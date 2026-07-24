Πύρινος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία: Δεκάδες χιλιάδες εκκενώνουν περιοχές καθώς η ακραία ζέστη τροφοδοτεί τις φωτιές

Η ακραία ζέστη που πλήττει τη νότια Ευρώπη έχει αναγκάσει περίπου 30.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εξαιτίας των μεγάλων πυρκαγιών σε Γαλλία και Ισπανία.

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Την ίδια ώρα, ένα έντονο θαλάσσιο κύμα καύσωνα σαρώνει τη Μεσόγειο, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν ότι, εάν συνεχιστεί η σημερινή τάση, δεν μπορούν πλέον να αποκλειστούν ακόμη και «δαντικά» σενάρια μεγαπυρκαγιών.

Update: Μαζική εκκένωση στη χερσόνησο Καπ Φερέ – Η Γαλλία ζητά ευρωπαϊκή βοήθεια καθώς οι πυρκαγιές κλιμακώνονται

Οι γαλλικές αρχές διέταξαν την Παρασκευή 24/7, την πλήρη εκκένωση της χερσονήσου Καπ Φερέ (Cap Ferret), ενός από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στις ακτές του Ατλαντικού, καθώς η μεγάλη δασική πυρκαγιά συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτη.

Για την απομάκρυνση των κατοίκων και των χιλιάδων παραθεριστών επιστρατεύθηκαν ακόμη και σκάφη, ενώ οι αρχές έδωσαν εντολή σε όσους παραμένουν στην περιοχή να την εγκαταλείψουν είτε δια θαλάσσης είτε μέσω του μοναδικού οδικού άξονα που συνδέει τη χερσόνησο με την ηπειρωτική χώρα.

Η περιφερειάρχης της Νουβέλ-Ακιτέν, Σοφί Μπροκά, ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση εκκένωσης πραγματοποιείται από προβλήτες σε τέσσερα χωριά της περιοχής, σε μια προσπάθεια να απομακρυνθούν με ασφάλεια όλοι οι εγκλωβισμένοι.

Η φωτιά έχει ήδη καταστρέψει περισσότερα από 8.700 εκτάρια δασικής έκτασης και εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός ελέγχου.

Ο Μακρόν ενεργοποίησε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε ότι η χώρα ζήτησε την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες κατάσβεσης.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, η Γαλλία θα λάβει ενισχύσεις από ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων:

δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair από την Κροατία,

δύο αεροσκάφη Air Tractor από την Πορτογαλία,

καθώς και δύο βαρέα ελικόπτερα Black Hawk από την Τσεχία και τη Σλοβακία.

Δεύτερο μεγάλο πύρινο μέτωπο στη νοτιοδυτική Γαλλία

Την ίδια ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη και με μια δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης κοντά στην Μπισκαρός (Biscarrosse), περίπου 40 χιλιόμετρα νότια του Καπ Φερέ.

Η φωτιά παραμένει ανεξέλεγκτη και έχει ήδη κάψει περίπου 2.500 εκτάρια, ενώ περισσότεροι από 23.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή, κυρίως από κάμπινγκ και παραθεριστικές κατοικίες. Προληπτικά εκκενώθηκαν επίσης παιδική κατασκήνωση και μονάδα φιλοξενίας ηλικιωμένων.

Ο νομάρχης της περιοχής Λαντ, Ζιλ Κλαβρέλ, προειδοποίησε ότι οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, τονίζοντας ότι η κατάσταση παραμένει «εξαιρετικά δυναμική και δυσμενής». Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στους αγρότες να συνδράμουν τις επιχειρήσεις διαθέτοντας υδροφόρες και δεξαμενές νερού.

Η Γαλλία στο επίκεντρο του ακραίου ευρωπαϊκού καύσωνα

Η Γαλλία συγκαταλέγεται στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από τα διαδοχικά κύματα καύσωνα που πλήττουν την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι. Οι υψηλές θερμοκρασίες και η παρατεταμένη ξηρασία έχουν εξαντλήσει την υγρασία της βλάστησης, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών.

«Οι δυνάμεις ασφαλείας μας δίνουν μια πραγματική μάχη απέναντι στις πυρκαγιές. Ολόκληρο το έθνος βρίσκεται στο πλευρό τους», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ.

