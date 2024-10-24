Η Γερμανία θα είναι ο μεγάλος ηττημένος σε μια πιθανή προεδρία Τραμπ, που μπορεί να προκαλέσει έναν εμπορικό πόλεμο ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη με την κάποτε αξιοζήλευτη βιομηχανική δύναμη της Γερμανίας να κινδυνεύει να εξελιχθεί σε έντονη αδυναμία.

Ο Ρεπουμπλικανός πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει την επιβολή ενιαίων δασμών 10% και 20% σχεδόν σε όλες τις εισαγωγές καθώς και δασμούς 60% και άνω για αγαθά προερχόμενα από την Κίνα, μέτρα τα οποία όπως λέει θα ενίσχυαν την αμερικανική παραγωγή.

Έκθεση του γερμανικού οικονομικού ινστιτούτου IW - που δόθηκε κατ' αποκλειστικότητα στο Reuters-διαπίστωσε ότι στο ενδεχόμενο μια κυβέρνηση Τραμπ να επιβάλει δασμούς 20% στην ΕΕ και το μπλοκ να απαντήσει ανάλογα, το ΑΕΠ της ευρωζώνης θα σημείωνε πτώση 1,3% το 2027 και το 2028 και στη Γερμανία θα μειωνόταν έως και 1,5%.

Η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, θα είναι αυτό τον χρόνο η μοναδική χώρα της G7 που δεν θα έχει καταγράψει ανάπτυξη για δύο συναπτά έτη, σύμφωνα με την τελευταία πρόβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Μια εμπορική αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ --τον βασικό εμπορικό της εταίρο-- θα επιφέρει μεγάλο πλήγμα στην παραγωγή.

"Αν αυξηθεί ο προστατευτισμός των ΗΠΑ, τότε θα μειωθούν οι μεσοπρόθεσμες πηγές ανάπτυξης για τη Γερμανία", δήλωσε στο Reuters ο Γιάκομπ Φουνκ Κίρκεγκορ του Ινστιτούτου Διεθνούς Οικονομίας Peterson.

Οι ΗΠΑ ξεπέρασαν την Κίνα ως ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Γερμανίας αυτό τον χρόνο, έπειτα από οκτώ συναπτά χρόνια που η Κίνα βρισκόταν στην πρώτη θέση.

"Το ήμισυ της γερμανικής ανάπτυξης προέρχεται πάντα από εξαγωγές και αν δει κάποιος τι συμβαίνει στον κόσμο, τότε θα διαπιστώσει ότι αυτός ο πυλώνας δέχεται επίθεση", έλεγε ο υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ νωρίτερα μέσα στον Οκτώβριο κατά την παρουσίαση των κυβερνητικών οικονομικών προβλέψεων.

Νέο πλήγμα για τη βιομηχανία

Οι γερμανικές εξαγωγές συρρικνώθηκαν κατά 0,3% το 2023 εξαιτίας της μειωμένης παγκόσμιας ζήτησης και των γεωπολιτικών εντάσεων. Η κυβέρνηση αναμένει συρρίκνωση 0,1% για αυτή τη χρονιά.

Μελέτη του Ιδρύματος Hans Boeckler δείχνει ότι 20% των δασμών πιθανόν να μειώσουν κατά μια ποσοστιαία μονάδα την παραγωγή στη Γερμανία κατά την πρώτη διετία από την εφαρμογή τους.

Οι γερμανικές εξαγωγές προς την Κίνα πιθανόν να μειωθούν κατά σχεδόν 9,6% συνολικά αν προκύψει εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Ifo.

Η μελέτη αυτή δείχνει ότι οι γερμανικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ πιθανόν να μειωθούν κατά 14,9% σε ένα σενάριο όπου οι ΗΠΑ θα επέβαλαν δασμούς 60% στα αγαθά από την Κίνα και 20% στα αγαθά από άλλες χώρες.

Ιδιαίτερα θα κινδύνευαν να πληγούν οι εξαγωγές γερμανικών αυτοκινήτων --συγκεκριμένα θα μειώνονταν κατά 32%-- όπως και οι εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων (μείωση κατά 35%), σύμφωνα με το Ifo.

Αυτό θα επέφερε νέο πλήγμα για τη γερμανική βιομηχανία --έναν ακόμη πυλώνα του γερμανικού οικονομικού μοντέλου-- που βρίσκεται σε πτώση επί χρόνια χωρίς να διαφαίνεται στον ορίζοντα πιθανότητα ανάκαμψης.

