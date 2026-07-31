Γιατί δεν μακροημερεύει η ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν - Η επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή

Η εκεχειρία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αποδείχθηκε εύθραυστη. Τα νέα εκατέρωθεν πλήγματα επαναφέρουν το ερώτημα: γιατί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή μοιάζει τόσο δύσκολο να διατηρηθεί;

Σε αυτό το επεισόδιο, ο Κωνσταντίνος Φίλης αναλύει τους λόγους για τους οποίους η αποκλιμάκωση παραμένει αβέβαιη, τα στρατηγικά συμφέροντα που διαμορφώνουν τη στάση Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, αλλά και το κατά πόσο το ενδεχόμενο μιας νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης παραμένει ανοιχτό.

🔹 Γιατί οι συμφωνίες ΗΠΑ–Ιράν έχουν τόσο μικρή διάρκεια ζωής;

🔹 Ποιοι παράγοντες υπονομεύουν κάθε προσπάθεια σταθερότητας;

🔹 Πόσο πιθανή είναι μια νέα κρίση στην περιοχή και ποιες θα ήταν οι διεθνείς επιπτώσεις;

Μια συζήτηση που επιχειρεί να εξηγήσει όχι μόνο τι συμβαίνει σήμερα, αλλά και τι μπορεί να ακολουθήσει στη γεωπολιτικά πιο εύφλεκτη περιοχή του πλανήτη.

Παρουσίαση: Στέφανος Νικολαΐδης

Καλεσμένος: Κωνσταντίνος Φίλης