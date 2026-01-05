Μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από αμερικανικές δυνάμεις το Σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και μέλη της κυβέρνησής του έχουν απευθύνει προειδοποιήσεις προς αρκετές άλλες χώρες και εδάφη – μεταξύ αυτών η Κολομβία, η Κούβα, το Μεξικό, το Ιράν και η Γροιλανδία, αυτόνομο έδαφος της Δανίας.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή: «Είμαστε στη δουλειά του να έχουμε γύρω μας χώρες βιώσιμες και επιτυχημένες, όπου το πετρέλαιο επιτρέπεται να ρέει ελεύθερα. Η αμερικανική κυριαρχία στο Δυτικό Ημισφαίριο δεν θα αμφισβητηθεί ποτέ ξανά», είπε.

Ας δούμε τι έχει δηλώσει ο Τραμπ τις τελευταίες μέρες και πώς αντέδρασαν ορισμένες από αυτές τις κυβερνήσεις:

Για την Γροιλανδία

Ο Τραμπ επανέλαβε την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται το τεράστιο νησί του βόρειου Ατλαντικού, τη Γροιλανδία, από την άποψη της εθνικής ασφάλειας:

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία… Είναι εξαιρετικά στρατηγικής σημασίας αυτή τη στιγμή. Η Γροιλανδία είναι γεμάτη ρωσικά και κινεζικά πλοία παντού», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One. «Τη χρειαζόμαστε από την άποψη της εθνικής ασφάλειας και η Δανία δεν θα μπορέσει να το διαχειριστεί».

Απαντώντας στα τελευταία σχόλια του Τραμπ, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς Φρέντερικ Νίλσεν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι «η τρέχουσα και επαναλαμβανόμενη ρητορική που προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι απολύτως απαράδεκτη. Όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ μιλά για το ότι “χρειάζεται τη Γροιλανδία” και μας συνδέει με τη Βενεζουέλα και στρατιωτική επέμβαση, αυτό δεν είναι απλώς λάθος. Είναι προσβλητικό. Η χώρα μας δεν είναι αντικείμενο στη ρητορική των μεγάλων δυνάμεων. Είμαστε λαός. Χώρα. Δημοκρατία».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θέλει να προσαρτήσει τη Γροιλανδία – ένα τεράστιο, πλούσιο σε πόρους νησί 2.166.000 τετρ. χλμ. στον Ατλαντικό και αυτόνομο έδαφος της Δανίας, υποστηρίζοντας ότι αυτό είναι απαραίτητο για την αμερικανική ασφάλεια.

Για την Κολομβία

Ο Τραμπ χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα την Κυριακή για τον πρόεδρο της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, χαρακτηρίζοντάς τον «άρρωστο άνθρωπο που του αρέσει να παράγει κοκαΐνη και να την πουλά στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό δεν θα το κάνει για πολύ ακόμη».

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν αυτά τα σχόλια σήμαιναν ότι θα μπορούσε να υπάρξει στο μέλλον μια «επιχείρηση» στην Κολομβία, ο Τραμπ απάντησε: «Μου ακούγεται καλό».

Ο Πέτρο υπερασπίστηκε το ιστορικό της κυβέρνησής του στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών σε ανάρτηση σχεδόν 700 λέξεων στο X, αναφερόμενος μεταξύ άλλων σε αυτό που χαρακτήρισε «τη μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης στην ιστορία του κόσμου» και πρόσθεσε: «Δεν είμαι παράνομος, ούτε ναρκο-έμπορος. Το μόνο μου περιουσιακό στοιχείο είναι το οικογενειακό μου σπίτι, το οποίο εξακολουθώ να αποπληρώνω με τον μισθό μου».

Ο Πέτρο δήλωσε ότι έχει διατάξει στοχευμένους βομβαρδισμούς κατά ένοπλων ομάδων που συνδέονται με τα ναρκωτικά, τηρώντας το ανθρωπιστικό δίκαιο.

Ωστόσο, η παραγωγή κοκαΐνης στην Κολομβία έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, σύμφωνα με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα.

Ο Πέτρο εξόργισε την κυβέρνηση Τραμπ και του αφαιρέθηκε η αμερικανική βίζα τον Σεπτέμβριο, αφού κάλεσε Αμερικανούς στρατιώτες να μην υπακούσουν σε διαταγές.

