Επιθέσεις με drone σε Μπαχρέιν και Ιορδανία εξαπέλυσε το Ιράν

Ο στρατός του Ιράν έκανε γνωστό σήμερα ότι έπληξε με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τον αμερικανικό στρατό στο Μπαχρέιν και στην Ιορδανία, σε ανταπόδοση για τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στην επικράτειά του για 13η συνεχόμενη νύχτα.

«Το πρωί, drones στοχοποίησαν δεξαμενές καυσίμων, μεγάλες αποθήκες υλικού, υπόστεγα και στρατόπεδα των δυνάμεων του αμερικανικού τρομοκρατικού στρατού στην αεροπορική βάση του σεΐχη Ίσα στο Μπαχρέιν», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του που αναμεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στο βασίλειο του Κόλπου μετέδωσε νωρίτερα ότι ακούστηκε έκρηξη κι ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες της αεράμυνας. Δεν είναι σαφές αν οι δυο πληροφορίες συνδέονται ως αυτό το στάδιο.

Ο ιρανικός στρατός ανέφερε στην ίδια ανακοίνωση ότι επιτέθηκε με drones μιας κατεύθυνσης εναντίον αμερικανικών θέσεων στην Ιορδανία, στοχοποιώντας «υπόστεγα αεροσκαφών, αεροναυτικής συντήρησης και στρατώνες» στη βάση Αλ Αζράκ.

Η Ιορδανία δεν έχει ανακοινώσει κάτι για επιδρομή του Ιράν ως αυτή την ώρα.

Η Ισλαμική Δημοκρατία διαμηνύει πως θεωρεί θεμιτό στόχο κάθε εγκατάσταση στη Μέση Ανατολή που τίθεται στη διάθεση του στρατού των ΗΠΑ για να πλήξει το έδαφός του.

Ισχυρή έκρηξη στο Μπαχρέιν

Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε σήμερα το πρωί στο Μπαχρέιν, λίγη ώρα μετά την ενεργοποίηση των σειρήνων της αεράμυνας, μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, καθώς η μοναρχία του Κόλπου μπαίνει ουσιαστικά κάθε μέρα στο στόχαστρο του Ιράν, που προχωρά σε αντίποινα αφότου ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή.

Χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη φρασεολογία του, το υπουργείο Εσωτερικών στη Μανάμα ανέφερε μέσω X πως «ήχησε η σειρήνα» και συνέστησε «στους πολίτες και στους κατοίκους να παραμείνουν ήρεμοι και να κατευθυνθούν στην πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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