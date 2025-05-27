Η γαλλική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε επί της αρχής νομοσχέδιο που νομιμοποιεί την υπό όρους υποβοηθούμενη αυτοκτονία και ευθανασία.

Ύστερα από μια φορτισμένη συναισθηματικά συνεδρίαση, το σώμα υπερψήφισε σε πρώτη ανάγνωση το νομοσχέδιο με 305 ψήφους υπέρ και 199 κατά. Παράλληλα, υπήρξε ομόφωνη στήριξη για ένα ξεχωριστό, λιγότερο αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο που καθιερώνει το δικαίωμα στην παρηγορητική φροντίδα σε εξειδικευμένα ιδρύματα τελικού σταδίου.

Και τα δύο νομοσχέδια βρίσκονται ακόμη στην αρχή μιας μακράς κοινοβουλευτικής διαδρομής, καθώς πρέπει να εξεταστούν και από τη Γερουσία, πριν επιστρέψουν στην Εθνοσυνέλευση για δεύτερη ανάγνωση. Είναι, επομένως, απίθανο να καταστούν νόμος πριν από το 2025.

Η κυβέρνηση χαρακτηρίζει το νομοσχέδιο περί «δικαιώματος στον θάνατο» ως «ηθική απάντηση στην ανάγκη στήριξης των ασθενών και των πασχόντων», διευκρινίζοντας πως δεν πρόκειται «ούτε για νέο δικαίωμα ούτε για ελευθερία, αλλά για μια ισορροπία ανάμεσα στον σεβασμό και την προσωπική αυτονομία».

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι μια ιατρική ομάδα θα μπορεί να αποφασίζει αν ένας ασθενής πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να αποκτήσει πρόσβαση σε θανατηφόρα ουσία, εφόσον έχει εκφράσει σχετική επιθυμία. Ο ασθενής θα μπορεί να τη λάβει ο ίδιος ή να του χορηγηθεί από γιατρό ή νοσηλευτή, σε περίπτωση που δεν είναι σε θέση να το κάνει μόνος του.

Για να εγκριθεί το αίτημα, πρέπει να πληρούνται αυστηρές προϋποθέσεις: ο ασθενής πρέπει να είναι άνω των 18 ετών, να διαθέτει γαλλική υπηκοότητα ή άδεια διαμονής, και να πάσχει από «σοβαρή και ανίατη, απειλητική για τη ζωή, προχωρημένη ή τελικού σταδίου ασθένεια» που είναι «μη αναστρέψιμη».

Η ασθένεια πρέπει να προκαλεί «διαρκή, αφόρητο σωματικό ή ψυχικό πόνο» που δεν μπορεί να ανακουφιστεί με ιατρικά μέσα, και ο ασθενής να είναι σε θέση να «εκφράσει ελεύθερα και με πλήρη επίγνωση» την επιθυμία να δώσει τέλος στη ζωή του.

Το νομοσχέδιο, που στη Γαλλία αναφέρεται ως «νόμος για το τέλος της ζωής» ή «βοήθεια στον θάνατο» και όχι ως «ευθανασία» ή «υποβοηθούμενη αυτοκτονία», στηρίχθηκε από την πλειοψηφία των κεντρώων βουλευτών του κόμματος του Εμανουέλ Μακρόν και των συμμάχων του, καθώς και από την Αριστερά. Η Δεξιά και η Ακροδεξιά καταψήφισαν στη μεγάλη πλειοψηφία τους.

Όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες είχαν ελεύθερη ψήφο, ώστε να εκφράσουν τις προσωπικές τους πεποιθήσεις, καθώς η ευθανασία παραμένει ένα ευαίσθητο ζήτημα στη Γαλλία λόγω της ισχυρή καθολική παράδοση. Πολλοί επαγγελματίες υγείας εξακολουθούν επίσης να εκφράζουν αντιρρήσεις.

«Οι Γάλλοι είναι έτοιμοι για αυτό, και εμείς τους οφείλουμε αυτό το ραντεβού με την Ιστορία», δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Stéphane Delautrette. Χαρακτήρισε τον νόμο «μέτρο στα βήματα ιστορικών κοινωνικών προόδων», όπως το δικαίωμα στην άμβλωση και η κατάργηση της θανατικής ποινής.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής των κεντροδεξιών Ρεπουμπλικανών, Πατρίκ Ετσέλ, προειδοποίησε ότι είναι «αυταπάτη και ίσως επικίνδυνο να ανοίγουμε τη συζήτηση για νομιμοποίηση της ευθανασίας χωρίς πρώτα να έχουμε εξασφαλίσει πλήρη πρόσβαση σε ποιοτική παρηγορητική φροντίδα».

Ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού, ένθερμος καθολικός, είχε δηλώσει ότι διατηρεί «ερωτήματα» και πως, αν ήταν βουλευτής, θα απείχε από την ψήφο. Ο πρόεδρος Μακρόν, πάντως, είχε δηλώσει από πέρυσι ότι η Γαλλία χρειάζεται αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, γιατί «υπάρχουν καταστάσεις που δεν μπορείς να αποδεχτείς με ανθρωπιά».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.