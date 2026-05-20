Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου καταδίκασε «την πλήρη καταστροφή από τον Ισραηλινό εχθρό του κέντρου πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης που εποπτεύεται από την Υγειονομική Αρχή, στην πόλη Αλ-Μαασούκ - περιοχή Τύρου, χθες, Δευτέρα, 18 Μαΐου», σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας.

Αυτή η επίθεση ανεβάζει τον αριθμό των εγκαταστάσεων υγείας που στοχοποιήθηκαν από το Ισραήλ σε 31, ανέφερε η ανακοίνωση.

«Αυτές οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, το οποίο ορίζει την προστασία των παραϊατρικών, των ιατρικών εγκαταστάσεων και των κέντρων υγείας, σε μια εποχή που ο Ισραηλινός εχθρός συνεχίζει να στοχοποιεί τον ιατρικό τομέα με το προσωπικό και τα κέντρα του, αγνοώντας τους διεθνείς κανόνες και νόμους», πρόσθεσε.

Μεγάλος αριθμός Λιβανέζων παραϊατρικών έχουν χάσει τη ζωή του από Ισραηλινά πυρά, από τότε που το Ισραήλ ενέτεινε την επίθεσή του στη χώρα στις 2 Μαρτίου.