Η ακραία ζέστη μετατρέπει τη νότια Ευρώπη σε πύρινη ζώνη

Στη Γαλλία, μια «ιδιαίτερα έντονη» πυρκαγιά στις νοτιοδυτικές ακτές του Ατλαντικού προκάλεσε την εκκένωση περισσότερων από 18.800 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων χιλιάδες τουρίστες που διέμεναν σε κάμπινγκ και παραθεριστικές κατοικίες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν θέσει το μέτωπο υπό πλήρη έλεγχο.

Στην Ισπανία, η κυβέρνηση κήρυξε αργά την Πέμπτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβιλα, μετά από σειρά ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. Μόνο στην ευρύτερη περιοχή της ισπανικής πρωτεύουσας περίπου 10.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχει και η Στρατιωτική Μονάδα Έκτακτης Ανάγκης.

«Η κυβέρνηση έχει αναπτύξει κάθε διαθέσιμο μέσο για να αντιμετωπίσει τις τρομερές πυρκαγιές που πλήττουν την Άβιλα, τη Λεόν, το Τολέδο, τη Μαδρίτη και άλλες περιοχές της Ισπανίας», ανέφερε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μέσω του X, καλώντας τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), σχεδόν 125.000 εκτάρια έχουν ήδη καεί στην Ισπανία από τις αρχές του έτους, έναντι 393.000 εκταρίων σε ολόκληρο το 2025.

Οι θερμοκρασίες παραμένουν σε ακραία επίπεδα. Στην Κιέζα της Μούρθιας καταγράφηκαν 44,7 βαθμοί Κελσίου, ενώ την προηγούμενη ημέρα οι πόλεις Αλμπαθέτε, Άβιλα και Τερουέλ σημείωσαν νέα ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Ιούλιο, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 42 βαθμούς.

Παράλληλα, το θαλάσσιο κύμα καύσωνα επηρεάζει περίπου το 80% της επιφάνειας της Μεσογείου. Σε αρκετές περιοχές οι θερμοκρασίες της θάλασσας βρίσκονται έως και 5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020.

Ρεκόρ καμένων εκτάσεων και θερμοκρασιών σε ολόκληρη τη Μεσόγειο

Τα στοιχεία του EFFIS δείχνουν ότι η φετινή περίοδος εξελίσσεται σε μία από τις χειρότερες των τελευταίων δεκαετιών. Μέχρι τις 22 Ιουλίου είχε καεί σχεδόν διπλάσια έκταση σε σχέση με τον μέσο όρο της ίδιας ημερομηνίας των τελευταίων 20 ετών. Η Γαλλία καταγράφει ήδη ιστορικό ρεκόρ καμένης έκτασης για την εποχή, ενώ τόσο η Γαλλία όσο και η Ισπανία έχουν σημειώσει αριθμό-ρεκόρ πυρκαγιών.

Γαλλία: Μαζικές εκκενώσεις και μάχη με ανεξέλεγκτο μέτωπο κοντά στο Μπορντό

Η μεγάλη πυρκαγιά στη Γαλλία εκδηλώθηκε σε πυκνό πευκοδάσος κοντά στο χωριό Σαούμος, περίπου 40 χιλιόμετρα δυτικά του Μπορντό και βόρεια του κόλπου του Αρκασόν, ενός ιδιαίτερα δημοφιλούς τουριστικού προορισμού. Μέσα σε λίγο περισσότερο από 24 ώρες αποτέφρωσε περισσότερα από 3.700 εκτάρια.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ανθρώπινα θύματα, ωστόσο αρκετές κατοικίες έχουν καταστραφεί. Περισσότεροι από 800 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τεσσάρων πυροσβεστικών αεροσκαφών, επιχειρούν αδιάκοπα, ενώ οι αρχές χαρακτηρίζουν την κατάσταση «δυσμενή», καθώς η φωτιά παραμένει ανεξέλεγκτη.

«Η πυρκαγιά είναι εξαιρετικά ασταθής και αναπτύσσει τεράστια δυναμική. Ένα από τα βασικά μέτωπα βρίσκεται πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή και δίνουμε μάχη σπίτι προς σπίτι», δήλωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής πυροσβεστικής υπηρεσίας, Μαρκ Βερμελέν.

Η Γαλλία έχει βιώσει τρία σχεδόν διαδοχικά κύματα καύσωνα από τον Μάιο, με τους επιστήμονες να επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων, ενισχύοντας παράλληλα τον κίνδυνο εκδήλωσης καταστροφικών πυρκαγιών.

