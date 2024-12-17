Η συγκλονιστική ιστορία 22χρονης από την Ολλανδία, που ζήτησε να πεθάνει με ευθανασία, λόγω σοβαρών ψυχιατρικών προβλημάτων και την τελευταία στιγμή άλλαξε γνώμη, καταγράφεται σε ρεπορτάζ του Theguardian και παγώνει το αίμα.

Ήταν ένα ηλιόλουστο καλοκαιρινό πρωινό όταν η Zoë άνοιξε το ημερολόγιο αντίστροφης μέτρησης στο τηλέφωνό της: Μηδέν ημέρες, 7 ώρες.

19 Ιουνίου 2023 - η ημέρα που επιτράπηκε να πεθάνει η Zoë. Η αρχική της επιλογή ήταν η 18 Ιουνίου. Αλλά ο ψυχίατρος της, την ενημέρωσε ότι η ευθανασία θα γινόταν μια μέρα αργότερα. Τότε έκανε ένα τατουάζ με τον αριθμό 18 στον λαιμό της.

Η Ζόι διέσχισε το δρόμο, πίσω στο ξενώνα όπου είχε περάσει τις τελευταίες εβδομάδες. Μια μαύρη νεκροφόρα βγήκε από το δρομάκι που οδηγεί στον κήπο. Σταμάτησε στα μέτρα της: αυτή η νεκροφόρα ήταν εδώ για εκείνη . Το φέρετρο ήταν μέσα στο όχημα.

«Θα ήθελες να ρίξεις μια ματιά;» ρώτησε η διευθύντρια κηδειών, η Έβελιεν.

«Σίγουρα», ψιθύρισε η Ζόι.

Τότε ήταν που παρατήρησε το μπλουζάκι της γυναίκας: « Ook al is alles kut, er is altijd liefde », έλεγε. «Η ζωή είναι χάλια, αλλά η αγάπη κυβερνά».

«Η ζωή είναι χάλια» ήταν το μότο της Zoë και τα μπλουζάκια είχαν τυπωθεί ειδικά για σήμερα. Η ίδια η Ζόι θα φορούσε ένα λευκό φόρεμα στις τελευταίες της στιγμές. White, γιατί η ζωή της ήταν αρκετά σκοτεινή.

Στην κρεβατοκάμαρά της, η Zoë αγκάλιασε όλους: τη μητέρα της, τον μικρότερο αδερφό της, έναν φίλο που είχε γνωρίσει στο σύστημα φροντίδας και τον ψυχολόγο της Paul. Ξάπλωσε στο κρεβάτι, κοιτώντας το παράθυρο που είχε καλύψει στις φωτογραφίες. Ήταν ένα μικρό κολάζ από χαρούμενες αναμνήσεις: το πρώτο της άλμα με αλεξίπτωτο, στη Βαρκελώνη με τη μαμά της, στη Ζηλανδία με τη γιαγιά της, στην παραλία με μια φίλη της.

Όλοι μαζεύτηκαν γύρω από το κρεβάτι. Η Έβελιεν στεκόταν στο κεφάλι. Είχε υποσχεθεί στη Ζόι να συνεχίσει να της μιλάει μέχρι να πεθάνει.

Ο ψυχίατρος τα έτρεξε όλα μια τελευταία φορά, βήμα-βήμα. «Η πρώτη ένεση θα μουδιάσει τη φλέβα σας».

Η Ζόι ίδρωνε. Η καρδιά της χτυπούσε δυνατά.

«Το δεύτερο θα κάνει την αναπνοή σας να σταματήσει. Ο θάνατος θα ακολουθήσει σύντομα».

Για να συμμορφωθεί με τον νόμο περί ευθανασίας, ο ψυχίατρος έπρεπε να κάνει μια τελευταία ερώτηση: «Είσαι σίγουρη;»

Άρχισε να κλαίει, όταν είδε τη σύριγγα που κρατούσε ο ψυχίατρος. Φοβόταν ότι θα είχε ακόμα τις αισθήσεις της, όταν σταματούσε η αναπνοή της. Έκλαιγε και η μητέρα της.

