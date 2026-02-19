Ρήγμα στο εσωτερικό της ΕΕ προκαλεί η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ, με τη Γαλλία να δηλώνει ότι η Κομισιόν δεν έχει εντολή να παραστεί.

Η Γαλλία δήλωσε την Πέμπτη ότι προκάλεσε έκπληξη η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποστείλει εκπρόσωπο στο «Συμβούλιο Ειρήνης» στην Ουάσιγκτον, επισημαίνοντας ότι δεν διαθέτει εντολή να εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Πασκάλ Κονφαβρέ ανέφερε ότι, κατά την άποψη του Παρισιού, το «Συμβούλιο Ειρήνης» θα πρέπει να προσανατολιστεί και πάλι στη Γάζα, σε ευθυγράμμιση με σχετικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Πρόσθεσε ότι, όσο παραμένει η ασάφεια ως προς το πλαίσιο και την κατεύθυνση της πρωτοβουλίας, η Γαλλία δεν θα συμμετάσχει.

«Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη συμμετοχή της, στην πραγματικότητα μας προκαλεί έκπληξη, διότι δεν διαθέτει εντολή από το Συμβούλιο για να μεταβεί και να συμμετάσχει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.