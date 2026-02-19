Μέσα σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα, μία Κινέζα influencer έχασε πάνω πάνω από 140.000 followers και δέχθηκε αμέτρητες καταγγελίες για εξαπάτηση.

Το αληθινό της πρόσωπο αποκαλύφθηκε κατά λάθος όταν το φίλτρο ομορφιάς που είχε εφαρμόσει κατά τη διάρκεια του streaming (ζωντανή μετάδοση στα social media) απενεργοποιήθηκε στιγμιαία, δείχνοντας την πραγματική της ηλικία και εμφάνιση.

A Chinese streamer’s beauty filter suddenly turned off — in just a few seconds, she lost over 100,000 followers



It turned out that without the AI mask, the woman looked significantly older.



As a result — mass unfollows and accusations of deception👎 pic.twitter.com/5e4thRiGve — NEXTA (@nexta_tv) February 18, 2026

Το φίλτρο σύντομα ενεργοποιήθηκε ξανά, δείχνοντας μια χλωμή, νεαρή γυναίκα με μικρό και αψεγάδιαστο πρόσωπο, αλλά ήταν πια αργά.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, με χιλιάδες αντιδράσεις των χρηστών στα social media.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.