Ο ΟΗΕ ζητεί βιώσιμη επιστροφή προσφύγων στη Συρία

Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες Φίλιπο Γκράντι, από τον Λίβανο όπου πραγματοποεί επίσκεψη, ζήτησε σήμερα τη "βιώσιμη" επιστροφή των Σύρων προσφύγων στη χώρα τους, μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με τη Βηρυτό, ο Λίβανος φιλοξενεί σχεδόν δύο εκατομμύρια Σύρους (σχεδόν 800.000 είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΗΕ), δηλαδή τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων ανά κάτοικο στον κόσμο.

"Η επίσκεψή μου εντάσσεται σε μια περιφερειακή περιοδεία που έχει στόχο να εντοπίσει τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να διευκολύνουν την επιστροφή των Σύρων προσφύγων", δήλωσε ο Γκράντι μετά τη συνάντησή του με τον νέο πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν.

Ο Γκράντι χαιρέτισε "μια στιγμή ελπίδας για τον Λίβανο και την περιοχή" μετά την πτώση του Άσαντ, τον οποίο ανέτρεψε ένας συνασπισμός ανταρτών έπειτα από 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου. "Οι πρόσφατες εξελίξεις ανοίγουν τον δρόμο σε μια λύση γι' αυτή την παρατεταμένη ανθρωπιστική κρίση".

"Ευχόμαστε οι επιστροφές αυτές να είναι βιώσιμες, κάτι που προϋποθέτει ενισχυμένη ασφάλεια, αυξημένη πολιτική σταθερότητα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των κοινοτήτων στη Συρία, καθώς και διεθνή υποστήριξη στην ανοικοδόμηση" της χώρας που καταστράφηκε από τον πόλεμο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ζοζέφ Αούν απηύθυνε έκκληση για την επιστροφή των Σύρων προσφύγων στη χώρα τους "το συντομότερο δυνατό" και ζήτησε από την UNHCR "να αρχίσει να οργανώνει αυτοκινητοπομπές επιστροφής", σύμφωνα με την προεδρία του Λιβάνου.

Σύμφωνα με την UNHCR, περισσότεροι από 200.000 Σύροι πρόσφυγες έχουν επιστρέψει στη χώρα τους μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ στις αρχές Δεκεμβρίου.

"Πριν από μόλις λίγους μήνες, λιγότερο από το 2% των Σύρων προσφύγων στην περιοχή προέβλεπε να επιστρέψει στη Συρία τους επόμενους 12 μήνες. Ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σχεδόν στο 30% μετά τη πτώση του συριακού καθεστώτος", πρόσθεσε.

Ο Γκράντι ανακοίνωσε επίσης ότι θα μεταβεί στη Συρία για να "συναντήσει τις νέες αρχές και να συζητήσει δυνατότητες επιστροφής για έναν μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων από τις γειτονικές χώρες".

Ο πόλεμος στη Συρία που ξέσπασε το 2011 εξαιτίας της αιματηρής καταστολής των διαδηλώσεων κατά του Άσαντ προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 500.000 ανθρώπων και τον εκτοπισμό εκατομμύρια άλλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

