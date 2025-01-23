WSJ: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος του νεοσύστατου υπουργείου Αποτελεσματικότητας του Ίλον Μασκ

Ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος του αμερικανικού υπουργείου Αποτελεσματικότητας, DOGE, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί, λίγες μόνο ημέρες αφότου ο Βίβεκ Ραμασουάμι, που επρόκειτο να ηγηθεί του σχήματος μαζί με τον Ίλον Μασκ, παραιτήθηκε για να θέσει υποψηφιότητα για κυβερνήτης στο Οχάιο.

Ο κορυφαίος δικηγόρος, Μπλικ Μακ Κίνλεϊ, τον οποίο ο Τραμπ διόρισε ως νομικό σύμβουλο στο νεοσύστατο υπουργείο, ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στον ιδιωτικό τομέα και ότι ήδη βρίσκεται σε συζητήσεις με πολλές εταιρείες.

Ο Μακ Κίνλεϊ υπηρέτησε ως γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Λίγο μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι σκόπευε να διορίσει τον Μακ Κίνλεϊ ως σύμβουλο του Λευκού Οίκου, τον ανώτερο νομικό σύμβουλο του προέδρου. Εβδομάδες αργότερα, ο Τραμπ άλλαξε γνώμη, τοποθετώντας τον Μακ Κίνλεϊ σύμβουλο στο DOGE.

Ο Μακ Κίνλεϊ επιβεβαίωσε στη Wall Street Journal την Πέμπτη ότι αποχωρεί από το υπουργείο Αποτελεσματικότητας.

«Βρίσκομαι σε συζητήσεις με κάποιες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα και πιστεύω ότι θα μπορώ να ανακοινώσω κάτι τις επόμενες εβδομάδες. Στηρίζω τον πρόεδρο Τραμπ, τον Αντιπρόεδρο Βανς και τη νέα διοίκηση 100%».

Πηγή: skai.gr

