Το ζήτημα της ιθαγένειας και η εμμονή του Τραμπ

Την Τρίτη, την πρώτη του μέρα ως πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ παρευρέθηκε στη λειτουργία στον Εθνικό Καθεδρικό Ναό της Ουάσινγκτον. Η επίσκοπος Mariann Budde απηύθυνε έκκληση προς τον νέο πρόεδρο.

«Στο όνομα του Θεού, σας ζητώ να δείξετε έλεος στους ανθρώπους στη χώρα μας που φοβούνται τώρα», είπε. Η συντριπτική πλειοψηφία των μεταναστών δεν είναι εγκληματίες, είπε Budde, αλλά πληρώνουν φόρους και είναι καλοί γείτονες.

Ο Τραμπ μετά βίας την κοιτούσε. Ο Τραμπ είναι αποφασισμένος να λάβει μέτρα για τη μετανάστευση εδώ και χρόνια. Δεν έχει κρύψει την επιθυμία του να περιορίσει την είσοδο σε μετανάστες και κέρδισε τόσο το Εκλογικό Σώμα όσο και τη λαϊκή ψήφο.

Ένα πλήθος εκτελεστικών διαταγών που υπογράφηκαν λίγο μετά την ορκωμοσία του τη Δευτέρα στοχεύουν να κάνουν ακριβώς αυτό. Μία από τις πιο ανατριχιαστικές: μια προσπάθεια να παρακάμψει την 14η Τροποποίηση, να περιορίσει την απόκτηση ιθαγένειας κατά τη γέννηση και να δημιουργήσει μια υποκατηγορία παιδιών που γεννήθηκαν εδώ, αλλά που, λόγω τεχνικών λόγων δεν είναι Αμερικανοί.

Το εκτελεστικό διάταγμα τίθεται σε ισχύ σε λιγότερο από ένα μήνα. Τα μωρά που θα γεννηθούν στις ΗΠΑ μετά από αυτό από γονείς χωρίς έγγραφα, είπε ο Τραμπ, δεν θα αναγνωρίζονται πλέον από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ως πολίτες των ΗΠΑ.

Η αλλαγή της ιδιότητας του πολίτη που αποκτάται τη στιγμή που κάποιος γεννηθεί στις ΗΠΑ βρίσκεται στο επίκεντρο της ατζέντας του Τραμπ εδώ και χρόνια. Ωστόσο, είναι συγκλονιστικό το εύρος της εφαρμογής. Η εντολή δεν περιλαμβάνει μόνο μετανάστες χωρίς έγγραφα, αλλά περιλαμβάνει και νόμιμους μετανάστες των οποίων το καθεστώς θεωρείται προσωρινό.

Εκατοντάδες χιλιάδες που εισήλθαν νόμιμα στις ΗΠΑ με φοιτητικές βίζες, το πρόγραμμα H-1B για ειδικευμένους αλλοδαπούς εργάτες ή μέσω προγραμμάτων προσφύγων όπως το Προσωρινό Προστατευόμενο Καθεστώς θα υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς. Χωρίς μόνιμο καθεστώς, χωρίς αμερικανική υπηκοότητα τα παιδιά των μεταναστών.

Ναι, το πρόγραμμα H-1B χρειάζεται μεγάλη αναμόρφωση. Το ίδιο και άλλα προσωρινά προγράμματα. Αλλά αυτή η άσχημη, τιμωρητική προσέγγιση δεν είναι ο τρόπος.

Τελικά, το ζήτημα θα κληθεί να εξετάσει το Ανώτατο Δικαστήριο. Ο Τραμπ, παρά την ύβρη του, δεν έχει την εξουσία να τροποποιήσει την 14η Τροποποίηση, η οποία δηλώνει ρητά ότι «Όλα τα άτομα που γεννήθηκαν ή πολιτογραφήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και υπόκεινται στη δικαιοδοσία τους, είναι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών».

Με σκοπό να εγγυηθεί την ιθαγένεια για τους σκλάβους που απελευθερώθηκαν, η ερμηνεία της τροπολογίας αποτελεί εδώ και καιρό τη θεμελίωση της ιδιότητας του πολίτη με δικαιώματα εκ γενετής.

Αυτή η αρχή επιβεβαιώθηκε στην υπόθεση ΗΠΑ κατά Γουόνγκ Κιμ Αρκ, την υπόθεση του 1898 ενός Κινεζοαμερικανού που γεννήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο, αλλά από Κινέζους πολίτες. Το προηγούμενο που δημιουργήθηκε σε αυτήν την απόφαση ισχύει για περισσότερο από έναν αιώνα.

Ίσως ο Τραμπ πιστεύει ότι δεν υπάρχει περίπτωση ένα Ανώτατο Δικαστήριο με συντηρητική πλειοψηφία 6-3 - τρεις εκ των οποίων διόρισε ο ίδιος - να τον αψηφήσει σε μια από τις εμμονές του που πλέον έχει υπογράψει κιόλας. Ίσως πιστεύει ότι το επί πολλά έτη προηγούμενο θα έχει ελάχιστη σημασία για το δικαστήριο που ανέτρεψε τη Roe εναντίον Wade το 2022, στερώντας από τις γυναίκες τα αναπαραγωγικά δικαιώματα που εγγυάται το Σύνταγμα για σχεδόν 50 χρόνια.

