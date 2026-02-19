Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αποκάλυψη σοκ: Το φίλτρο ομορφιάς Κινέζας streamer απενεργοποιήθηκε ξαφνικά, δείχνοντας την πραγματικότητα

Το φίλτρο σύντομα ενεργοποιήθηκε ξανά, δείχνοντας μια χλωμή, νεαρή γυναίκα με μικρό και αψεγάδιαστο πρόσωπο, αλλά ήταν πια αργά - Εχασε 140.000 followers

κινεζα

Μέσα σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα, μία Κινέζα influencer έχασε πάνω πάνω από 140.000 followers και δέχθηκε αμέτρητες καταγγελίες για εξαπάτηση. 

Το αληθινό της πρόσωπο αποκαλύφθηκε κατά λάθος όταν το φίλτρο ομορφιάς που είχε εφαρμόσει κατά τη διάρκεια του streaming (ζωντανή μετάδοση στα social media) απενεργοποιήθηκε στιγμιαία, δείχνοντας την πραγματική της ηλικία και εμφάνιση. 

Το φίλτρο σύντομα ενεργοποιήθηκε ξανά, δείχνοντας μια χλωμή, νεαρή γυναίκα με μικρό και αψεγάδιαστο πρόσωπο, αλλά ήταν πια αργά. 

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, με χιλιάδες αντιδράσεις των χρηστών στα social media.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark