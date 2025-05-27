Σχεδόν 36.000 νέες και νέοι θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν δωρεάν σε ολόκληρη την Ευρώπη από την 1η Ιουλίου 2025 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο Επίτροπος Διαγενεακής Δικαιοσύνης, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Γκλεν Μικάλεφ δήλωσε σχετικά: «Το DiscoverEU συνεχίζει να ανοίγει δρόμους για νέες και νέους σ’ ολόκληρη την Ευρώπη, που οδηγούν όχι μόνο σε νέους τόπους, αλλά και σε νέες προοπτικές. Σε κάθε γύρο του DiscoverEU, παρατηρούμε το έντονο και σταθερό ενδιαφέρον των νέων Ευρωπαίων γι’ αυτή την πρωτοβουλία που αποτελεί μέρος του προγράμματος Erasmus+. Οι νέες και οι νέοι της Ευρώπης επιθυμούν να συνδεθούν, να εξερευνήσουν και να καλλιεργηθούν. Σε μια εποχή κατά την οποία η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, αυτή η περιέργεια, ο ανοικτός χαρακτήρας και η συμμετοχή των νέων είναι πιο σημαντικά από ποτέ. Το Erasmus+ και το DiscoverEU συμβάλλουν στην οικοδόμηση της επόμενης γενιάς ενεργών και ενημερωμένων πολιτών.»

Οι νέες και οι νέοι που επιλέχθηκαν είχαν υποβάλει αίτηση για το DiscoverEU τον Απρίλιο του 2025. Η αίτηση ήταν ανοικτή σε άτομα που γεννήθηκαν μεταξύ της 1ης Ιουλίου 2006 και της 30ής Ιουνίου 2007, τόσο από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) όσο και από συνδεδεμένες χώρες του Erasmus+ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία και Τουρκία).

Οι νέες και οι νέοι θα ταξιδεύουν κυρίως σιδηροδρομικώς. Έχουν θεσπιστεί ειδικές ρυθμίσεις για τα νησιά, τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τις απομακρυσμένες περιοχές. Τα άτομα που θα συμμετάσχουν θα λάβουν ταξιδιωτικό πάσο DiscoverEU, καθώς και την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νεολαίας, η οποία παρέχει πρόσβαση σε στέγαση, σίτιση, τοπικές μεταφορές, εκπτώσεις σε επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους και άλλα. Θα επωφεληθούν επίσης από ενημερωτικές συνεδρίες πριν από το ταξίδι, ενώ θα μπορούν να συμμετάσχουν και σε συναντήσεις του DiscoverEU (DiscoverEU Meet-ups) σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Από το 2018, πάνω από 1,6 εκατομμύρια νέες και νέοι έχουν υποβάλει αίτηση για 390.000 ταξιδιωτικά πάσα.

