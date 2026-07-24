Αντιδράσεις προκαλούν στην Ισπανία οι πολυτελείς διακοπές της υπουργού Γιολάντα Ντίαθ, κυβερνητικής εταίρου του Πέδρο Σάντσεθ, στην Ελλάδα, μετά από βίντεο που διέρρευσε. Η Ντίαθ είναι δεύτερη αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Σάντσεθ και υπουργός Εργασίας.

Spain's Deputy Prime Minister Yolanda Díaz, a socialist politician who has publicly advocated for "climate vacations" as part of a more sustainable tourism model, has been reported staying at a five-star luxury hotel in Greece costing around €700 per night, complete with spa… July 23, 2026

Είναι ιδρύτρια του Sumar (Movimiento Sumar), ενός ισπανικού αριστερού, οικολογικού και προοδευτικού πολιτικού κόμματος, που αποτελεί βασικό πυλώνα ενός ευρύτερου συνασπισμού της αριστεράς και συμμετέχει στην κυβέρνηση συνεργασίας της Ισπανίας μαζί με το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE) του Σάντσεθ.

«Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η Γιολάντα Ντίαθ εντοπίστηκε από αρκετούς τουρίστες σε ένα θέρετρο με παροχές all-inclusive στην Ελλάδα, έναν προορισμό όπου οι τιμές ανά διανυκτέρευση μπορούν να ξεπεράσουν τα 700 ευρώ κατά την περίοδο αιχμής. Πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι το θέρετρο διαθέτει διάφορους χώρους κολύμβησης, πισίνες και πληθώρα ανέσεων» τονίζει η εφημερίδα Cordoba Buenas Νoticias.

«Στα βίντεο, η Γιολάντα Ντίαθ φαίνεται να απολαμβάνει μια χαλαρωτική στιγμή δίπλα στην πισίνα. Φοράει μπικίνι και γυαλιά ηλίου, κρατάει σημειώσεις σε ένα σημειωματάριο με ένα βιβλίο δίπλα της. Η σκηνή εκτυλίσσεται κάτω από έναν λαμπερό ήλιο και σε μια ζεστή ατμόσφαιρα σε έναν από τους χώρους χαλάρωσης εντός του ξενοδοχειακού συγκροτήματος».

«Σε ένα άλλο τμήμα του βίντεο, η ηγέτιδα του κόμματος Sumar φαίνεται να μιλάει στο τηλέφωνο και να περπατάει στο θέρετρο. Το βίντεο καταγράφει διάφορες στιγμές κατά τη διάρκεια των διακοπών της, λίγο πριν επιστρέψει στην ενεργό πολιτική στην Ισπανία».

«Αυτό το χαλαρωτικό καταφύγιο προσφέρει μια ανάπαυλα μέσα σε ένα περίπλοκο πολιτικό τοπίο, όπου η κυβέρνηση με επικεφαλής τον Πέδρο Σάντσεθ αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες, όπως η αυξανόμενη πίεση από υποθέσεις διαφθοράς και η έλλειψη ισχυρής πλειοψηφίας στο Κογκρέσο των Αντιπροσώπων».

Οι αντιδράσεις προέρχονται κυρίως από την αντιπολίτευση, καθώς και από επικριτές της Ντίαθ στα social media, που κάνουν λόγο για ιδεολογικό «ασυμβίβαστο» και για υποκρισία. Υποστηρικτές της και στελέχη του χώρου της απαντούν πάντως, ότι πρόκειται για την προσωπική της ζωή, και για διακοπές που πληρώνει από την προσωπική της αποζημίωση/μισθό, και όχι από δημόσιο χρήμα.

Πηγή: skai.gr

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