Κάτοικοι και τουρίστες εγκαταλείπουν άρον άρον τις εστίες τους

Κάτοικοι και παραθεριστές περιγράφουν σκηνές πανικού. Ο 69χρονος Πατρίκ Μαρτινό, που εκκενώθηκε από το Λε Πορζ, δήλωσε ότι οι αστυνομικοί χτυπούσαν πόρτα-πόρτα ζητώντας από όλους να φύγουν άμεσα.

Αντίστοιχα, η Συλβί, παραθερίστρια από το Παρίσι, ανέφερε ότι γείτονάς της την προειδοποίησε πως η εκκένωση ήταν θέμα ωρών, με αποτέλεσμα να φορτώσουν βιαστικά τα υπάρχοντά τους και να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Η Έλκε Ούρμπαιν από το Βέλγιο, που κάνει διακοπές κάθε χρόνο στην περιοχή, περιέγραψε ότι ειδοποιήθηκε ενώ βρισκόταν στην παραλία να επιστρέψει αμέσως στο κάμπινγκ και να αποχωρήσει, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «απλώς τραγική».

Η περιοχή είχε πληγεί και το 2022, όταν πυρκαγιά κατέστρεψε περισσότερα από 30.000 εκτάρια και οδήγησε στην εκκένωση περίπου 50.000 ανθρώπων.

Αυτή τη φορά, οι φλόγες, ενισχυμένες από την ξηρασία και τους ισχυρούς ανέμους, φτάνουν σε ύψος έως και 10 μέτρων.

Η γαλλική αστυνομία διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε μηχάνημα που εκτελούσε εργασίες καθαρισμού βλάστησης.

Ισπανία: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης και χιλιάδες εκκενώσεις γύρω από τη Μαδρίτη

Στην Ισπανία, οι αρχές διέταξαν επίσης την εκκένωση 3.500 κατοίκων στην Αλντέα ντε Φρέσνο, περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μαδρίτης, ενώ άλλη μεγάλη πυρκαγιά στην επαρχία Γκουανταλαχάρα, που έχει κάψει περίπου 32.000 εκτάρια, εμφανίζει πλέον σταθεροποιημένη εικόνα.

Ισπανοί ειδικοί επισημαίνουν ότι η εγκατάλειψη της αγροτικής γης έχει οδηγήσει στη συσσώρευση μεγάλης ποσότητας εύφλεκτης βλάστησης, ενώ η κλιματική αλλαγή επιταχύνει την ξήρανσή της, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για πυρκαγιές ακραίας έντασης.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν για «δαντικά» σενάρια μεγαπυρκαγιών

Ο καθηγητής δασικής μηχανικής του Πανεπιστημίου της Λέριδα, Βίκτορ Ρέσκο ντε Ντίος, προειδοποίησε ότι σύντομα η Ευρώπη δεν θα μπορεί να αποκλείσει «σενάρια τύπου Δάντη», αντίστοιχα με εκείνα που έχουν καταγραφεί στην Καλιφόρνια και την Αυστραλία, όπου μεμονωμένες ή πολλαπλές πυρκαγιές κατακαίνε εκατοντάδες χιλιάδες έως και ένα εκατομμύριο εκτάρια.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του οργανισμού Mercator Ocean, το θαλάσσιο κύμα καύσωνα στη Μεσόγειο αναμένεται να περιοριστεί τις επόμενες ημέρες, ωστόσο θα παραμείνει ιδιαίτερα ισχυρό από τη Σαρδηνία έως την Ελλάδα.

Στη δυτική Μεσόγειο, από το Γιβραλτάρ έως τις Βαλεαρίδες Νήσους, η ένταση της θερμικής ανωμαλίας αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά.

Το κόστος της κλιματικής κρίσης γίνεται ολοένα βαρύτερο

Η Δυτική Ευρώπη συνεχίζει να πλήττεται από αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα, ενώ πρόσφατες επιστημονικές αναλύσεις εκτιμούν ότι οι ακραίες θερμοκρασίες του Ιουνίου προκάλεσαν δεκάδες χιλιάδες επιπλέον θανάτους και ζημιές δισεκατομμυρίων ευρώ στη γεωργική παραγωγή.

Παράλληλα, νέα μελέτη καταλήγει ότι η κλιματική αλλαγή έχει καταστήσει τις ακραίες συνθήκες ξηρασίας έως και πέντε φορές πιθανότερες στη Δυτική Ευρώπη και έως 11 φορές πιθανότερες στην Ανατολική Ευρώπη.

Πηγή: skai.gr

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