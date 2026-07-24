Η Ευρώπη στις φλόγες: Από τη Μεσόγειο έως τη Σκανδιναβία, το καλοκαίρι που αλλάζει τον χάρτη των μεγα-πυρκαγιών

Από τις ακτές του Ατλαντικού στη Γαλλία έως τα δάση της Σκωτίας και της Σκανδιναβίας, από την Ιβηρική Χερσόνησο έως τα Βαλκάνια και την ανατολική Μεσόγειο, η φωτιά εξαπλώνεται με πρωτοφανή ένταση, καταστρέφοντας δάση, απειλώντας πόλεις, διακόπτοντας συγκοινωνίες και αναγκάζοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Έρευνα - Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Ο ουρανός πάνω από το Αρκασόν είχε γίνει πορτοκαλί. Στην Ισπανία και στηΓαλλία, χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειπαν τα σπίτια τους μέσα στη νύχτα. Στην Ελλάδα, οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με συνεχείς αναζωπυρώσεις, ενώ ακόμη και στη Νορβηγία οι αρχές καλούνταν να αντιμετωπίσουν δασικές πυρκαγιές, ένα φαινόμενο που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα θεωρούνταν σχεδόν αδιανόητο.

Το καλοκαίρι του 2026 ίσως αποδειχθεί η χρονιά κατά την οποία έγινε οριστικά αντιληπτό ότι η Ευρώπη εισέρχεται σε μια νέα εποχή: οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές δεν αποτελούν πλέον αποκλειστικά μεσογειακό πρόβλημα, αλλά μια πανευρωπαϊκή κρίση που εκτείνεται από την Ιβηρική Χερσόνησο έως τη Σκανδιναβία.



Το καλοκαίρι του 2026 ανατρέπει αυτή την εικόνα.

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) καταγράφει ήδη μία από τις πιο επιβαρυμένες αντιπυρικές περιόδους των τελευταίων δεκαετιών, με τις καμένες εκτάσεις και τον αριθμό των πυρκαγιών να ξεπερνούν αισθητά τον μέσο όρο της εποχής.

Γαλλία - Ισπανία - Ιταλία: Η μεγαλύτερη δοκιμασία των τελευταίων ετών

Η πιο δραματική εικόνα καταγράφεται στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Η τεράστια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στο Σαούμος, δυτικά του Μπορντό, εξαπλώθηκε με εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό μέσα σε πυκνά πευκοδάση, κατακαίγοντας μέσα σε λιγότερο από δύο ημέρες χιλιάδες εκτάρια δάσους.

Περισσότεροι από 18.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν προληπτικά σπίτια, κάμπινγκ και τουριστικά καταλύματα γύρω από τον κόλπο του Αρκασόν, έναν από τους δημοφιλέστερους θερινούς προορισμούς της Γαλλίας. Εκατοντάδες τροχόσπιτα και παραθεριστικές κατοικίες εκκενώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, ενώ αρκετοί δρόμοι αποκλείστηκαν λόγω του πυκνού καπνού.

Οι γαλλικές αρχές κινητοποίησαν εκατοντάδες πυροσβέστες, δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα και εναέρια μέσα, όμως οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ξηρασία και οι ισχυροί άνεμοι δυσχέραναν σημαντικά τις επιχειρήσεις.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι πυροσβέστες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την προσπάθεια περιορισμού των μετώπων και να επικεντρωθούν αποκλειστικά στη διάσωση οικισμών και κατοικιών, εφαρμόζοντας την τακτική της άμυνας «σπίτι προς σπίτι».

Αν υπάρχει μία χώρα που γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλη τη δύναμη των θερινών πυρκαγιών, αυτή είναι η Ισπανία.

Ωστόσο ακόμη και οι έμπειροι Ισπανοί πυροσβέστες χαρακτηρίζουν τη φετινή περίοδο ως μία από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών.

Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβιλα, καθώς διαδοχικές πυρκαγιές εξαπλώνονταν σχεδόν ταυτόχρονα σε πολλές περιοχές της χώρας.

Περίπου 10.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις κατοικίες τους γύρω από τη Μαδρίτη, ενώ η Στρατιωτική Μονάδα Έκτακτης Ανάγκης επιστρατεύθηκε για να ενισχύσει τις πυροσβεστικές επιχειρήσεις.