Βγήκε στον κήπο του ξενώνα για να δει τον μικρότερο αδερφό της. Κάπνισε ένα τσιγάρο, πήγε μια βόλτα με τον ψυχίατρο και άκουσε τη μουσική για πιάνο που είχε επιλέξει για την κηδεία.

Στις 3.30 έστειλε μήνυμα σε όλες τις επαφές της: «Αγαπητοί, άλλαξα γνώμη την τελευταία στιγμή και δεν θα πεθάνω σήμερα. Ζητώ συγγνώμη για τον πανικό που μπορεί να προκάλεσα».

« Η ζωή είναι χάλια, αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω»- Zoë στο WhatsApp, 20 Ιουνίου 2023

Η Zoë ζει στην Ολλανδία, μια από τις τρεις χώρες στον κόσμο όπου η αφόρητη ψυχική ταλαιπωρία μπορεί να είναι αφορμή για ευθανασία. Σύμφωνα με στοιχεία από τις Ολλανδικές Περιφερειακές Επιτροπές Αναθεώρησης Ευθανασίας, πέρυσι 138 άνθρωποι πέθαναν από ευθανασία για αυτόν τον λόγο. Από αυτούς οι 22 ήταν κάτω των 30 ετών.

Η 22χρονη χρειάστηκε 4 χρόνια για να πείσει την οικογένειά της και τον ψυχίατρό της στο Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για την Ευθανασία, ότι έπρεπε να της επιτραπεί να πεθάνει. Ωστόσο, την τελευταία στιγμή, αποφάσισε να μην προχωρήσει.

Την επόμενη μέρα, τιμούσε τις εικόνες από το παράθυρο της κρεβατοκάμαράς της. Τώρα που δεν σχεδίαζε πλέον να πεθάνει, έπρεπε να φύγει από τον ξενώνα. Αλλά πού θα πήγαινε; Δεν είχε ιδέα.

Γνωρίζοντας ότι της επέτρεψαν να πεθάνει, είχε δώσει στη Ζόι την ψυχική ηρεμία που ποτέ δεν πίστευε ότι θα έβρισκε. Αλλά τώρα το άγχος επανήλθε σαν μπούμερανγκ. Φοβόταν ότι δεν θα μπορούσε να βγάλει τον εαυτό της από αυτή τη βαθιά τρύπα, αλλά φοβάται ακόμη περισσότερο την κρίση των άλλων.

Ήθελε να πεθάνει γιατί δεν μπορούσε και δεν ήθελε να ζήσει με τις συνέπειες των παιδικών τραυμάτων. Καθημερινά πράγματα όπως το ντους, το βούρτσισμα των δοντιών της, το ντύσιμο και ο ύπνος στο δικό της κρεβάτι ήταν αφορμές που τις έφεραν τις πιο απαίσιες αναμνήσεις. Οι εφιάλτες καθιστούσαν σχεδόν αδύνατο να κοιμηθεί και υπήρχαν στιγμές που ζούσε με υγρά επειδή δεν άντεχε στερεά τροφή στο στόμα της.

Η ιστορία της Ζόι

Η δημοσιογράφος του Guardian, Stephanie Bakker, συνάντησε για πρώτη φορά την 22χρονη στον ξενώνα, δύο εβδομάδες πριν από τον προγραμματισμένο θάνατό της. «Η ζωή μου δεν είναι καθόλου ζωή, είναι επιβίωση», της είπε τότε.

Η Ζώη είχε επιτέλους σπάσει τη μακρόχρονη σιωπή της για την κακοποίηση που υπέστη από την ηλικία των επτά έως 15 ετών. Δεν το είχε αναφέρει ποτέ στην αστυνομία και κανείς δεν είχε καταδικαστεί ποτέ. Ως μικρό κορίτσι δεν είχε λόγια, και ως έφηβη ντρεπόταν βαθιά. Για να βγάλει άκρη από την ψυχική αγωνία, και ως μορφή τιμωρίας, άρχισε να προκαλεί σωματικό πόνο στον εαυτό της.