Για την Κούβα

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι η στρατιωτική επέμβαση στην Κούβα, βασικό σύμμαχο της Βενεζουέλας, δεν είναι απαραίτητη, διότι η χώρα είναι «έτοιμη να καταρρεύσει».

«Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποια ενέργεια», είπε. «Φαίνεται ότι καταρρέει». «Δεν ξέρω αν θα αντέξουν, αλλά η Κούβα πλέον δεν έχει εισόδημα», πρόσθεσε.

«Έπαιρναν όλα τους τα έσοδα από τη Βενεζουέλα, από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας». Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών του, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε την κουβανική κυβέρνηση «τεράστιο πρόβλημα».

«Νομίζω ότι έχουν σοβαρά προβλήματα, ναι», δήλωσε στην εκπομπή Meet the Press του NBC. «Δεν θα μιλήσω για τα μελλοντικά μας βήματα και τις πολιτικές μας αυτή τη στιγμή, αλλά δεν είναι μυστικό ότι δεν είμαστε θαυμαστές του κουβανικού καθεστώτος».

«Αν ζούσα στην Αβάνα και εργαζόμουν στην κυβέρνηση, θα ανησυχούσα», πρόσθεσε.

Σε συγκέντρωση το Σάββατο μπροστά από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αβάνα, ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ υποσχέθηκε ότι η συμμαχία Κούβας–Βενεζουέλας δεν θα πέσει χωρίς μάχη.

«Για τη Βενεζουέλα, φυσικά και για την Κούβα, είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε ακόμη και τη ζωή μας, αλλά με βαρύ τίμημα», διακήρυξε.

Για το Μεξικό

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα κατηγορήσει το Μεξικό ότι δεν κάνει αρκετά για να περιορίσει τα καρτέλ των ναρκωτικών. Την Κυριακή είπε ότι τα ναρκωτικά «ρέουν» μέσω του Μεξικού και ότι «θα πρέπει να κάνουμε κάτι». Πρόσθεσε ότι τα καρτέλ στο Μεξικό είναι «πολύ ισχυρά» και ότι «το Μεξικό πρέπει να σοβαρευτεί».

Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News, ο Τραμπ είπε ότι ρώτησε τη Μεξικανή πρόεδρο Κλαούντια Σέινμπαουμ αν θέλει τη βοήθεια του αμερικανικού στρατού για την εξάρθρωση των καρτέλ.

Το Μεξικό δεν έχει απαντήσει στα τελευταία σχόλια του Τραμπ, αλλά ήταν μία από τις έξι χώρες που την Κυριακή καταδίκασαν τη σύλληψη του Μαδούρο, λέγοντας ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ αντιβαίνουν στις «θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου».

Για το Ιράν

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης την προειδοποίησή του προς το Ιράν, όπου οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις έχουν μπει στη δεύτερη εβδομάδα τους.

«Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, νομίζω ότι θα δεχθούν πολύ σκληρό πλήγμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε την Κυριακή. Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ είχε πει ότι αν το Ιράν «σκοτώσει ειρηνικούς διαδηλωτές, όπως συνηθίζει, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα σπεύσουν να τους σώσουν. Είμαστε σε επιφυλακή και έτοιμοι να δράσουμε».

Ιρανική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτίμησε την Κυριακή ότι μέχρι στιγμής 16 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις διαδηλώσεις, χωρίς αυτό να είναι επιβεβαιωμένο από Μέσα εκτός της ισλαμικής χώρας.

Στα τέλη του περασμένου μήνα, ο Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν να μην επιχειρήσει να ανασυγκροτήσει τα πυρηνικά και βαλλιστικά του προγράμματα. Μετά από συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι έχει ακούσει πως το Ιράν «συμπεριφέρεται άσχημα… ακούω ότι προσπαθούν να ξαναχτίσουν και αν το κάνουν, θα χρειαστεί να τους χτυπήσουμε».

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε την Κυριακή ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «δεν θα υποκύψει στον εχθρό» και ότι οι ταραχοποιοί πρέπει να «μπουν στη θέση τους».

Τον Ιούνιο, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν αρκετές βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, εν μέσω του 12ήμερου πολέμου του Ισραήλ με τη χώρα. Η επίθεση έβαλε τέλος σε μια ήδη προβληματική διαδικασία διμερών συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν, που στόχευαν στον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.