Ένας ύποπτος συνελήφθη για δύο τις επιθέσεις με μαχαίρι κοντά στο Σέντραλ Παρκ του Μανχάταν, με τις αρχές να διερευνούν εάν οι επιθέσεις είχαν κίνητρο το μίσος.

NEW: 2 stabbed in Manhattan’s Upper West Side, including at least one ‘visibly Jewish’ victim; suspect yelled ‘Allahu Akbar’ pic.twitter.com/6nq7hwiyt4 July 23, 2026

Το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης αναγνώρισε τον ύποπτο ως έναν 51χρονο άνδρα, και δήλωσε ότι οι ερευνητές εργάζονται για να προσδιορίσουν το κίνητρο πίσω από τις επιθέσεις.

Ένα από τα θύματα αναγνωρίστηκε ως Εβραίος και οι αξιωματούχοι εξετάζουν μια πιθανή εκδοχή αντισημιτικού εγκλήματος μίσους. Και τα δύο θύματα είναι εκτός κινδύνου. Αξιωματούχοι της πόλης της Νέας Υόρκης, καταδίκασαν το περιστατικό, ενώ το αρχηγείο της αστυνομίας επαίνεσε τους αστυνομικούς για την ταχεία σύλληψη του υπόπτου.

Η έρευνα για να εξακριβωθεί το κίνητρο «συνεχίζεται» και «σύμφωνα με τα θύματα και μάρτυρες, ο Μοράλες φώναξε ‘Αλλάχου Άκμπαρ’ κατά τη διάρκεια και των δυο επιθέσεων. Η NYPD αποτιμά επί του παρόντος αν πρόκειται για πιθανά εγκλήματα μίσους».

Αν και ο δράστης δεν έχει ψυχιατρικό ιστορικό γνωστό στη NYPD, τα πρώτα στοιχεία της έρευνας αφήνουν να εννοηθεί πως μπορεί να διαδραμάτισε ρόλο και η ψυχική του υγεία.

«Τέτοιες ειδεχθείς επιθέσεις μίσους δεν έχουν θέση στην πόλη μας», ήταν η αντίδραση του δημάρχου της αμερικανικής μεγαλούπολης Ζόραν Μαμντάνι.



A suspect is in custody after a double stabbing on the Upper West Side in New York City on Thursday, police said. Both victims were taken to a local hospital and are expected to survive.



According to authorities, the suspect ran off after both stabbings, and barricaded himself… pic.twitter.com/YNv2eIgABd — CBS News (@CBSNews) July 24, 2026

BREAKING:



A man has stabbed 2 Jewish men on the Upper West Side of New York City while screaming “Allahu Akbar” pic.twitter.com/PcB785a3nY — Visegrád 24 (@visegrad24) July 23, 2026

Disgusted by what appears to be another senseless attack on New Yorkers simply because they’re Jewish.



The strength of New York has always been our ability to live together across every faith and background.



Anyone who tries to tear that apart will be met with the full force… https://t.co/jGw3VqCxCI — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) July 23, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.