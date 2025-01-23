Ρωσία: Σε 3 ώρες καταρρίψαμε 49 ουκρανικά drones

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι 49 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν σήμερα, μέσα σε τρεις ώρες, τα περισσότερα εξ αυτών στην περιφέρεια Κουρσκ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Telegram, μεταξύ 19:00-22:00 (ώρα Μόσχας, 18:00-21:00 στην Ελλάδα) καταρρίφθηκαν 37 drones στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, τμήμα της οποίας παραμένει υπό τον έλεγχο ουκρανικών δυνάμεων μετά την αιφνιδιαστική διασυνοριακή επίθεση του περασμένου Αυγούστου.

Αρκετά κανάλια στο Telegram έκαναν λόγο για «μεγάλο αριθμό» μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εθεάθησαν σε διάφορες περιοχές του Κουρσκ.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε επίσης ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν στις περιφέρειες Μπριάνσκ και Μπέλγκοροντ, καθώς και στην Κριμαία – την ουκρανική χερσόνησο που η Ρωσία κατέλαβε και προσάρτησε το 2014.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

