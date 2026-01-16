Λογαριασμός
ΔΟΑΕ: Tοπική κατάπαυση του πυρός για την επισκευή στην εφεδρική γραμμή προς τον σταθμό της Ζαπορίζια

«Ο ΔΟΑΕ συνεχίζει να συνεργάζεται στενά και με τις δύο πλευρές για να εγγυάται την ασφάλεια στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια»

Ζαπορίζια

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε σήμερα ότι εξασφάλισε μια συμφωνία μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας για να εφαρμοστεί τοπική κατάπαυση του πυρός προκειμένου να αρχίσουν οι επισκευές στην τελευταία εναπομείνασα εφεδρική γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας προς τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

"Ο ΔΟΑΕ συνεχίζει να συνεργάζεται στενά και με τις δύο πλευρές για να εγγυάται την πυρηνική ασφάλεια στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια και για να αποτρέψει ένα πυρηνικό ατύχημα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης", δήλωσε ο γενικός διευθυντής του διεθνούς οργανισμού Ραφαέλ Γκρόσι σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