Την ίδια ώρα, η τεράστια πυρκαγιά στην επαρχία Γκουανταλαχάρα κατέκαψε περισσότερα από 30.000 εκτάρια, αποτελώντας τη μεγαλύτερη της χρονιάς στην Ισπανία.

Τα στοιχεία του EFFIS δείχνουν ότι ήδη έχουν καεί περίπου 125.000 εκτάρια στην Ισπανία από τις αρχές του έτους, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η αντιπυρική περίοδος.

Στην Ιταλία, η Σικελία αντιμετωπίζει ακόμη μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο.

Δεκάδες εστίες εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, προκαλώντας εκκενώσεις οικισμών, διακοπές κυκλοφορίας και σημαντικές ζημιές σε γεωργικές εκτάσεις.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη επί ημέρες, ενώ ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας, γεγονός που συγκλόνισε τη χώρα.

Οι θερμοκρασίες στο εσωτερικό της Σικελίας ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας συνθήκες εξαιρετικά ευνοϊκές για την ταχύτατη εξάπλωση των πυρκαγιών.

Πορτογαλία: Μια χώρα που ζει με τον φόβο της επανάληψης

Στην Πορτογαλία, οι πυρκαγιές των τελευταίων ετών έχουν αφήσει βαθιά τραύματα στη συλλογική μνήμη. Η τραγωδία του Πεδρόγκαο Γκράντε το 2017, όταν περισσότεροι από 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εγκλωβισμένοι στους δρόμους καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν, εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε νέα αντιπυρική περίοδο.

Ελλάδα: Η χώρα που γνωρίζει όσο λίγες το κόστος της φωτιάς

Η Ελλάδα βρίσκεται για ακόμη μία χρονιά αντιμέτωπη με έναν δύσκολο συνδυασμό παρατεταμένου καύσωνα, ξηρασίας και ισχυρών ανέμων.

Οι μνήμες από τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών –από το Μάτι το 2018 έως τον Έβρο το 2023, τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση– παραμένουν νωπές. Οι ελληνικές αρχές διατηρούν σε καθημερινή βάση μεγάλο μέρος του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

Η εμπειρία της Ελλάδας έχει καταδείξει ότι όταν συμπέσουν υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλή υγρασία, ξηρή βλάστηση και ισχυροί άνεμοι, ακόμη και μια μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε λίγες ώρες σε πυρκαγιά ακραίας συμπεριφοράς, με ταχύτητα εξάπλωσης που δυσκολεύει ακόμη και τις καλύτερα οργανωμένες πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η χώρα αποτελεί πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η κλιματική αλλαγή και οι διαχρονικές αδυναμίες στη διαχείριση των δασών μπορούν να συνδυαστούν, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο μεγάλων καταστροφών.

Ακόμη και ο ευρωπαϊκός Βορράς δεν μένει πλέον ανεπηρέαστος

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της φετινής περιόδου είναι ότι οι πυρκαγιές δεν περιορίζονται πλέον στις χώρες της Μεσογείου.

Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί ολοένα συχνότερες πυρκαγιές στη Σουηδία, τη Φινλανδία και τη Νορβηγία, περιοχές που μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες θεωρούνταν πολύ ψυχρές και υγρές για την εκδήλωση μεγάλων δασικών πυρκαγιών.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η άνοδος της θερμοκρασίας στις βόρειες περιοχές της Ευρώπης είναι ταχύτερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Ως αποτέλεσμα, τα δάση παραμένουν ξηρότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ ακόμη και κεραυνοί που συνοδεύουν ξηρές καταιγίδες μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες πυρκαγιές.

Παράλληλα, η Σκωτία βρέθηκε και αυτή αντιμέτωπη με εκτεταμένες πυρκαγιές σε εκτάσεις τύρφης και δασικών περιοχών, γεγονός που θεωρούνταν εξαιρετικά ασυνήθιστο μέχρι πριν από λίγα χρόνια.

