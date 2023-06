«Θωρακίζεται» η Γαλλία υπό το φόβο νέων διαδηλώσεων μετά τη δολοφονία του 17χρονου - Παρατείνεται η κράτηση του αστυνομικού

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αστυνομικές δυνάμεις της Γαλλίας μετά τη δολοφονία του 17χρονου Ναέλ από αστυνομικό η οποία προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση εκατοντάδων Γάλλων πολιτών οι οποίοι ξεχύθηκαν χθες, Τρίτη στους δρόμους προκαλώντας σοβαρά επεισόδια. Κατά τη διάρκεια των ταραχών, 31 άτομα συνελήφθησαν, 25 αστυνομικοί τραυματίστηκαν και 40 αυτοκίνητα κάηκαν, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο 38χρονος αστυνομικός που κατηγορείται ότι πυροβόλησε τον 17χρονο συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία της Ναντέρ και συνεχίζει να βρίσκεται υπό κράτηση, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο ενώ παράλληλα ανακρίνεται από τη Γενική Επιθεώρηση της Εθνικής Αστυνομίας (IGPN).

Περίπου 2.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα κινητοποιηθούν το απόγευμα της Τετάρτης στο Παρίσι, και ειδικά στην Οτ-ντε-Σεν, για να αποτρέψουν νέα κρούσματα βίας, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν την ίδια ώρα που η μητέρα του 17χρονου Ναέλ κάλεσε σε πορεία διαμαρτυρίας την Πέμπτη μπροστά από το κτίριο της περιφέρεια της Οτ-ντε-Σεν. «Είναι εξέγερση για το γιο μου» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο θανάσιμος πυροβολισμός της αστυνομίας ήταν «ανεξήγητος» και «ασυγχώρητος», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν την Τετάρτη, καθώς η κυβέρνηση αγωνιζόταν να μειώσει τις εντάσεις. Από πλευράς της η Γαλλίδα πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν ζήτησε σε μήνυμά της στο Twitter o «κατευνασμός να υπερισχύσει του θυμού».

Από την πλευρά του ο Ζαν Λυκ Μελανσόν ζητά μια γενική αναθεώρηση της αστυνομίας. «Αρκετά ! Αυτές οι δολοφονίες εμπλέκουν την εξουσία του κράτους!» έγραψε αγανακτισμένος στο Twitter, λέγοντας ότι «αυτή η αστυνομία πρέπει να αναθεωρηθεί πλήρως, οι δολοφόνοι της να τιμωρηθούν. Οι Ρεπουμπλικάνοι αστυνομικοί δεν πρέπει πλέον να αφήνουν τον εαυτό τους να ατιμάζεται από αυτόν τον τύπο συναδέλφων. Και οι δικαιολογητικοί σχολιαστές ενθαρρύνουν τα χειρότερα».

Assez ! Ces meurtres engagent l'autorité de l'État ! Cette police doit être entièrement refondée, ses meurtriers punis. Les policiers républicains ne doivent plus se laisser déshonorer par ce type de collègues. Et les commentateurs qui excusent encouragent le pire. https://t.co/qMXTkJgxhR

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ δήλωσε πως περιμένει «το συντομότερο δυνατό» να δοθούν νομικές απαντήσεις. Ο Ολάντ πιστεύει ότι «η απώλεια ενός παιδιού σε αυτές τις συνθήκες είναι αφόρητη» και ότι «εναπόκειται στη δικαιοσύνη τώρα να δώσει τις αναμενόμενες απαντήσεις το συντομότερο δυνατό». Παράλληλα, έδωσε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του 17χρονου.

J’adresse à la maman de Naël et à toute sa famille mes pensées les plus affligées. Perdre un enfant dans ces circonstances est insupportable. Il revient à la justice désormais d’apporter le plus vite possible les réponses qui sont attendues.