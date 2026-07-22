Πυρκαγιές στην Ισπανία: Εκκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη  

Νέο μέτωπο πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα κοντά στο Τολέδο, νοτιοδυτικά της Μαδρίτης, οδήγησε στην εκκένωση κοινοτήτων στην περιοχή της ισπανικής πρωτεύουσας, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω Χ.

Λόγω των εξελίξεων στην πυρκαγιά του Αλμορόξ, οι κοινότητες Ενσινάρ ντελ Αλμπέρτσε, Ριβέρα ντελ Αλμπέρτσε και Ρινκόν ντελ Αλμπέρτσε εκκενώθηκαν, ενώ «ο δήμος Βίγια ντελ Πράδο τέθηκε σε καραντίνα. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι νεωτέρας, με κλειστές πόρτες και παράθυρα», αναφέρει η σχετική ενημέρωση.

Οι ισπανικές αρχές έστειλαν μηνύματα έκτακτης ανάγκης στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων που απειλούνταν.

Πηγή: skai.gr

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