Βηρυτός: 6 κτίρια καταστράφηκαν στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια

Έξι κτίρια στα νότια προάστια της Βηρυτού βομβαρδίστηκαν απόψε από ισραηλινά αεροσκάφη, κατόπιν εντολής εκκένωσης των περιοχών αυτών, όπως μεταδίδει το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ANI στα γαλλικά), το οποίο κάνει λόγο για 14 αεροπορικές επιδρομές μέχρι στιγμής.

Σε βίντεο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) καταγράφεται η στιγμή μιας τεράστιας έκρηξης, την οποία ακολουθούν άλλες μικρότερες στη συνοικία Λεϊλάκι.

Νωρίτερα απόψε, το φιλοϊρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Mayadeen του Λιβάνου μετέδωσε ότι ένα γραφείο του έγινε στόχος ισραηλινής επίθεσης. Σε ενημερωτικό μήνυμα στον ιστότοπο του τηλεοπτικού δικτύου, διευκρινίζεται πως το γραφείο «είχε εκκενωθεί» πριν από τον βομβαρδισμό του πολυώροφου κτιρίου στο οποίο στεγαζόταν, σε προάστιο της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

Τα νότια προάστια της Βηρυτού υφίστανται εντατικούς βομβαρδισμούς από τις 23 Σεπτεμβρίου, όταν το Ισραήλ κλιμάκωσε τις επιθέσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.