Η 11χρονη Γιακίν Χαμάντ ήταν ανάμεσα στα δεκάδες παιδιά που σκοτώθηκαν τις τελευταίες ημέρες από ισραηλινές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας. Η ζωή της ήταν γεμάτη πόλεμο, όμως η ίδια είχε βρει τρόπο να χαμογελάει μέσα από τα social media.

Ήταν η νεότερη influencer της Γάζας η οποία μαζί με το χαμόγελο της μοιραζόταν παράλληλα πρακτικές συμβουλές επιβίωσης για την καθημερινή ζωή υπό βομβαρδισμό, όπως συμβουλές για το πώς να μαγειρεύουν με αυτοσχέδιες μεθόδους όταν δεν υπήρχε βενζίνη.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Χαμάντ έγραψε: «Προσπαθώ να προσφέρω λίγη χαρά στα άλλα παιδιά, ώστε να ξεχάσουν τον πόλεμο».

Όμως την Παρασκευή το βράδυ το νήμα της ζωής της κόπηκε απότομα μετά από μια σειρά σφοδρών ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών που έπληξαν το σπίτι όπου ζούσε με την οικογένειά της, στην περιοχή Αλ-Μπαράκα του Ντέιρ αλ-Μπάλα, στην κεντρική Γάζα. Το άψυχο σώμα της ανασύρθηκε κάτω από τα ερείπια.

Η είδηση ​​του θανάτου της διαδόθηκε στο διαδίκτυο και χιλιάδες απέτισαν φόρο τιμής.

«Αντί να πηγαίνει σχολείο και να απολαμβάνει την παιδική της ηλικία», έγραψε ένας από τους ακόλουθούς της στο X, «ήταν ενεργή στο Instagram και συμμετείχε σε εκστρατείες για να βοηθήσει άλλους στη Γάζα. Δεν υπάρχουν λόγια».

Ο Μαχμούντ Μπάσαμ, φωτορεπόρτερ στη Γάζα, δήλωσε: «Το σώμα της μπορεί να έχει εξαφανιστεί, αλλά ο αντίκτυπός της παραμένει ένας φάρος ανθρωπιάς».

Η Γιακίν και ο μεγαλύτερος αδελφός της, Μοχάμεντ Χαμάντ, παρέδιδαν τρόφιμα, παιχνίδια και ρούχα σε εκτοπισμένες οικογένειες, σύμφωνα με το Al Jazeera. Έπαιξε επίσης ενεργό ρόλο στην συλλογικότητα Ouena, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα τη Γάζα που είναι αφιερωμένος στην ανθρωπιστική βοήθεια.

Σε μια από τις τελευταίες της αναρτήσεις της η Γιακίν, έγραψε: «Σήμερα ήταν μια μέρα χαράς για τα ορφανά της Γάζας - τους δίναμε καινούργια ρούχα για να τους φέρουμε λίγη ευτυχία».

Την Κυριακή, ισραηλινές επιθέσεις σκότωσαν τουλάχιστον 38 ανθρώπους, δήλωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε περισσότερους από 100 το Σαββατοκύριακο.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας αναφέρει ότι σχεδόν 54.000 Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων 16.503 παιδιών, έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις σε όλη την επικράτεια.

Πηγή: skai.gr

