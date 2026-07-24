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Επίθεση με μαχαίρι στη Νέα Υόρκη: Συνελήφθη ύποπτος - Η αστυνομία διερευνά πιθανό έγκλημα μίσους

Το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης αναγνώρισε τον ύποπτο ως έναν 51χρονο άνδρα. Οι ερευνητές εργάζονται για να προσδιορίσουν το κίνητρο πίσω από τις επιθέσεις

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ΗΠΑ

Ένας ύποπτος συνελήφθη για δύο τις επιθέσεις με μαχαίρι κοντά στο Σέντραλ Παρκ του Μανχάταν, με τις αρχές να διερευνούν εάν οι επιθέσεις είχαν κίνητρο το μίσος.

Το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης αναγνώρισε τον ύποπτο ως έναν 51χρονο άνδρα, και δήλωσε ότι οι ερευνητές εργάζονται για να προσδιορίσουν το κίνητρο πίσω από τις επιθέσεις.

Ένα από τα θύματα αναγνωρίστηκε ως Εβραίος και οι αξιωματούχοι εξετάζουν μια πιθανή εκδοχή αντισημιτικού εγκλήματος μίσους. Και τα δύο θύματα είναι εκτός κινδύνου. Αξιωματούχοι της πόλης της Νέας Υόρκης, καταδίκασαν το περιστατικό, ενώ το αρχηγείο της αστυνομίας επαίνεσε τους αστυνομικούς για την ταχεία σύλληψη του υπόπτου.

Η έρευνα για να εξακριβωθεί το κίνητρο «συνεχίζεται» και «σύμφωνα με τα θύματα και μάρτυρες, ο Μοράλες φώναξε ‘Αλλάχου Άκμπαρ’ κατά τη διάρκεια και των δυο επιθέσεων. Η NYPD αποτιμά επί του παρόντος αν πρόκειται για πιθανά εγκλήματα μίσους».

Αν και ο δράστης δεν έχει ψυχιατρικό ιστορικό γνωστό στη NYPD, τα πρώτα στοιχεία της έρευνας αφήνουν να εννοηθεί πως μπορεί να διαδραμάτισε ρόλο και η ψυχική του υγεία.

«Τέτοιες ειδεχθείς επιθέσεις μίσους δεν έχουν θέση στην πόλη μας», ήταν η αντίδραση του δημάρχου της αμερικανικής μεγαλούπολης Ζόραν Μαμντάνι.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Νέα Υόρκη ΗΠΑ Ζοράν Μαμντάνι
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