Το γεγονός ότι το φαινόμενο μετακινείται βορειότερα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ενδείξεις ότι η γεωγραφία των πυρκαγιών στην Ευρώπη αλλάζει.

Ρεκόρ που προκαλούν ανησυχία

Τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) αποτυπώνουν με σαφήνεια το μέγεθος της κρίσης.

Μέχρι τα τέλη Ιουλίου, η συνολική καμένη έκταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ήδη σχεδόν διπλάσια από τον μέσο όρο της τελευταίας εικοσαετίας για την ίδια χρονική περίοδο.

Η Γαλλία κατέγραψε τη μεγαλύτερη καμένη έκταση που έχει σημειωθεί ποτέ τόσο νωρίς μέσα στη χρονιά, ενώ τόσο η Γαλλία όσο και η Ισπανία κατέγραψαν αριθμό πυρκαγιών σημαντικά υψηλότερο από τον ιστορικό μέσο όρο.

Οι αριθμοί αυτοί αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι το αποκορύφωμα της αντιπυρικής περιόδου στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες παραδοσιακά καταγράφεται τον Αύγουστο.

Δεν πρόκειται πλέον για μεμονωμένα περιστατικά

Οι πυρκαγιές που εκδηλώνονται ταυτόχρονα σε δεκάδες περιοχές της Ευρώπης δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπιστούν ως ανεξάρτητα γεγονότα.

Οι επιστήμονες μιλούν για έναν κοινό παρονομαστή: παρατεταμένη ξηρασία, αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα, θερμότερες θάλασσες, χαμηλή υγρασία και ολοένα μεγαλύτερη συσσώρευση εύφλεκτης βλάστησης στα ευρωπαϊκά δάση.

Η εικόνα θυμίζει όλο και περισσότερο εκείνη που για χρόνια χαρακτήριζε την Καλιφόρνια, την Αυστραλία ή τον δυτικό Καναδά. Η διαφορά είναι ότι σήμερα το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται στην καρδιά της Ευρώπης.

Και αυτό οδηγεί σε ένα κρίσιμο ερώτημα: γιατί η ευρωπαϊκή ήπειρος καίγεται περισσότερο από ποτέ;

Η απάντηση δεν βρίσκεται μόνο στις καιρικές συνθήκες ή σε μία ατυχία. Βρίσκεται στη σύγκλιση πολλών παραγόντων, με κυρίαρχο την ολοένα εντονότερη κλιματική μεταβολή, η οποία μετατρέπει τον καύσωνα, την ξηρασία και τις πυρκαγιές σε ένα αλληλένδετο φαινόμενο.

Ο καύσωνας που μετατρέπει την Ευρώπη σε πυριτιδαποθήκη

Δεν είναι μόνο η φωτιά, είναι οι συνθήκες που τη γεννούν. Οι εικόνες από τις τεράστιες πυρκαγιές στη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες δημιουργούν την εντύπωση ότι η φωτιά είναι το βασικό πρόβλημα. Ωστόσο, για τους επιστήμονες, οι φλόγες αποτελούν το τελευταίο στάδιο μιας αλυσίδας γεγονότων που ξεκινά πολύ νωρίτερα.

Προηγείται η παρατεταμένη ανομβρία. Ακολουθούν εβδομάδες με θερμοκρασίες πολύ πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Το έδαφος χάνει σταδιακά την υγρασία του, τα δάση ξηραίνονται, η χαμηλή βλάστηση μετατρέπεται σε εύφλεκτη καύσιμη ύλη και, όταν προστεθούν ισχυροί άνεμοι ή μια σπίθα, είτε από φυσικά αίτια είτε από ανθρώπινη δραστηριότητα, η φωτιά εξαπλώνεται με ταχύτητα που συχνά ξεπερνά τις δυνατότητες κατάσβεσης.

Το καλοκαίρι του 2026 συγκεντρώνει σχεδόν όλους αυτούς τους παράγοντες ταυτόχρονα.

Η Ευρώπη βιώνει ένα από τα θερμότερα καλοκαίρια που έχουν καταγραφεί

Τα στοιχεία της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus Climate Change Service δείχνουν ότι η δυτική και η νότια Ευρώπη βίωσαν ακόμη ένα κύμα ακραίας ζέστης μετά τον ήδη εξαιρετικά θερμό Ιούνιο.

