απουσία αρκετών άλλων Ρεπουμπλικάνων, ήταν αρκετό για να προωθηθεί το ψήφισμα.

«Ενώ υποστηρίζω τις προσπάθειες της κυβέρνησης να διαλύσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ωστόσο ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο έχουν αφήσει το Κογκρέσο στο σκοτάδι σχετικά με την Επιχείρηση Epic Fury», δήλωσε ο Κάσιντι σε ανακοίνωσή του. «Στη Λουιζιάνα,ο κόσμος, συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτών του Προέδρου Τραμπ, ανησυχούν για αυτόν τον πόλεμο. Μέχρι η κυβέρνηση να παράσχει διευκρινίσεις, καμία άδεια ή παράταση του Κογκρέσου δεν μπορεί να δικαιολογηθεί».

Η Γερουσία ψήφισε με 50 ψήφους υπέρ και 47 κατά, την έγκριση του ψηφίσματος, μια σημαντική εξέλιξη που έρχεται μετά την όγδοη προσπάθεια των Δημοκρατικών να περιορίσουν τις πολεμικές εξουσίες του Τραμπ από τότε που ξεκίνησε την στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν, η οποία βρίσκεται τώρα στον τρίτο μήνα της και την οποία η πλειοψηφία των Αμερικανών λέει ότι δεν έπρεπε ποτέ να είχε ξεκινήσει.

Οι Ρεπουμπλικάνοι οι οποίοι ξεπέρασαν τις προηγούμενες εβδομάδες τα κομματικά όρια και ψήφισαν «ναι» για να υποστηρίξουν τη διαδικαστική πρόταση, ήταν οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές Ραντ Πολ, από το Κεντάκι, Λίζα Μουρκόφσκι, από την Αλάσκα, και Σούζαν Κόλινς, από το Μέιν.

Ο σκεπτικισμός των Ρεπουμπλικανών για τον χειρισμό της σύγκρουσης με το Ιράν από τον Τραμπ διευρύνθηκε την περασμένη εβδομάδα, τροφοδοτούμενη εν μέρει από το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αγνόησε τη νόμιμη προθεσμία για να ζητήσει άδεια από το Κογκρέσο για να διεξάγει πολεμικές επιχειρήσεις μετά τις 60 ημέρες. Τόσο στη Βουλή όσο και στη Γερουσία, οι προσπάθειες για την προώθηση ενός ψηφίσματος για τις πολεμικές εξουσίες βρισκόταν ήδη σε οριακό σημείο.

«Ψήφος προς ψήφο, οι Δημοκρατικοί σπάνε το τείχος σιωπής των Ρεπουμπλικανών σχετικά με τον παράνομο πόλεμο του Τραμπ», δήλωσε μετά την ψηφοφορία ο ηγέτης της μειοψηφίας της Γερουσίας Τσακ Σούμερ (κεντρική φωτογραφία). «Για περισσότερες από 80 ημέρες, ο Τραμπ έχει σύρει την Αμερική σε μια δαπανηρή, χαοτική σύγκρουση χωρίς σχέδιο, χωρίς στόχο και χωρίς νομική εξουσία. Σήμερα αποδείξαμε ότι η πίεσή μας λειτουργεί: Οι Ρεπουμπλικάνοι αρχίζουν να ραγίζουν και δημιουργείται μια δυναμική για να τον σταματήσουν. Δεν το βάζουμε κάτω».

Όλοι οι Δημοκρατικοί ψήφισαν υπέρ του ψηφίσματος για τις πολεμικές εξουσίες, εκτός από τον γερουσιαστή Τζον Φέτερμαν, Δημοκρατικό από την Πενσυλβάνια, ο οποίος έχει αντιταχθεί σε αυτό κάθε φορά.

Το ψήφισμα, που κατατέθηκε από τον γερουσιαστή Τιμ Κέιν, Δημοκρατικό από τη Βιρτζίνια, αναφέρει ότι «το Κογκρέσο δια του παρόντος διατάσσει τον Πρόεδρο να απομακρύνει τις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών από τις εχθροπραξίες εντός ή εναντίον του Ιράν, εκτός εάν έχει ρητά εξουσιοδοτηθεί για κήρυξη πολέμου ή για χρήση στρατιωτικής βίας».

Δεν είναι σαφές πότε η Γερουσία θα διεξάγει την τελική ψηφοφορία για το ψήφισμα περί πολεμικών εξουσιών και δεν είναι ακόμη εγγυημένο ότι το ψήφισμα θα εγκριθεί.

Να σημειωθεί ότι τρεις γερουσιαστές απουσίαζαν από την ψηφοφορία της Τρίτης - οι γερουσιαστές Τζον Κόρνιν, Ρεπουμπλικάνος από το Τέξας, Τομ Τίλις και Τόμι Τάμπερβιλ, Ρεπουμπλικάνοι από την Αλαμπάμα, ενώ στη συνέχεια το ψήφισμα θα πρέπει να περάσει από την ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικάνους Βουλή των Αντιπροσώπων και εκεί ενδέχεται να αντιμετωπίσει προεδρικό βέτο.