Ή ίσως περιμένει να αποτύχει -όπως πολλοί νομικοί μελετητές εκτιμούν- αλλά εξακολουθεί να αισθάνεται ότι η συζήτηση τον φέρνει στο επίκεντρο και είναι ένας άλλος τρόπος να κατηγορήσει τους αντιπάλους που τον εμπόδισαν.

Ήδη συγκεντρώνονται δυνάμεις για να του αντιταχθούν. Είκοσι δύο πολιτείες υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών καταθέτουν μήνυση και θα ζητήσουν ασφαλιστικά μέτρα. Η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών έχει καταθέσει τη δική της αγωγή.

Θα έχουν πολλή δουλειά. Το τέχνασμα της ιδιότητας του πολίτη είναι μόνο ένα μέρος της μετωπικής επίθεσης του Τραμπ απέναντι στους μετανάστες. Ανέστειλε ολόκληρο το Πρόγραμμα Επανεγκατάστασης Προσφύγων των ΗΠΑ, πιστεύοντας ότι ο Μπάιντεν δέχθηκε πάρα πολλούς πρόσφυγες. Ένα άλλο εκτελεστικό διάταγμα προβλέπει ένα σχέδιο που αναθέτει στη Βόρεια Διοίκηση του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ να σφραγίσει τα σύνορα. Άλλες ενέργειες είχαν ως αποτέλεσμα την ακύρωση χιλιάδων ραντεβού με αιτούντες άσυλο και την απαγόρευση της εισόδου Σύρων προσφύγων μέχρι νεοτέρας.

Και παρόλο που ο τσάρος των συνόρων του Τραμπ, Τομ Χόμαν, είπε πριν αναλάβει ο Τραμπ ότι η κυβέρνηση θα δώσει προτεραιότητα στην απομάκρυνση των εγκληματιών, τη Δευτέρα ο Τραμπ διεύρυνε την εντολή πέρα από αυτή τη στενή κατηγορία και αφαίρεσε προηγούμενες κατευθυντήριες γραμμές για τη μη διεξαγωγή επιδρομών σε σχολεία, νοσοκομεία, εκκλησίες και καταφύγια.

Ο Τραμπ σκοπεύει ξεκάθαρα να διεξάγει μια βάναυση εκστρατεία «σοκ και δέους» εναντίον των μεταναστών, πιστεύοντας ότι η ίδια η βαρβαρότητα στέλνει το μήνυμα να «μείνετε μακριά». Αλλά και άλλοι πέρα από τους μετανάστες θα υποστούν αυτή τη βάναυση συμπεριφορά καθώς αυτό εκτυλίσσεται.

Μετά αφού η έκκληση της επισκόπου Budde στον Τραμπ έγινε viral, ο εκπρόσωπος Mike Collins, ένας Ρεπουμπλικανός από τη Τζόρτζια, ανάρτησε στο X ότι «Το άτομο που κάνει αυτό το κήρυγμα πρέπει να προστεθεί στη λίστα απέλασης». Η Budde, για την ιστορία, γεννήθηκε στο New Jersey.

Ο Τραμπ ποτέ δεν κατάλαβε ούτε πίστεψε ότι οι μετανάστες είναι μέρος αυτού που κάνει την Αμερική μία εξαιρετική χώρα. Κάθε κύμα μετανάστευσης έχει συνεισφέρει, δημιουργώντας ένα μωσαϊκό πολιτισμών που ζωντανεύει αυτό το έθνος και μας εκθέτει σε νέους τρόπους και νέα σκέψη. Υπήρξαν δύσκολα σημεία; Σίγουρα. Χρειαζόμαστε μεταναστευτικές μεταρρυθμίσεις; Αναμφιβόλως. Πολλοί Αμερικανοί είναι απογοητευμένοι με την αύξηση των μεταναστών πάνω από την ικανότητα προσαρμογής αυτού του έθνους. Αλλά η λογική Τραμπ δεν είναι η στοχαστική, ανθρώπινη μεταρρύθμιση που επιδιώκουν πολλοί Αμερικανοί.

Είμαι κόρη πολιτογραφημένων μεταναστών και ο πατέρας μου πίστευε μέχρι την τελευταία του μέρα ότι αυτή ήταν η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο και ότι το μεγαλύτερο δώρο του σε μένα ήταν η αμερικανική μου υπηκοότητα.

Με λυπεί η σκέψη ότι η Αμερική του Τραμπ μπορεί κάλλιστα να γίνει ένα μικρότερο, πιο κακό μέρος που γυρίζει την πλάτη σε αυτό που κάνει αυτή τη χώρα πραγματικά σπουδαία - το γενναιόδωρο και φιλόξενο πνεύμα της, που ανανεώνεται συνεχώς από τον ιδρώτα και τον μόχθο των νεοφερμένων που αναζητούν την ελευθερία.

Η Patricia Lopez* είναι πολιτική αρθρογράφος του Bloomberg Opinion. Είναι πρώην μέλος της συντακτικής επιτροπής στο Minneapolis Star Tribune, όπου εργάστηκε επίσης ως πολιτική συντάκτρια και ρεπόρτερ.