Σε πολλές περιοχές της Ισπανίας, της νότιας Γαλλίας, της Ιταλίας και των Βαλκανίων οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε ορισμένες περιοχές καταγράφηκαν τιμές που άγγιξαν ή ξεπέρασαν τους 45 βαθμούς.

Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι οι υψηλές θερμοκρασίες δεν περιορίστηκαν στις μεσημεριανές ώρες. Σε πολλές πόλεις οι νυχτερινές θερμοκρασίες παρέμειναν πάνω από τους 28 ή ακόμη και τους 30 βαθμούς, στερώντας από το ανθρώπινο σώμα τη δυνατότητα να αποβάλει τη θερμότητα που είχε συσσωρεύσει κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η Μεσόγειος θάλασσα «βράζει»

Εξίσου ανησυχητική είναι η κατάσταση στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το Copernicus Marine Service και το Mercator Ocean, μεγάλο μέρος της Μεσογείου παρουσίασε θερμοκρασίες έως και πέντε βαθμούς Κελσίου υψηλότερες από τον κλιματικό μέσο όρο της περιόδου 1991-2020.

Το φαινόμενο αυτό, γνωστό ως θαλάσσιος καύσωνας, δεν επηρεάζει μόνο τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Οι θερμότερες θάλασσες αυξάνουν την ποσότητα υδρατμών στην ατμόσφαιρα, επηρεάζουν την κυκλοφορία των αερίων μαζών και μπορούν να ενισχύσουν την ένταση ακραίων καιρικών φαινομένων. Παράλληλα, η επίμονη θερμή αέρια μάζα πάνω από τη Μεσόγειο συμβάλλει στη διατήρηση πολύ υψηλών θερμοκρασιών και στην ξήρανση της βλάστησης.

Με άλλα λόγια, η θάλασσα δεν λειτουργεί πλέον ως φυσικός μηχανισμός δροσισμού, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις ενισχύει τη διάρκεια και την ένταση του καύσωνα.

Η σιωπηλή καταστροφή της ξηρασίας

Ενώ οι εικόνες από τις πυρκαγιές κυριαρχούν στα δελτία ειδήσεων, μια λιγότερο ορατή αλλά εξίσου σημαντική κρίση εξελίσσεται στο υπέδαφος.

Η παρατεταμένη έλλειψη βροχοπτώσεων μειώνει σταδιακά την υγρασία του εδάφους. Όταν αυτό συμβεί, τα φυτά δεν μπορούν πλέον να αντλήσουν επαρκές νερό, η βλάστηση ξηραίνεται και μετατρέπεται σε ιδανικό καύσιμο.

Η διαδικασία αυτή δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο: όσο πιο ξηρό γίνεται το τοπίο, τόσο ευκολότερα ξεσπούν πυρκαγιές· και όσο περισσότερες πυρκαγιές εκδηλώνονται, τόσο περισσότερο καταστρέφονται δάση που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν ως φυσικές δεξαμενές άνθρακα και υγρασίας.



Ένα φαινόμενο που δεν μπορεί πλέον να θεωρείται «εξαιρετικό»

Για πολλές δεκαετίες, οι ακραίοι καύσωνες αντιμετωπίζονταν ως σπάνια γεγονότα. Σήμερα, όμως, οι επιστήμονες παρατηρούν ότι εμφανίζονται συχνότερα, διαρκούν περισσότερο και επηρεάζουν ολοένα μεγαλύτερες γεωγραφικές περιοχές.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η Ευρώπη εισέρχεται σε μια νέα κλιματική πραγματικότητα, όπου ο καύσωνας, η ξηρασία και οι μεγάλες πυρκαγιές δεν αποτελούν πλέον ανεξάρτητα φαινόμενα αλλά διαφορετικές εκφάνσεις της ίδιας κρίσης.



Ένα πρόβλημα που δεν λύνεται μόνο με περισσότερα πυροσβεστικά αεροσκάφη

Κάθε μεγάλη πυρκαγιά επαναφέρει τη συζήτηση γύρω από τα εναέρια μέσα, τον αριθμό των πυροσβεστών και τον εξοπλισμό.

