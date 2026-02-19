Ο Ντόναλντ Τραμπ φιλοξενεί σήμερα την εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» στην Ουάσινγκτον, στην οποία θα ανακοινωθούν στρατηγικές χρηματοδότησης για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Αρκετά κράτη-μέλη δέχτηκαν την πρόσκλησή του, ενώ ως παρατηρητές θα βρίσκονται η Ελλάδα, με τον υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη να εκπροσωπεί τη χώρα, η Κύπρος και η Ιταλία.

Ενώ οι δυτικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ κρατούν αποστάσεις από το Συμβούλιο του Τραμπ, χώρες της Μέσης Ανατολής θα έχουν συμμετοχή στην πρώτη συνεδρίαση, που πραγματοποιείται στο Ινστιτούτο Ειρήνης.

Τι θα συζητηθεί στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης;

Το κύριο θέμα συζήτησης σήμερα θα είναι το σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας, η οποία έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό από τον συνεχιζόμενο πόλεμο του Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ αναμένεται να ανακοινώσουν πως θα διαθέσουν 5 δισ. δολάρια από τα κράτη-μέλη για τον σκοπό αυτό.

Το διοικητικό συμβούλιο αναμένεται επίσης να ακούσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λεγόμενη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης, η οποία θα αστυνομεύει τη Γάζα, σύμφωνα με το σχέδιο 20 σημείων της κυβέρνησης Τραμπ.

Στο σχέδιο προβλέπεται σταδιακή κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, αφοπλισμός της Χαμάς και δημιουργία μιας τεχνοκρατικής διακυβέρνησης για τη διαχείριση των παλαιστινιακών εδαφών κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου.

Το Συμβούλιο Ειρήνης παρουσιάστηκε επίσημα στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας τον περασμένο μήνα. Ο Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ και εκτελεστικό μέλος, παρουσίασε το όραμά του για την ανασυγκρότηση του παλαιστινιακού θύλακα, που περιλαμβάνει παραθαλάσσια θέρετρα και πολυώροφα κτίρια.

Η ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων παλαιστινιακών εδαφών, που έχουν καταστραφεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα και τις επιθέσεις στη Δυτική Όχθη, εκτιμάται από τον ΟΗΕ ότι θα κοστίσει περίπου 70 δισ. δολάρια.

Ποιοι θα δώσουν το «παρών» στο Συμβούλιο Ειρήνης - Οι ηχηρές απουσίες

Ο Λευκός Οίκος έχει προσκαλέσει επίσημα 50 χώρες να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης, με 35 ηγέτες να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον μέχρι στιγμής.

Συγκεκριμένα, 26 χώρες έχουν αποδεχτεί την πρόσκληση και έχουν οριστεί ως ιδρυτικά μέλη του συμβουλίου. Τουλάχιστον 14 χώρες έχουν απορρίψει την πρόσκληση.

Η Ευρώπη είναι διχασμένη σχετικά με το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να ενταχθεί στο Συμβούλιο Ειρήνης λόγω ανησυχιών σχετικά με το καταστατικό του, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να απορρίπτει την πρόσκληση των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έχει προσκαλέσει και την Κίνα και τη Ρωσία, ωστόσο δεν έχουν απαντήσει θετικά.

Και οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ισπανίας, έχουν απορρίψει την πρόσκληση, όπως και ο Πάπας Λέων.

Παρά τις ανησυχίες, η ΕΕ στέλνει την επίτροπο για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σουίτσα, ως παρατηρήτρια στη συνάντηση. Εκπρόσωπος δήλωσε ότι, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το καταστατικό, η ΕΕ θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την «υλοποίηση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα».

Αν και η ΕΕ δεν έχει προσχωρήσει στο συμβούλιο ως μέλος, δύο κράτη-μέλη του μπλοκ — η Ουγγαρία και η Βουλγαρία — έχουν προσχωρήσει.

Το Κόσοβο και η Αλβανία έχουν επίσης προσχωρήσει ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου και θα παραστούν, ενώ η Ιταλία, η Κύπρος, η Ελλάδα και η Ρουμανία θα στείλουν εκπροσώπους ως «παρατηρητές».

Ποιες χώρες συμμετέχουν από τη Μέση Ανατολή

Από την άλλη, αρκετές σημαντικές περιφερειακές δυνάμεις της Μέσης Ανατολής έχουν προσχωρήσει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ. Από το Ισραήλ, θα παραστεί ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ.

Οι μακροχρόνιοι σύμμαχοι των ΗΠΑ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μαρόκο και το Μπαχρέιν, ήταν από τα πρώτα αραβικά κράτη που συμφώνησαν να προσχωρήσουν τον περασμένο μήνα, ενώ ακολούθησε και η Αίγυπτος.

Στο Συμβούλιο συμμετέχουν και η Σαουδική Αραβία μαζί με την Τουρκία, την Ιορδανία και το Κατάρ, δηλώνοντας πως δεσμεύονται να υποστηρίξουν το «δικαίωμα της Παλαιστίνης στην αυτοδιάθεση και την κρατική υπόσταση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο». Τέλος, προσχώρησε και το Κουβέιτ. Όλες αυτές οι χώρες στέλνουν αντιπροσωπείες στη συνάντηση.

Εκτός από τον Τραμπ, το «παρών» στο Συμβούλιο θα δώσουν και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο γαμπρός του Τραμπ Τζάρετ Κούσνερ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη Μάικ Γουόλτς, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, ο οποίος είναι μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, και ο ύπατος εκπρόσωπος Νικολάι Μλάντενοφ, ο οποίος είναι ο βασικός σύνδεσμος μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και της παλαιστινιακής τεχνοκρατικής επιτροπής.

Δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα ανέφεραν στο CNN ότι στις χώρες που συμμετέχουν στη συνάντηση ως μέλη τους δόθηκε η δυνατότητα να μιλήσουν για δύο λεπτά η καθεμία, αλλά μια άλλη πηγή ανέφερε ότι ο χρόνος ομιλίας αναμένεται τελικά να είναι 90 δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Τραμπ ενδέχεται να ζητήσει από συγκεκριμένες χώρες να τον ενημερώσουν ή να του εκφράσουν τις απόψεις τους. Αναμένεται επίσης να γίνουν ενημερώσεις σχετικά με θέματα ασφάλειας, τις ανθρωπιστικές προσπάθειες και την παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή που έχει ως στόχο να διοικήσει τη Γάζα.

Μια ευκαιρία για το μέλλον της Γάζας;

Συνολικά, η σημερινή συζήτηση θεωρείται από τους συμμετέχοντες ως «διερευνητική», όπως ανέφερε στο CNN ένας διπλωμάτης. Και ενώ οι περισσότερες χώρες που συμμετέχουν στη συνάντηση γνωρίζουν ελάχιστα για το τι πρέπει να περιμένουν από αυτή, ορισμένες υποστηρίζουν ότι αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για να υπάρξει πρόοδος στη Γάζα.

Ορισμένοι διπλωμάτες αναγνωρίζουν ότι ο Τραμπ βρίσκεται στην καλύτερη θέση για να ασκήσει πίεση στα μέρη, ιδίως στην ισραηλινή κυβέρνηση. «Ο Τραμπ έχει πλέον σημαντικό ρόλο και θέλει να συμβεί αυτό, ενώ μπορεί να ελέγξει τον Μπένι, αν το επιθυμεί», ανέφερε άλλη πηγή, αναφερόμενη στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

