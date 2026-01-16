Η Σαουδική Αραβία σε συνομιλίες με Αίγυπτο και Σομαλία για στρατιωτικό συνασπισμό

Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας συμφωνίας για έναν νέο στρατιωτικό συνασπισμό με τη Σομαλία και την Αίγυπτο, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να περιορίσει την περιφερειακή επιρροή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην ευρύτερη περιοχή.

Ο πρόεδρος της Σομαλίας Χασάν Σεΐχ Μοχάμουντ θα ταξιδέψει το αμέσως επόμενο διάστημα στη Σαουδική Αραβία για να οριστικοποιήσει τη συμφωνία, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας για την ασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και στην εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας.

Η Σομαλία προχώρησε στην ακύρωση συμφωνιών με τη Σομαλία για την ασφάλεια και τη διαχείριση των λιμανιών με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία κατηγόρησε ότι παραβιάζουν την κυριαρχία της, καθώς φέρονται να στηρίζουν έναν ηγέτη των αυτονομιστών της Υεμένης.

Αξιωματούχοι της Σαουδικής Αραβίας έχουν πιέσει την κυβέρνηση της Σομαλίας να περιορίσει τις σχέσεις της με τα ΗΑΕ. Οι εντάσεις μεταξύ των δύο μελών του ΟΠΕΚ+ έχουν αυξηθεί αφότου το βασίλειο διέταξε τα ΗΑΕ να αποσύρουν τα στρατεύματά τους από την Υεμένη.

Η Σαουδική Αραβία υποστηρίζει ένθερμα την εδαφική ακεραιότητα της Σομαλίας και τον αγώνα της κατά της ισλαμιστικής ομάδας Αλ-Σαμπάμπ. Η νέα συμφωνία ανάμεσα στα δύο κράτη θα σηματοδοτήσει ένα νέο κεφάλαιο σε επίπεδο ασφάλειας και στρατιωτικής συνεργασίας, συνολικότερα στην περιοχή της Ανατολικής Αφρικής.

Ένας εκπρόσωπος της σομαλικής κυβέρνησης επιβεβαίωσε ότι μια συμφωνία βρίσκεται στα σκαριά, αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

Τα ΗΑΕ έχουν αυξήσει την παρουσία τους σε όλη την Αφρική τα τελευταία χρόνια, καθώς επιδιώκουν να διευρύνουν την οικονομία τους και να ενισχύσουν την επιρροή τους στο εξωτερικό, υποστηρίζοντας στρατιωτικές παρατάξεις που επιδιώκουν την εξουσία στη Λιβύη και το Σουδάν. Ενώ έχουν αναγνωρίσει την εδαφική ακεραιότητα της Σομαλίας, έχουν επενδύσει σε λιμάνια στη Μπερμπέρα, στην αποσχισθείσα πολιτεία Σομαλιλάνδη και στο Μποσάσο στην Πούντλαντ.

Η απόφαση της Σομαλίας να διακόψει τις συμφωνίες της με τα ΗΑΕ έρχεται αφότου το Ισραήλ έγινε η πρώτη χώρα που αναγνώρισε τη Σομαλιλάνδη, μια συμφωνία που καταδικάστηκε άμεσα από τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο και την Τουρκία.

Η Αίγυπτος πέρυσι σύναψε ξεχωριστή συμφωνία με το Μογκαντίσου για την ενίσχυση των σχέσεων και την ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες.