Οι ειδικοί, όμως, επιμένουν ότι όσο σημαντικά κι αν είναι όλα αυτά, δεν αρκούν.

Όταν οι θερμοκρασίες παραμένουν επί εβδομάδες σε ακραία επίπεδα, η βλάστηση έχει αποξηρανθεί πλήρως και οι άνεμοι ευνοούν την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς, ακόμη και τα ισχυρότερα μέσα πυρόσβεσης έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα.

Γι' αυτό ολοένα περισσότεροι επιστήμονες μιλούν για την ανάγκη μετάβασης από την απλή αντιμετώπιση των πυρκαγιών στη διαχείριση του κινδύνου: καλύτερη διαχείριση των δασών, δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, περιορισμός της άναρχης δόμησης μέσα σε δασικές εκτάσεις, έγκαιρη προειδοποίηση των πολιτών και προσαρμογή των υποδομών σε ένα θερμότερο κλίμα.

Η κλιματική κρίση δεν είναι πλέον πρόβλεψη, είναι η πραγματικότητα που διαμορφώνει τον πλανήτη



Οι επιστήμονες δεν συνδέουν κάθε πυρκαγιά με την κλιματική αλλαγή. Συνδέουν όμως το περιβάλλον μέσα στο οποίο γεννιούνται.

Κάθε φορά που μια μεγάλη φυσική καταστροφή συγκλονίζει τον κόσμο, επανέρχεται το ίδιο ερώτημα: «Είναι αυτή η κλιματική αλλαγή;»

Η απάντηση των επιστημόνων είναι πιο σύνθετη από ένα απλό «ναι» ή «όχι».

Καμία πυρκαγιά δεν προκαλείται αποκλειστικά από έναν παράγοντα. Για να ξεσπάσει μια φωτιά χρειάζεται μια πηγή ανάφλεξης, ένας κεραυνός, ένα ηλεκτρικό καλώδιο, μια ανθρώπινη αμέλεια ή ένας εμπρησμός. Όμως οι συνθήκες που θα καθορίσουν αν αυτή η αρχική εστία θα σβήσει μέσα σε λίγα λεπτά ή θα μετατραπεί σε μια ανεξέλεγκτη μεγαπυρκαγιά εξαρτώνται ολοένα περισσότερο από το κλίμα.



Τις τελευταίες δεκαετίες, χιλιάδες επιστημονικές εργασίες, οι εκθέσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), καθώς και στοιχεία από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO), τη NASA, τη NOAA και την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus, συγκλίνουν στο ίδιο συμπέρασμα: η Γη θερμαίνεται και η κύρια αιτία αυτής της θέρμανσης είναι η αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου από ανθρώπινες δραστηριότητες, κυρίως την καύση ορυκτών καυσίμων και την αποψίλωση των δασών.

Η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη μπορεί να φαίνεται μικρή σε απόλυτους αριθμούς, όμως ακόμη και μια μεταβολή της τάξης του 1,5°C ή των 2°C αρκεί για να αλλάξει σημαντικά τη συχνότητα και την ένταση ακραίων φαινομένων.



Επίλογος: Το καλοκαίρι που ίσως θυμόμαστε ως σημείο καμπής

Οι επιστήμονες επισημαίνουν εδώ και χρόνια ότι η κλιματική αλλαγή δεν θα εκδηλωθεί μέσα από ένα και μόνο καταστροφικό γεγονός, αλλά μέσω της ολοένα συχνότερης εμφάνισης ακραίων φαινομένων που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν εξαιρέσεις.

Το κρίσιμο ερώτημα, επομένως, δεν είναι αν η Ευρώπη θα βιώσει ξανά ένα καλοκαίρι σαν το φετινό. Με βάση τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα, το πιθανότερο είναι ότι θα βιώσει πολλά ακόμη. Το ζητούμενο είναι αν οι κυβερνήσεις, οι τοπικές κοινωνίες και οι πολίτες θα προσαρμοστούν εγκαίρως σε αυτή τη νέα πραγματικότητα ή αν κάθε νέο καλοκαίρι θα συνοδεύεται από τις ίδιες εικόνες καταστροφής.

Πηγή: skai.gr

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