Δέχτηκε bullying στο σχολείο και της έδωσαν μια ολόκληρη σειρά διαγνώσεων από επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Αγχώδης διαταραχή, ανορεξία, κατάθλιψη, οριακή διαταραχή προσωπικότητας. Αυτά τελικά περιορίστηκαν σε μια ενιαία διάγνωση: σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, που προκαλείται από σοβαρό παιδικό τραύμα.

Έτσι είχε αρχίσει να υφίσταται η ιδέα «θέλω να πεθάνω». Μετά την πρώτη της απόπειρα αυτοκτονίας σε ηλικία 15 ετών, μεταφέρθηκε σε κλινική. Παράτησε το σχολείο και μπαινόβγαινε στην κλινική, περνώντας περισσότερο χρόνο με θεραπευτές παρά με φίλους.

Στις 20 Ιουνίου 2023, ενώ η Zoë έβαζε τα πράγματά της σε μια ροζ βαλίτσα στο ξενώνα, ετοιμαζόμενη να φύγει, έλαβε μια κλήση από τον Paul, τον ψυχολόγο. Της είχε βρει ένα κρεβάτι στο τμήμα επειγόντων περιστατικών ενός ψυχιατρείου. Θα μπορούσε να μετακομίσει αμέσως.

Η κλινική στην οποία πήγε η Ζωή αφού έφυγε από το ξενώνα ήταν σαν ένα μικρό χωριό.

«Όλοι ήταν θυμωμένοι όταν δεν πέθανα», είπε στη δημοσιογράφο όταν την επισκέφτηκε στην κλινική στα μέσα Ιουλίου. «Τώρα νιώθω πιο έντονα από ποτέ ότι πρέπει να πεθάνω, γιατί διαφορετικά θα ενοχληθούν όλοι».

Ο ψυχολόγος της εξήγησε ότι οι άνθρωποι γύρω της είχαν αποστασιοποιηθεί επειδή δεν ήξεραν τι να κάνουν με τα συναισθήματά τους. Αλλά η Ζόι ένιωθε εγκαταλελειμμένη. Πέρασε ολόκληρες μέρες στο κρεβάτι για να «διαχειρίζεται τις επιθέσεις της». Κατά τη διάρκεια αυτών των επιθέσεων, έτρεμε βίαια και μερικές φορές έχανε και τις αισθήσεις της. Αν και εξωτερικά έμοιαζαν με επιληψία, οι κρίσεις ήταν ο τρόπος του σώματός της να απελευθερώσει τη συναισθηματική ένταση.

Το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης είπε στη Zoë ότι ήταν έτοιμοι να μιλήσουν για την επανέναρξη της διαδικασίας ευθανασίας. Αυτή τη φορά, ένιωθε ότι μπορούσε να περάσει από ευθανασία. Πρόσφατα είχε αναφέρει την κακοποίηση στην αστυνομία. Δεν θα έφτανε μέχρι την επίσημη δήλωση. Για αυτό, θα έπρεπε να εξηγήσει λεπτομερώς τι συνέβη, και δεν μπορούσε να το κάνει ούτε με έναν θεραπευτή, πόσο μάλλον με έναν αστυνομικό που μόλις είχε γνωρίσει. Αλλά η αναφορά της κακοποίησης φαινόταν σαν κάτι που έπρεπε να κάνει πριν πεθάνει. Και αυτό της έδωσε δύναμη.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, η Zoë πήγε διακοπές με την οικογένειά της. Τον Σεπτέμβριο ξεκίνησε μαθήματα εκπαίδευσης ενηλίκων για να σπουδάσει για το απολυτήριο του σχολείου της. Εξακολουθεί να βλέπει τον Πολ για τη θεραπεία του παιδικού τραύματος. Στην υποστηριζόμενη εγκατάσταση διαβίωσής της, μαγειρεύει για τους 15 συγκατοίκους της δύο φορές την εβδομάδα. Εξακολουθεί να βιώνει συμπτώματα τραύματος και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Αλλά είναι αισιόδοξη. «Επέζησα από τον θάνατο, άρα θα επιβιώσω και από τη ζωή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.